Coupe de France Hockey sur glace - CDF : Tirage des 1/2 finales Retrouvez les résultats du tirage au sort des demi finale de la Coupe de France 2020. Source : La fédération S. L. Posté par Hockey Hebdo le 20/12/2019 à 15:40 Tweeter

Ces rencontres se dérouleront le mardi 14 décembre et/ou le mercredi 15 janvier 2020

Rouen (LM) vs Mulhouse (LM)

Nice (LM) vs Amiens (LM)

TOUTE L'INFORMATION Dates à retenir

Coupe de France 2019 / 2020



- 1er tour : 5 octobre 2019

- 1/16ème de finale : 22 et 23 octobre 2019

- 1/8ème de finale : 26 et 27 novembre 2019

- 1/4 de finale : 17 et 18 décembre 2019

- 1/2 finale : 14 et 15 janvier 2020

