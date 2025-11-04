Accueil
Coupe de France
Hockey sur glace - CDF : TIRAGE des 1/2 Finales
Les rencontres se disputeront le mardi 6 décembre et/ou le mercredi 7 janvier 2026 !
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 22/12/2025 à 12:42
Tirage des demi-Finale de la Coupe de France
ROUEN (LM) - CHAMONIX (LM)
CAEN (D1) - GRENOBLE (LM)
Les rencontres se dérouleront soit le mardi 6 soit le mercredi 7 janvier 2026 !
