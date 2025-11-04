Coupe de France Hockey sur glace - CDF : TIRAGE des 1/2 Finales Les rencontres se disputeront le mardi 6 décembre et/ou le mercredi 7 janvier 2026 ! Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 22/12/2025 à 12:42 Tweeter



Tirage des demi-Finale de la Coupe de France



ROUEN (LM) - CHAMONIX (LM)



CAEN (D1) - GRENOBLE (LM)

Les rencontres se dérouleront soit le mardi 6 soit le mercredi 7 janvier 2026 !












