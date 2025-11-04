 
Coupe de France
Hockey sur glace - CDF : TIRAGE des 1/2 Finales
 
Les rencontres se disputeront le mardi 6 décembre et/ou le mercredi 7 janvier 2026 !
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 22/12/2025 à 12:42


Tirage des demi-Finale de la Coupe de France
 


ROUEN (LM) - CHAMONIX (LM)

CAEN (D1) - GRENOBLE (LM)
 
 
Photo hockey CDF : TIRAGE des 1/2 Finales - Coupe de France
 
 
