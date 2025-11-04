 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 1 : Valenciennes (Les Diables Rouges)
Hockey sur glace - CDPI - Valenciennes sanctionné !
 
Décision de La Commission Disciplinaire de Première Instance...
 
Source : Communiqué de la FFHG La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 04/09/2025 à 07:00
 
 
FFHG - 02 Sep 2025 17:06  /  VIE FÉDÉRALE
 
La Commission Disciplinaire de Première Instance s’est réunie à la suite de la saisine de la commission par le Président de la FFHG concernant le non-respect de l’article 4.2.2. du règlement des activités sportives par le club de Valenciennes. Cet article prévoit que les équipes qui évoluent notamment en championnat de France de Division 1 ont l’obligation d’assurer la présence effective d’un médecin dans l’enceinte de la patinoire durant toute la durée des rencontres.

Pour le non-respect de cette obligation, le club de Valenciennes a été sanctionné d’un retrait de six (6) points dont trois (3) avec sursis au classement du championnat de France de Division 1 pour la saison 2025.26, ainsi que d’une sanction financière de 7 500 euros dont 5 000 euros avec sursis.
 


Photo hockey CDPI - Valenciennes sanctionné ! - Division 1 : Valenciennes (Les Diables Rouges)

 
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 