Division 1 : Valenciennes (Les Diables Rouges) Hockey sur glace - CDPI - Valenciennes sanctionné ! Décision de La Commission Disciplinaire de Première Instance... Source : Communiqué de la FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 04/09/2025 à 07:00 Tweeter FFHG - 02 Sep 2025 17:06 / VIE FÉDÉRALE

La Commission Disciplinaire de Première Instance s’est réunie à la suite de la saisine de la commission par le Président de la FFHG concernant le non-respect de l’article 4.2.2. du règlement des activités sportives par le club de Valenciennes. Cet article prévoit que les équipes qui évoluent notamment en championnat de France de Division 1 ont l’obligation d’assurer la présence effective d’un médecin dans l’enceinte de la patinoire durant toute la durée des rencontres.



Pour le non-respect de cette obligation, le club de Valenciennes a été sanctionné d’un retrait de six (6) points dont trois (3) avec sursis au classement du championnat de France de Division 1 pour la saison 2025.26, ainsi que d’une sanction financière de 7 500 euros dont 5 000 euros avec sursis.







