Annonce de Cergy

Les Jokers de Cergy-Pontoise recherchent 1 gardien de but U20 pour finaliser

son groupe en U20 Elite Pour permettre aux joueurs de notre Pôle espoir de densifier leur expérience de jeu (et pour répondre au cahier des charges de la SLM), le HCCP inscrit une équipe U20 élite pour la saison prochaine.



Nous recherchons 1 gardien de but nés en 2002 ou 2003 ou 2004 pour notre équipe U20 Elite.



Des entrainements renforcés

Une préparation physique individualisée

Un suivi médical

La possibilité d’intégrer, selon votre niveau, le groupe SLM ou le groupe D3. Selon votre projet scolaire, nous pouvons vous accompagner pour négocier des horaires aménagés ou certaines facilités avec les établissements d’enseignement.



Des solutions d’hébergement peu onéreuses sont aussi possibles pour les personnes majeures ou mineures

Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer votre candidature à

Pavol Mihalik, Directeur technique du HCCP

Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer votre candidature à

Les Jokers de Cergy-Pontoise recherchent 1 gardien de but pour finaliser

son groupe en U17

Nous recherchons 1 gardien de but pour notre équipe U17 nés en 2006.



Nous vous proposons un cadre de développement s’appuyant sur : Des entrainements renforcés

Une préparation physique individualisée

Un suivi médical

La possibilité d’intégrer, selon votre niveau, le groupe U20 Elite. Selon votre projet scolaire, nous pouvons vous accompagner pour négocier des horaires aménagés ou certaines facilités avec les établissements d’enseignement.



Des solutions d’hébergement peu onéreuses sont aussi possibles.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer votre candidature à

Pavol Mihalik, Directeur technique du HCCP

pavol.mihalik@outlook.com ou l’appeler au 06.26.22.32.05 pour en savoir plus.

