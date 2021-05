Transferts 2021/2022 : Cergy-Pontoise (Les Jokers) Hockey sur glace - Cergy renforce son encadrement Hockey sur glace : Transfert Magnus Saison 2021/2022 - les Jokers de Cergy/Pontoise Source : Communiqu de Cergy La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 10/05/2021 14:00 Tweeter

Communiqué des Jokers

L’ENCADREMENT DU HCCP SE RENFORCE

Originaire d’Ile-de-France, Baptiste Arpin rejoint le club pour renforcer la filière haut niveau du HCCP ; PPF & Pole Espoir.



Il était jusqu’à présent l’entraineur général du club de Gap et notamment du U17 et U20 élite.



Parallèlement, il est aussi entraineur chef de l’équipe de France féminine U18.



Il vient épauler Pavol Mihalik, directeur technique du HCCP pour étayer le développement des joueurs de l’Académie (collège) et du Pôle espoir (Lycée).

