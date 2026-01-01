 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Ligue Magnus : Cergy-Pontoise (Les Jokers)
Hockey sur glace - Cergy signe un défenseur suédois
 
Cergy renforce son secteur défensif...
 
Source : Communiqué des Jokers La rédaction/cs
Posté par Hockey Hebdo le 20/01/2026 à 17:13
 


Photo hockey Cergy signe un défenseur suédois - Ligue Magnus : Cergy-Pontoise (Les Jokers)

 
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 