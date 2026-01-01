Ligue Magnus : Cergy-Pontoise (Les Jokers) Hockey sur glace - Cergy signe un défenseur suédois Cergy renforce son secteur défensif... Source : Communiqué des Jokers La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 20/01/2026 à 17:13 Tweeter Jesper Solomon Frisell

(Fiche joueur)





© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











