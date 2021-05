Division 3 : Châlons-en-Champagne (Les Gaulois) Hockey sur glace - Châlons recherche 2 joueurs Hockey sur glace : Recrutement 2021/2022- Châlons en Champagne Source : Annonce de Châlons en champagne La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 21/05/2021 à 11:30 Tweeter

Le club des Gaulois de Châlons en Champagne recherche pour la saison 2021-2022 deux joueurs.

Pré-requis : Avoir moins de 25 ans

Avoir un niveau U20 Elite, D2 ou supérieur.

Ne pas avoir encore réalisé son service civique. Proposition : Appartement en collocation (F3 en centre ville de Châlons en Champagne, juste à côté de la gare, proche de toute les commodités).

Emploi en service civique par le club, avec pour principales missions d'assister les 2 entraîneurs du club lors des entraînements des catégories mineurs, l'organisation de stage, et autres activités liés au fonctionnement du club.

Budget matériel de 500€

Primes de matchs. Objectifs du club : Se rendre le plus loin possible durant la saison régulière, avec le Carré final en ligne de mire. Merci de m'envoyer votre CV et/ou de me contacter soit par message privé , soit par mail à : pernot.anthony@hockeyclubchalons.fr © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur