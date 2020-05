Division 3 : Châlons-en-Champagne (Les Gaulois) Hockey sur glace - Châlons recrute 2 défenseurs et 2 attaquants "JFL" Hockey sur glace : Recrutement JFL - Châlons en Champagne Source : Annonce de Châlons / ap La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 20/05/2020 à 11:30 Tweeter

2 défenseurs et 2 attaquants "JFL" afin de compléter son effectif. Le club peut vous aider dans la recherche d’un emploi en intérim auprès de l’un de ses partenaires (salaire et prime attractifs)

Dotation pour le matériel + Casque et Gants fourni par le club.

Vous aider dans vos recherches si vous désirez poursuivre vos études.

Logement non inclus, mais possibilité de vous aider dans vos démarches afin d'en trouver un.

Nous pouvons également vous aider à rechercher un emploi pour votre compagne.

Détail des conditions à préciser. Si vous êtes intéressé, merci de contacter Anthony PERNOT : pernot.anthony@gmail.com ou Antho PERNOT sur Facebook.











