Division 3 : Châlons-en-Champagne (Les Gaulois) Hockey sur glace - Châlons senior recherche joueurs U20 et D3 Hockey sur glace : Recrutement 2021/2022- Châlons en Champagne Source : Recrutement Chalons en Champagne La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 11/03/2021 à 11:30 Tweeter Hockey Club Châlons-en-Champagne senior D3 recherche des joueurs U20 et D3 pour la saison 2021 - 2022.



Pour plus d’informations nous vous prions de contacter :



Juraj Sadlon Entraîneur HCC/D3

Email: sadlon84@gmail.com

Tel. : 06.23.98.34.47



Patinoire Cité des Glaces

2 rue Augustin Fresnel

