Hockey Mineur : Chambéry (Les Eléphants) Hockey sur glace - Chambéry organise son camp estival Le club de hockey de Chambéry organise son camp estival annuel Source : Annonce de Chambéry La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 21/07/2023 à 11:30

Le club de hockey de Chambéry organise son camp estival annuel !!!! Cette année nous ferons un stage en internat, pour faciliter la logistique des parents. Quand : 7 Août au 10 Août 2023

: 7 Août au 10 Août 2023 Lieux : patinoire de Valloire

: patinoire de Valloire Prix : 350 €

: 350 € Inclusion : 3 nuits, 11 repas (petit dej, déjeuner et le diner).

: 3 nuits, 11 repas (petit dej, déjeuner et le diner). Par jour, il y aura 3h de glace, 1h de conditionnement hors glace, 1h d’activité extra hockey, une séance d’étirement de 30 min ainsi qu’une activité de groupe différente chaque soir à l’hôtel. Heure d’arrivé : Lundi le 7 Août à 8h00

Heure de départ : Jeudi 18h00

Le camp s’adresse au joueur(se) ainsi qu’au gardien(ne) de catégorie U11 à U17.



Place limité : maximum 42 joueurs.



Coach MARC L'HEUREUX et Guillaume Marchand



Liens avec le planning détaillé

https://sochockey.kalisport.com/



Liens d’inscription

https://sochockey.kalisport.com/stage-vacances-d-ete-2023/apercu/5/stage-vacances-d-ete-2023



© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











