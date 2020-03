OFFRE D’EMPLOI : Entraineur de Hockey Mineur Au coeur de la capitale savoyarde, le SOC Hockey sur Glace a été fondé en 1975. Il compte

entre 250 et 300 licenciés chaque année, qui évoluent au sein de 11 équipes : U7-U9-U11-U13-

U15-U17-U20-D1-D3-D4-Loisirs.

Le SOC Hockey sur Glace bénéficie d’un beau développement et d’un fort dynamisme de la part de ses joueurs, de ses bénévoles comme des nombreux aides-entraineurs.

Dans le cadre de son développement et de sa restructuration Le SOC Hockey Sur glace recrute pour la saison 2020/2021 un(e) entraineur pour ses différentes catégories mineures.

Il s’agira d’encadrer les jeunes des catégorie U11 à U17. Les catégories U7 et U9 quant à elles seront prises en charge par l’un de vos collaborateurs déjà sous contrat et lui-même diplômé.

Vous serez placé(e) sous l’autorité du comité directeur de l’association, ainsi que de ses conseillers.



Vos Missions

• Préparation et animation de toutes les séances d’entrainement, ainsi que le travail hors glace,

• Coaching des matches de championnat les week-end,

• Transmettre les pratiques techniques, tactiques et stratégiques dans les conditions pédagogiques requises,

• Animer seul les séances pédagogiques ou avec les responsables d’équipes dont vous aurez la charge de leur évolution,

• Organiser et gérer les championnats jeunes,

• Participer à l’élaboration des plannings annuels et hebdomadaires,

• Prendre en charge des missions dites annexes (transport, convocations, vérification des présences, etc…) comme pour tout éducateur sportif et tout entraineur d’équipe de hockey.



Formation et compétences techniques

• Maitrise de la langue française,

• Diplômé(e) DJEPS ou en formation,

• Être un communicant(e) et un pédagogue,

• Maitrise des outils modernes informatiques,

• Vous êtes titulaire du permis B.

Qualités personnelles et professionnelles attendues

• Rigoureu(x)(se),

• Valeur de bienveillance, communication avec les jeunes et leurs parents,

• Capacité d’intégration dans un club en développement

• Travailleur avec la volonté de faire progresser le club et soi-même

• Capacité à se fixer des objectifs et à les tenir,

• Respect des règles de fonctionnement internes et toutes les instructions et procédures en place (sécurité de l'information, le code d'éthique, etc.),

• Flexibilité.



Votre contrat

Début : Août 2020

Durée : CDD de 2 ans

Rémunération : fonction de votre expérience en tant qu’entraineur dans le hockey mineur et des diplômes que vous présenterez

Autre : mutuelle d’entreprise, téléphone et ordinateur de fonction

Lieu

2, rue Sainte Rose 73800 Chambéry

Merci d'adresser votre CV et votre lettre de motivation par mail à l'adresse suivante :

pe.danger@soc-hockey.fr.