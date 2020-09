Division 1 : Chambéry (Les Eléphants) Hockey sur glace - Chambéry recrute son responsable matériel Hockey sur Glace - Recrutement responsable du matériel - Chambéry Source : Annonce Chambéry via Grenoble La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 11/09/2020 à 18:02 Tweeter

L’équipe de Chambéry de hockey sur glace, partenaire des BDL, recrute son responsable matériel pour son équipe première qui évolue dans le championnat Division 1 mais aussi pour l’équipe U20 de Grenoble.



Missions principales : Gère les commandes et les livraisons du matériel technique joueur pro D1 Chambéry & U20 Grenoble

Commande et livraison du matériel non technique pro D1 Chambéry & U20 Grenoble

Établit le budget matériel de l’équipe avec GM de la D1 Chambéry & U20 Grenoble

Gestion d’un état individuel des consommations techniques par joueur en fonction du budget

Gère les charges quotidiennes liées aux entraînements et aux vestiaires Affûtage Lavage Réparation Entretien

Organisation logistique de tous les déplacements de l’équipe pro D1 Chambéry & U20 Grenoble Qualification : Vous avez un sens du relationnel

Vous êtes bricoleur, manuel

Vous êtes organisé, rigoureux & passionné de sports

Permis B Début de contrat : 1er octobre 2020

Type de contrat : CDI (possibilité de contrat alternance également)

Rémunération : SMIC



Envoyez votre CV et lettre de motivation à

L'équipe de Chambéry de hockey sur glace, partenaire des BDL, recrute son responsable matériel pour son équipe première qui évolue dans le championnat Division 1 mais aussi pour l'équipe U20 de Grenoble.Début de contrat : 1er octobre 2020Type de contrat : CDI (possibilité de contrat alternance également)Rémunération : SMICEnvoyez votre CV et lettre de motivation à n.tomasini@bruleursdeloups.fr











