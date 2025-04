Hockey en France : Chambéry (Les Eléphants) Hockey sur glace - Chambéry recrute U18, U20, D3 et féminine ! Le SOC-Hockey de Chambéry recrute des joueurs et joueuses pour ses équipes U18, U20, D3 et féminine ! Source : Annonce Chambéry La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 30/04/2025 à 18:03 Tweeter



Tu viens étudier à Chambéry ? Rejoins le SOC-Hockey !



Le SOC-Hockey de Chambéry recrute des joueurs et joueuses pour ses équipes U18, U20, D3 et féminine !



Avec deux universités — Savoie Technolac et Jacob-Bellecombette — ainsi qu'une offre variée de lycées et d'options, Chambéry est la ville idéale pour allier études et passion du hockey.

Tu peux aussi intégrer une section sport aménagée grâce à nos établissements partenaires, pour t'entraîner dans les meilleures conditions.



Cette saison, nos équipes ont réalisé de très bons résultats, et nous voulons aller encore plus loin avec de nouveaux talents motivés !



Pour t'aider à financer tes études, notre partenariat avec l'agence d'intérim Domino te donne accès à des missions compatibles avec ton emploi du temps.



Rejoins un club dynamique, ambitieux, et profite d'un cadre exceptionnel entre lac et montagnes !



