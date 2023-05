Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 1 : Chambéry (Les Eléphants) Hockey sur glace - Chambéry recrute un Entraineur Général de Hockey Hockey sur Glace - Recrutement Entraineur Général de Hockey - Chambéry SOC Hockey sur Glace Source : Annonce de Chambéry La redaction Posté par Hockey Hebdo le 04/05/2023 à 11:30 Tweeter

OFFRE D’EMPLOI : Entraineur Général de Hockey Mineur

Au cœur de la capitale savoyarde, le SOC Hockey sur Glace a été fondé en 1972. Il compte près de 250 licenciés chaque année, qui évoluent au sein de 11 équipes : U7-U9-U11-U13-U15-U17-U20-D1-D3-D4-Loisirs.

Le SOC Hockey sur Glace bénéficie d’un beau développement et d’un fort dynamisme de la part de ses joueurs, de ses bénévoles comme des nombreux aides-entraineurs.



Dans le cadre de son développement et de sa restructuration Le SOC Hockey Sur glace recrute

pour la saison 2023/2024 un(e) entraineur pour ses différentes catégories mineures et loisirs.



Il s’agira d’encadrer les jeunes des catégorie U11 à U17. Les catégories U7 et U9 quant à elles seront prises en charge par l’un de vos collaborateurs déjà sous contrat et lui-même diplômé.



Vous serez placé(e) sous l’autorité du comité directeur de l’association.



Vos Missions Préparation et animation de toutes les séances d’entrainements pour les catégories mineures,

Coaching des matches de championnat et des tournois les week-ends,

Préparation, organisation et animation des stages et tournois chambériens,

Transmettre les pratiques techniques, tactiques et stratégiques dans les conditions pédagogiques requises,

Animer seul les séances pédagogiques ou avec les responsables d’équipes dont vous aurez la charge de leur évolution,

Organiser et gérer les championnats jeunes,

Participer à l’élaboration des plannings annuels et hebdomadaires,

Prendre en charge des missions dites annexes (transport, convocations, vérification des présences, etc…) comme pour tout éducateur sportif et tout entraineur d’équipe de hockey,

Coordination et responsabilité des entraineurs, aides entraineurs bénévoles et préparateur physique. Formation et compétences techniques Maitrise de la langue française,

Diplômé(e) DJEPS ou en formation,

Être un communicant(e) et un pédagogue,

Maitrise des outils modernes informatiques,

Vous êtes titulaire du permis B. Qualités personnelles et professionnelles attendues Autonomie

Rigoureu(x)(se),

Valeur de bienveillance, communication avec les jeunes et leurs parents,

Capacité d’intégration dans un club en développement

Travailleur avec la volonté de faire progresser le club et soi-même

Capacité à se fixer des objectifs et à les tenir,

Respect des règles de fonctionnement internes et toutes les instructions et procédures en place (sécurité de l'information, le code d'éthique, etc.),

Flexibilité et disponibilité pour travailler le soir et les week-ends. Votre contrat



Début : Eté 2023

Durée : CDD du sport

Rémunération : fonction de votre expérience en tant qu’entraineur dans le hockey mineur et des diplômes que vous présenterez

Autre : mutuelle d’entreprise, téléphone et ordinateur de fonction



Lieu



2, rue Sainte Rose 73800 Chambéry



Merci d'adresser votre CV et votre lettre de motivation par mail à l'adresse suivante :

