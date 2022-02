Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus : Chamonix (Les Pionniers) Hockey sur glace - Chamonix - Le Pionniers Winter Tour 2022. Les Pionniers de Chamonix Mont-Blanc et Mont-Blanc Natural Resort vous donnent rendez-vous pour le Pionniers Winter Tour 2022. Source : Annonce de Chamonix La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 04/02/2022 à 04:28 Tweeter Les Pionniers de Chamonix Mont - Blanc et Mont - Blanc Natural Resort vous donnent

rendez - vous pour le Pionniers Winter Tour 2022.

Un an après le succès du Pionniers Tour 74, les coéquipiers de Clément Masson font leur retour sur les patinoires extérieures du territoire.



Du 9 février au 9 mars 2022 , l’équipe des Pionniers ira à la rencontre du public lors de « moments de hockey » ouverts à tous !

PIONNIERS WINTER TOUR 2022

4 DATES Mercredi 9 février | 16h30>18h30

CLUSES

Patinoire plein air | Place des Allobroges



Mercredi 16 février | 16h30>18h30

LES HOUCHES

Patinoire des Houches | 25, avenue des

Alpages



Mercredi 23 février | 16h30>18h30

CLUSES

Patinoire plein air | Place des Allobroges



Mercredi 9 mars | 16h30>18h30

LES CONTAMINES - MONTJOIE

Patinoire Jean - Christophe Simond | 492,

route Notre - Dame - de - la - Gorge



AU PROGRAMME

Patinage libre en compagnie des joueurs pro.

Ateliers « découverte » du hockey : passes, tirs, maniements du palet.

Démonstration des Pionniers.

Cadeaux à GAGNER !!



Ces événements se dérouleront dans le respect des règles sanitaires en vigueur et instaurées par les patinoires concernées.



# GoPionniers



- CONTACT : Cédric Boissel | 06 99 19 52 74 | c.boissel@pionniers - chamonix.com -











