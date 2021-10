Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey Mineur : Chamonix (Les Pionniers) Hockey sur glace - Chamonix : Tournoi U13 (11/12 dec 2021) Hockey sur glace - Tournoi U13 - Chamonix Source : Annonce de Chamonix La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 18/10/2021 à 11:30 Tweeter Tournoi U13 (11/12 dec 2021) U13 Du samedi 11 décembre (08H00) au dimanche 12 décembre (17H00) à Patinoire Richard Bozon, 166 route de la Patinoire, 74400 Chamonix Mont-Blanc, FRANCE

Samedi 11 décembre 2021 dès 08h00 à dimanche 12 décembre 2021 à 18h00

8 équipes / 8 teams

6 matchs par équipe / 6 games per team

Grande Glace / Full Ice -

Joueurs nés 2009, 2010 et 2011 (surclassés)

Players born 2009, 2010 and 2011 (over classed)

Règles IIHF / IIHF Rules

Pas de mise en échec / no checking

-

11 joueurs minimum (2 lignes et 1 gardien) et 22 joueurs maximum (4 lignes et 2 gardiens).

minimum 11 players (2 lines and 1 goalie), maximum 22 players (4 lines and 2 goalies)

-

Inscriptions

Formule obligatoire - 1 nuit d'hébergement, 1 pdj, 2 déjeuners, 1 dîner, goûter, frais de tournoi et panier repas de départ

90€ par joueur (30€ par dirigeant max 3)

Obligatory Formula - 1 night’s accommodation full board, snacks, tournament inscription and departure pic-nic

90€ per player (30€ per adult max 3)

-

Option Extra - Hébergement et diner le vendredi soir et pdj le samedi matin

+ 35€ par joueur et accompagnant

Extra Option - Dinner, Bed and Breakfast friday evening

+35€ per player and adult/coach

-

Les repas à la patinoire sont offerts aux coachs/dirigeants, maximum 3 par équipe.

Meals at the rink a provided free of charge to coaches and team managers, maximum 3 per team.

L'hébergement est dans le TOUR T2 a côté de la patinoire, apporter un sac de couchage et un oreiller svp.





Lien pour inscription

