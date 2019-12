Hockey Mineur : Chamonix (Les Pionniers) Hockey sur glace - Chamonix Elite Camp 2020 : Ouverture des inscriptions. Le Chamonix Hockey Club est heureux de vous annoncer l’ouverture des inscriptions de son camp estival Chamonix Elite Camp 2020. Source : Chamonix Hockey Club Alexandre Juillet Posté par Hockey Hebdo le 17/12/2019 à 11:35 Tweeter Le Chamonix Elite Camp revient cet été au pied du Mont-Blanc !



Les inscriptions au Chamonix Elite Camp 2020 qui se tiendra du 5 au 10 juillet 2020 sont désormais ouvertes par le Chamonix Hockey Club !



Ce stage Élite Intensif U13 & U15, devenu une des références en matière de préparation de pré-saison et encadré par des professionnels, joueurs et encadrants, en collaboration avec la société Our Zone Hockey Goalies #Oz, est dédié aux joueurs nés entre (Joueurs nés entre 2006 et 2009).



PROMO : Les organisateurs offrent 50€ de réduction pendant les fêtes. Une offre valable pour toute inscription avant le 15 janvier 2020.



Plus d’informations et programme complet sur ce Camp : https://chamonixhockeyclub.com/cec

Evènement sur Facebook : https://www.facebook.com/events/3116876704990458/



