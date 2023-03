Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Chance Liga : Deux demi-finalistes connus Vsetín et Prostějov se qualifient pour les demis finale en trois petites manches. Dans les deux autres séries, Zlín et Třebíč mènent et peuvent se qualifier dès ce soir en cas de succès Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/03/2023 à 17:22 Tweeter Photographe : Patrik Žák pour hc-vsetin.cz Vsetín élimine le champion et rejoint les demi-finales

Vsetín qui a terminé la saison à la deuxième place n'a pas traîné pour passer les quarts de finale, son premier tour de playoffs, face au Dukla qui avait du faire un premier tour en huitième. Pourtant les verts et jaunes n'ont pas eu les choses faciles face au champion en titre. Le premier match voyait les deux équipes se neutraliser et Vsetín ne marque le but de la victoire qu'à la 79ème minute par Jenáček. Au deuxième match, Jihlava domine du casque et des épaules mais Jukov repousse 39 arrêts pour assurer un deuxième succès au VHK Robe. Encore une fois malmené par le champion en titre, Vsetín l'emporte encore d'un souffle au match 3 encore une fois grâce à son portier russe, l'ancien de Jihlava. Une qualification expresse grâce à un réalisme à toute épreuve. Jihlava champion en titre est éliminé non sans avoir lutté de toutes ses forces.

Třebíč leader de la saison n'est pas encore tiré d'affaire mais mène toutefois 2-1 dans la série qui l'oppose à Přerov. Malgré une nette domination, le leader s'incline en prolongation au premier match sur un but d'Indrák. Un doublé de Dočekal permet à l'étoile blanche de remporter le match 2 et d'égaliser. Le match 3 est très serré et indécis, finalement le SK Horácká Slavia l'emporte d'une courte tête et se retrouve au bord de la qualification. Le Zubr à domicile ce soir (lundi 13) doit l'emporter pour poursuivre l'aventure.

lhkjestrabi.cz Les Jestřábi Prostějov balayent le Stadion et rejoignent les 1/2

Une des séries qui semblait le plus indécise a été bouclée vitesse grand V par Prostějov qui élimine en trois matchs Litoměřice. Le premier match reste sans but jsqu'à là 68ème minute où Veselý donne la victoire aux Jestřábi. Au deuxième match cette fois, les faucons s'imposent bien plus nettement avec trois points de Jáchym. Le Stadion n'a rien pu faire à domicile et s'incline une troisième fois se faisant balayer des playoffs. Trois victoires sèches pour Prostějov qui rejoint le dernier carré de la Chance Liga.

Mercredi 8 mars



Poruba - Zlín : 3-0

Třebíč - Přerov : 1-2 ap

Vsetín - Jihlava : 4-3 ap

Prostějov - Litoměřice : 1-0 ap



Jeudi 9 mars



Poruba - Zlín : 2-5

Třebíč - Přerov : 3-1

Vsetín - Jihlava : 2-1

Prostějov - Litoměřice : 5-2



Dimanche 12 mars



Zlín - Poruba : 2-1

Přerov - Třebíč : 1-2

Jihlava - Vsetín : 2-3

Litoměřice - Prostějov : 1-4



Třebíč - Přerov (1er-8ème) 2-1 1-2 ap 3-1 2-1 Vsetín - Jihlava (2ème-7ème) 3-0 4-3 ap 2-1 3-2 - - Poruba - Zlín (3ème-6ème) 1-2 3-0 2-5 1-2 Prostějov - Litoměřice (4ème-5ème) 3-0 1-0 ap 5-2 4-1 - -











