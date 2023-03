Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Chance Liga : Fin de la saison régulière La Chance Liga a terminé ses 52 matchs. Zlín prend la dernière place directement qualificatives pour les quarts. Jihlava, Přerov, Frýdek-Místek et le Slavia Praha s'affronteront en huitième de finale. Kolín et Sokolov voient leur saison s'arrêter là Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 02/03/2023 à 14:23 Tweeter Třebíč termine en tête de la saison régulière malgré deux lourdes défaites au deux dernières journées. Le leader a été écrasé par Litoměřice et par Prostějov. Il faudra resserrer les rangs en quarts.

Malgré une excellente semaine, Vsetín échoue à rattraper le leader et finit à deux points derrière. Le VHK Robe a surclassé le Slavia avec quatre points de Holec, puis écrasé Kolín avec un doublé de Lichanek et un jeu blanc de Zhukov.

Phtographe : Libor Kožík pour beranizlin.cz Poruba retrouvera Zlín en 1/4 de finale de playoffs

Poruba termine sur le podium avec une fin de saison en eau de boudin. En effet le HC RT Torax a été surclassé à domicile par Šumperk, dernier et déjà relégué et qui n'avait plus gagné sur ses six derniers matchs, une sacrée contre performance. Ensuite les automobilistes ont été vaincus à Zlín aux tirs au buts. Ils ne peuvent donc rester deuxièmes ce qui leur aurait fait affronter un adversaire issu des qualifications. Poruba retrouvera les Berani en quarts, à partir du 8 mars.

Prostějov termine quatrième à une toute petite longueur du podium. Les Jestřábi ont perdu d'une courte tête sur la glace de Přerov avant de terminer sur un succès en fanfare à domicile en atomisant le leader avec 3 points de Bartko, Maruna et Illéš.

Litoměřice termine la saison en trombe avec deux succès de bon augure avant les séries. Le Stadion surclasse le leader lundi avec un blanchissage de Král auteur de 37 arrêts. Puis il a dominé logiquement Frýdek-Místek avec un hat-trick et quatre points de Koláček. En quarts de finale, Litoměřice affrontera Prostějov à partir de mercredi prochain.

Zlín arrache sur le fil le dernier fauteuil directement qualificatif pour les quarts de finale des playoffs. Pourtant la semaine des béliers avait mal commencée, ils s'étaient inclinés nettement à termine en tête de la saison régulière malgré deux lourdes défaites au deux dernières journées. Le leader a été écrasé par Litoměřice et par Prostějov. Il faudra resserrer les rangs en quarts.Malgré une excellente semaine,échoue à rattraper le leader et finit à deux points derrière. Le VHK Robe a surclassé le Slavia avec quatre points depuis écrasé Kolín avec un doublé deet un jeu blanc determine sur le podium avec une fin de saison en eau de boudin. En effet le HC RT Torax a été surclassé à domicile par Šumperk, dernier et déjà relégué et qui n'avait plus gagné sur ses six derniers matchs, une sacrée contre performance. Ensuite les automobilistes ont été vaincus à Zlín aux tirs au buts. Ils ne peuvent donc rester deuxièmes ce qui leur aurait fait affronter un adversaire issu des qualifications. Poruba retrouvera les Berani en quarts, à partir du 8 mars.termine quatrième à une toute petite longueur du podium. Les Jestřábi ont perdu d'une courte tête sur la glace de Přerov avant de terminer sur un succès en fanfare à domicile en atomisant le leader avec 3 points deettermine la saison en trombe avec deux succès de bon augure avant les séries. Le Stadion surclasse le leader lundi avec un blanchissage deauteur de 37 arrêts. Puis il a dominé logiquement Frýdek-Místek avec un hat-trick et quatre points de. En quarts de finale, Litoměřice affrontera Prostějov à partir de mercredi prochain.arrache sur le fil le dernier fauteuil directement qualificatif pour les quarts de finale des playoffs. Pourtant la semaine des béliers avait mal commencée, ils s'étaient inclinés nettement à

Jihlava échoue au bord des places qualificatives pour les quarts pourtant avec le même nombre de point que les béliers. Le Dukla a très bien fini la saison avec deux victoires cette semaine à Pardubice puis face au Slavia son futur adversaire en huitième de finale. Une série de cinq victoires et 7 succès sur ses huit derniers matchs, le club de l'armée semble vraiment bien parti pour la suite de la saison.

Přerov longtemps dans les places protégées s'est effondré en fin de saison et termine huitième. Le bison était reparti en début de semaine en remportant une belle victoire contre les Jestřábi, un succès final contre le mineur déjà éliminé de la course aux playoffs lui aurait assuré une place en quarts, mais le Zubr s'est incliné à Sokolov et rate le train. Il devra disputer une série de huitièmes de finale contre les lynx.

Frýdek-Místek remporte une victoire complètement inattendue mais capitale à Zlín et s'empare du même coup de la neuvième place, malgré une défaite dans la ville hussite mercredi, les lynx conservent leur place finale. F-M disputera son huitième de finale de playoffs face au Zubr en plein ralentissement, les lynx pourraient encore créer la surprise.

Photographe : Jaroslav Loskot pour jihlavsky.denik.cz Le Dukla Jihlava affrontera le Slavia Praha en playoffs

Le Slavia Praha voit sa saison terminer bien laborieusement avec deux nouveaux revers cette semaine qui porte son total à quatre défaites de suite pour conclure. L'étoile rouge termine donc dixième, dernière place qualificative pour les séries et à un point seulement de son poursuivant. Une place décevante aux vues des performances du début d'année, mais inespérée aux vues de celles du début de saison. Battu par Jihlava hier, le Slavia devra faire mieux en huitième de finale encore contre la même équipe. S'il veut poursuivre sa saison il devra passer le Dukla en retrouvant ses forces du mois de janvier.

Kolín échoue à un point des séries et peut se mordre les doigts. Les chèvres ont déjoué Sokolov en prolongation avant de logiquement sombrer à Vsetín. La fin de tableau était trop difficile pour les Bohémiens centraux. Frýdek-Místek. Cependant ils ont bien redressé la barre en l'emportant aux tirs au but contre Poruba. Les Berani retrouveront donc Poruba en quarts de finale dès le 8 mars.échoue au bord des places qualificatives pour les quarts pourtant avec le même nombre de point que les béliers. Le Dukla a très bien fini la saison avec deux victoires cette semaine à Pardubice puis face au Slavia son futur adversaire en huitième de finale. Une série de cinq victoires et 7 succès sur ses huit derniers matchs, le club de l'armée semble vraiment bien parti pour la suite de la saison.longtemps dans les places protégées s'est effondré en fin de saison et termine huitième. Le bison était reparti en début de semaine en remportant une belle victoire contre les Jestřábi, un succès final contre le mineur déjà éliminé de la course aux playoffs lui aurait assuré une place en quarts, mais le Zubr s'est incliné à Sokolov et rate le train. Il devra disputer une série de huitièmes de finale contre les lynx.remporte une victoire complètement inattendue mais capitale à Zlín et s'empare du même coup de la neuvième place, malgré une défaite dans la ville hussite mercredi, les lynx conservent leur place finale. F-M disputera son huitième de finale de playoffs face au Zubr en plein ralentissement, les lynx pourraient encore créer la surprise.Levoit sa saison terminer bien laborieusement avec deux nouveaux revers cette semaine qui porte son total à quatre défaites de suite pour conclure. L'étoile rouge termine donc dixième, dernière place qualificative pour les séries et à un point seulement de son poursuivant. Une place décevante aux vues des performances du début d'année, mais inespérée aux vues de celles du début de saison. Battu par Jihlava hier, le Slavia devra faire mieux en huitième de finale encore contre la même équipe. S'il veut poursuivre sa saison il devra passer le Dukla en retrouvant ses forces du mois de janvier.échoue à un point des séries et peut se mordre les doigts. Les chèvres ont déjoué Sokolov en prolongation avant de logiquement sombrer à Vsetín. La fin de tableau était trop difficile pour les Bohémiens centraux.

Sokolov doit également se passer de playoffs. Les faucons ont été battu à Kolín en prolongation voyant par la même leurs chance s'envoler. Le Baník termine tout de même sur une bonne note avec une belle victoire à domicile face au Zubr.

Pardubice B a sauvé sa peau et termine avec deux revers, dont un en prolongation qui lui fait prendre un dernier point.

Šumperk d'ores et déjà relégué en 2 liga a terminé sa saison en Chance Liga sur deux bons succès. Un très net à Poruba avec trois points de Svoboda et Šuhaj, une deuxième victoire en prolongation contre Pardubice B devant ses partisans. Les Draci terminent à quatre points de la survie et sont donc relégués.



Dès vendredi, les huitièmes de finale démarrent : le Dukla affronte le Slavia et Přerov s'oppose à Frýdek-Místek. La série au meilleur des trois matchs débute chez le moins bien classé avant un deuxième match chez le mieux classé et si besoin un troisième match d'appoint toujours chez le mieux classé. Les deux qualifiés de ce tour rejoindront les quarts pour y affronter le premier et le deuxième donc Třebíč et Vsetín qui les attendent de pied ferme.

Les matchs se jouent, le 3 et le 5 mars et au besoin le troisième match le 6. Les quarts de finale débuteront le 8.



Lundi 27 février (51ème journée)



Poruba - Šumperk : 2-6

Třebíč - Litoměřice : 0-4

Frýdek-Místek - Zlín : 3-1

Kolín - Sokolov : 2-1 ap

Pardubice B - Jihlava : 2-3

Přerov - Prostějov : 4-3

Slavia Praha - Vsetín : 2-5



Mercredi 1er mars (52ème journée)



Jihlava - Slavia Praha : 4-2

Litoměřice - Frýdek-Místek : 4-2

Vsetín - Kolín : 4-0

Zlín - Poruba : 3-2 TAB

Prostějov - Třebíč : 6-2

Sokolov - Přerov : 3-1

Šumperk - Pardubice B : 5-4 ap



Classement final : et SK Horácká Slavia Třebíč : 99 pts VHK Robe Vsetín : 97 pts HC RT Thorax Poruba : 92 pts LHK Jestřábi Prostějov : 91 pts HC Stadion Litoměřice : 87 pts PSG Berani Zlín : 80 pts HC Dukla Jihlava : 80 pts HC Zubr Přerov : 79 pts HC Frýdek-Místek : 72 pts HC Slavia Praha : 71 pts SC Marimex Kolín : 70 pts HC Baník Sokolov : 68 pts HC Dynamo Pardubice B : 55 pts Draci Pars Šumperk : 51 pts

En gras les clubs qualifiés directement pour les quarts de finale, en italique les clubs qualifiés pour les huitièmes de finale des playoffs. En rouge, le dernier est relégué en 2 liga. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo