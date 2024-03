Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Chance Liga : Fin de la saison régulière La saison régulière de la Chance Liga a tiré sa révérence hier. On connaît désormais les dix qualifiés pour les playoffs et le relégué. Petit tour d'horizon Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 02/03/2024 à 11:29 Tweeter Photographe : Karel Švec pour hc-slavia.cz Poruba termine premier, le Slavia Praha est en playoffs

Comme l'an passé, Poruba a dominé les débats et termine très nettement en tête du championnat. L'équipe d'Ostrava évite le premier tour des playoffs et affrontera une équipe issue du premier tour donc plus fatiguée. La route des playoffs est ouverte.

Vsetín, double vice-champion en titre réalise une nouvelle belle saison et finit à la deuxième place. Eux aussi évitent le premier tour et affronteront un adversersaire qui sort du premier tour. Une nouvelle fois, Rob est le maître artilleur local avec pas moins de 55 points !

Prostějov termine sur le podium tout près de la deuxième place. Les Jestřábi solides toute l'année ont terminé en trombe la saison. Exemptés de premier tour, ils affronteront le champion en titre en quarts de finale.

Litoměřice malgré quelques yoyos en fin de saison accrochent une belle quatrième place à l'issue d'une saison maîtrisée propulsé par un excellent Přemysl Svoboda qui monte en gamme année après année. Le Stadion qui esquive le premier tour des playoffs, défiera Třebíč en quarts de finale.

Třebíč après une saison moins réussie termine au cinquième rang, surtout une fin de saison délicate. L'étoile blanche est encore dans les places protégées. Pourtant le SK Horácká Slavia possède dans ses rangs une arme de destruction massive, Dočekal. Pour la deuxième année de suite, il est le meilleur compteur de la ligue, mais cette année il fait encore plus fort avec pas moins de 62 points ! En quarts de finale des playoffs face aux joueurs de la cité hussite, le choc sera relevé.

Zlín, champion en titre, a encore réalisé une saison en demi-teinte, mais accroche une sixième place, la dernière directement qualificative pour les quarts. Au même rang que l'an dernier et avec exactement le même nombre de points. Les Berani ont finit la saison régulière en trombe avec quatre victoires sur les cinq derniers matchs. Il espèrent rééditer les mêmes playoffs exceptionnels que l'an passé. Au premier tour, les béliers défendront leur titre contre Prostějov. Photographe : Vojtěch Gargulák Zlín défendra son titre, Znojmo est relégué en 2 Liga

Přerov, septième, échoue à une longueur des places protégées. Le Bison devra donc disputer un premier tour des playoffs. En fin de saison le Zubr a paru plus en forme et plus dangereux, il espère donc continuer sur cette dynamique au premier tour face à la réserve de Pardubice.

Jihlava termine au huitième rang cette saison, encore un peu moins bien que l'année dernière. La descente se poursuit pour le club de l'armée. La fin de saison a été particulièrement laborieuse pour le Dukla, vaincu sept fois sur les dix derniers matchs. Il devra vite se ressaisir en séries face à l'impressionant deuxième club de la capitale.

Le Slavia Praha dernier en début d'année 2024 a réalisé une incroyable fin de saison en boulet de canon pour accrocher une neuvième place et les playoffs. Il a terminé l'année avec six victoires consécutives et douze succès sur ses quinze derniers matchs. L'étoile rouge semble le nouvel épouvantail de la ligue et pourrait bien créer la sensation au premier tour des playoffs contre le Dukla. Pour ne pas rééditer la honteuse sortie de l'an passé.

Pardubice B se qualifie pour la première fois de son histoire dans les playoffs de Chance Liga au dixième et dernier rang de qualification. Une confirmation arrachée en dernière journée grâce à un succès à l'extérieur. Une bonne fin de saison pour le Dynamo B qui sans pression affrontera le Zubr au premier tour des playoffs.

Sokolov manque les playoffs pour une deuxième année consécutive. Pourtant les Aigles avaient démarré la saison en trombe avant de progressivement ralentir. Une fin d'exercice catastrophique fait rater le coche au Baník à l'ultime journée, battu à domicile par Pardubice B. Sur ses quinze derniers matchs, Sokolov a été battu douze fois, une descente aux enfers fatale.

Kolín rate également les playoffs pour la deuxième fois d'affilée. Toujours plus ou moins au dessus de la barre, les chèvres pensaient tenir bon mais l'accélération du bas de tableau en fin d'année les ont fait plonger. Au dernier match à domicile, Kolín pouvait encore se qualifier mais elle a été surclassé 5-2 par le Slavia qui la dépasse sur les derniers mètres.

Pas de playoffs non plus pour Frýdek-Místek mais le club silésien a tout de même réussi sa saison en échapant de justesse à la relégation. Son début de saison absolument catastrophique semblait faire craindre le pire. Les lynx ont ensuite accéléré au début de l'année pour repasser du bon côté, malgré quelques frayeurs ils ont su prendre les bons points qu'il fallait pour échaper au gouffre. Ils peuvent remercier Svačina qui a porté l'équipe sur son dos avec 44 points !

A peine remonté c'est déjà la relégation pour Znojmo qui réalise une saison décevante et redescend en 2 liga. Les Orli ont plutôt bien démarré mais se sont ensuite affaisé, ses concurrents directs se sont renforcés et ont accéléré en fin de saison ce que les Aigles n'ont pu faire.



Premier tour des playoffs (au meilleur des trois matchs)



4 mars

Dynamo Pardubice B - Zubr Přerov

Slavia Praha - Dukla Jihlava



6 mars

Zubr Přerov - Dynamo Pardubice B

Dukla Jihlava - Slavia Praha



7 mars (si nécéssaire)

Zubr Přerov - Dynamo Pardubice B

Dukla Jihlava - Slavia Praha



