Hockey sur glace - Chance Liga : L'armée et les lynx dedans Le Dukla et Frýdek-Místek reviennent dans les bonnes places. Třebíč creuse son avance en tête, suivi par Vsetín et Poruba. Zlín et le Slavia Praha se rapprochent des places protégées Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 05/02/2023 à 12:00 Tweeter hc-vsetin.cz Le Dukla écrase Vsetín et revient dans la course

Le Dukla Jihlava a retrouvé des forces pour revenir dans les places qualificatives pour les playoffs. Le club de l'armée tchèque a remporté deux matchs sur trois cette semaine et récupère le neuvième rang. Impérial contre le dernier de la classe, avec un blanchissage de Beran, le Dukla a toutefois sombré à domicile face aux Jestřábi. En déplacement à Vsetín, Jihlava a fait le show avec une nette victoire grâce notamment à trois points de Karabáček. Le champion en titre revient dans le bon groupe et espère s'y maintenir.

Les lynx de Frýdek-Místek récupèrent eux le dixième rang, dernier qualificatif pour les playoffs. Ils ont pourtant subi une mauvaise défaite à Sokolov adverse hors des séries pour le moment. A domicile ils n'ont pu arrêter la fureur verte et jaune de Vsetín mais samedi ils ont remporté un succès capital à Přerov grâce à une performance stratosphérique de leur gardien Švančara auteur de 49 arrêts. Trois points qui leur permettent de rentrer dans le bon groupe.

Les lynx se replacent en profitant des mauvaises performances de Kolín. Pourtant les chèvres sont allées chercher une victoire aux tirs au buts chez le leader lundi mais ce coup d'éclat n'a pas été poursuivit cette semaine. A domicile, Kolín perd pied contre les bisons avant d'aller s'incliner lourdement dans la capitale à Eden. Les chèvres sortent des playoffs mais ne sont qu'à un point d'y revenir le suspense reste donc entier.

Derrière, Sokolov s'accroche mais reste à quatre longueurs, certes avec un match de moins. Le mineur s'est imposé à domicile contre Frýdek-Místek adversaire direct. Cependant ils ont coulé contre les Berani et s'inclinent sans marquer un but avant de gaspiller une belle avance de deux buts contre Poruba et de perdre en fusillade. Le Baník devra charbonner pour revenir dans les playoffs.

Pardubice B continue d'être une équipe relativement injouable en cette fin de saison. Le Dynamo II arrache une victoire en prolongation à Prostějov avec un doublé de Kaplan. Puis il l'emporte 1-0 aux tirs au but contre le Slavia avec 32 arrêts de Klouček. Pardubice B s'est toutefois incliné contre Vsetín samedi. Quatre points ramassés qui lui permettent de rester à deux points de la relégation.

Šumperk continue de fermer la marche avec deux défaites blanches contre Jihlava et Litoměřice. Toutefois les Draci arrachent à domicile une victoire en prolongation sur un but de Drtil contre le leader ! Les dragons restent à deux longueurs de la survie, rien n'est perdu !

Malgré une semaine pas vraiment brillante, Třebíč reste en tête du championnat et creuse même son avance en profitant du ralentissement de ses poursuivants. A domicile le SK Horácká Slavia s'est incliné aux tirs au but contre Kolín avant de réaliser la pire contre performance de la saison en allant s'incliner en prolongation chez le dernier du classement ! Mais dans ces deux défaites surprises, l'étoile blanche a récupéré un point. Třebíč a renoué avec la victoire samedi devant ses partisans en dominant Pardubice B. Une semaine à cinq points plutôt décevante mais mieux que celles de ses deux rivaux qui en récupèrent trois et quatre.

Vsetín se maintient second malgré deux revers cette semaine. Battu à domicile par Zlín sur le fil puis nettement par Jihlava , le VHK Robe l'a emporté à Frýdek-Místek. Il n'a plus que deux points d'avance sur la troisième place avec un match joué en plus, il faudra serrer les dents.

Poruba revient doucement avec deux victoires en trois matchs mais deux succès laborieux. Aux tirs au but à Přerov puis une victoire identique arrachée à Sokolov après avoir été mené tout le match.

lhkjestrabi.cz Les Jestřábi Prostějov sont tout proche du podium

Prostějov continue de briller et se rapproche du podium avec sept points récoltés cette semaine. Les faucons ont pourtant mal démarré la semaine en s'inclinant à domicile en prolongation face à la modeste équipe de Pardubice B. Mais les Jestřábi ont repris leur envol avec un net succès gagné à Jihlava pourtant en forme grâce à un doublé de Poledna. Le LHK écrase à domicile Les automobilistes ont nettement perdus à domicile contre le Stadion et sont à la peine dans l'ultime ligne droite de la saison régulière.continue de briller et se rapproche du podium avec sept points récoltés cette semaine. Les faucons ont pourtant mal démarré la semaine en s'inclinant à domicile en prolongation face à la modeste équipe de Pardubice B. Mais les Jestřábi ont repris leur envol avec un net succès gagné à Jihlava pourtant en forme grâce à un doublé de. Le LHK écrase à domicile une autre équipe en pleine forme avec deux points de Venkrbec. Les faucons ne sont plus qu'à un point du troisième rang, trois du deuxième.

Litoměřice a finit par enrayer sa chute libre. Le Stadion a subit lundi sa quatrième défaite de suite face au Slavia Praha. Il a cependant remis les pendules à l'heure en dominant Poruba, troisième du général grâce à deux points de Kuťák. Puis il s'est imposé confortablement face aux Draci derniers du classement avec un jeu blanc de Král. La cinquième place est maintenu mais la ville hussite ne devra pas faiblir car la concurrence fait rage.

Le Zubr n'est pas loin, il a du céder à domicile aux tirs au buts contre Poruba mais l'a emporté à Kolín avant de nouveau s'incliner contre les lynx. Přerov a trois points de retard sur la cinquième place mais son avance se réduit tout de même à six longueurs. Sachant qu'il reste sept matchs à jouer et vu le rythme du milieu de tableau, la place au chaud n'est pas encore assurée.

Zlín mène toujours la chasse, elle a porté sa série de succès à sept de suite en remportant le derby à Vsetín puis en écrasant Sokolov avec trois points de Kubiš. La série s'est pourtant arrêtée à Prostějov avec une cinglante défaite qui remet les Berani à égalité du club de la capitale.

Le Slavia Praha colle en effet au train des béliers et a récupéré sept points cette semaine. Une excellente moisson mais l'étoile rouge en a bêtement laissé passer deux qui auraient pu lui donner la septième place et seulement 4 points de retard sur une qualification directe pour les quarts. En déplacement à Litoměřice, le Slavia s'est imposé d'une courte tête. Mercredi, Praha a du s'incliner sans marquer de but à l'issue d'une fusillade contre Pardubice B, une sacrée contre performance. Le Slavia a remis les pendules à l'heure à Eden devant ses partisans en s'imposant nettement contre Kolín avec un doublé de Brož.

Lundi 30 janvier (43ème journée)



Jihlava - Šumperk : 5-0

Litoměřice - Slavia Praha : 1-2

Třebíč - Kolín : 5-6 TAB

Vsetín - Zlín : 2-3

Přerov - Poruba : 2-3 TAB

Prostějov - Pardubice B : 4-5 ap

Sokolov - Frýdek-Místek : 2-1



Mercredi 1er février (44ème journée)



Jihlava - Prostějov : 3-6

Poruba - Litoměřice : 1-3

Zlín - Sokolov : 5-0

Kolín - Přerov : 1-3

Pardubice B - Slavia Praha : 1-0 TAB

Šumperk - Třebíč : 3-2 ap

Frýdek-Místek - Vsetín : 2-4



Samedi 4 février (45ème journée)



Vsetín - Jihlava : 2-5

Prostějov - Zlín : 5-1

Litoměřice - Šumperk : 3-0

Sokolov - Poruba : 6-7 TAB

Slavia Praha - Kolín : 6-3

Přerov - Frýdek-Místek : 1-3

Třebíč - Pardubice B : 3-1

Classement : SK Horácká Slavia Třebíč : 86 pts VHK Robe Vsetín : 81 pts HC RT Thorax Poruba : 79 pts LHK Jestřábi Prostějov : 78 pts HC Stadion Litoměřice : 75 pts HC Zubr Přerov : 72 pts PSG Berani Zlín : 66 pts HC Slavia Praha : 66 pts HC Dukla Jihlava : 63 pts HC Frýdek-Místek : 62 pts SC Marimex Kolín : 61 pts HC Baník Sokolov : 58 pts HC Dynamo Pardubice B : 47 pts Draci Pars Šumperk : 45 pts











