Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Chance Liga : L'étoile blanche au firmament Třebíč accroît son avance sur la ligue toujours suivi par Poruba et Vsetín. Zlín et le Slavia Praha se rapprochent des places protégées. Kolín et Sokolov luttent pour accrocher un fauteuil en série. En bas, Pardubice B continue de se rapprocher du maintien Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 19/02/2023 à 10:56 Tweeter Photographe : Sabina Prokešová pour hstrebic.cz Třebíč domine Poruba et creuse son avance

Une grosse semaine à trois matchs pour la Chance Liga et son leader Třebíč est la seule équipe qui l'a emporté lors de ses trois parties, même si la dernière a été plus complexe. Du coup le SK Horácká Slavia creuse son avance avec 7 longueurs sur ses deux poursuivants. L'étoile blanche assure également sa place en quarts de finale des playoffs, quoi qu'il arrive lors des quatre dernières rencontres. Nette vainqueure à Zlín, elle a remporté le match au sommet contre Poruba (deuxième) avec trois points de Bittner. Třebíč l'emporte à Jihlava aux tirs au but dans le derby, un succès complexe notamment après avoir été mené 2-0 à la mi-match.

Poruba reste second après deux succès sur trois rencontres. Une victoire serrée lundi contre le Slavia avec trois points de Dufek. En déplace chez le leader le HC RT Torax s'incline et ne peut refaire son retard, perdant encore du terrain. Poruba a retrouvé ses sensations à domicile en s'imposant nettement contre les chèvres grâce à un doublé et trois points pour Šoustal.

Vsetín complète le podium avec également deux succès cette semaine. Les Verts et Jaunes ont peiné pourtant à se défaire de Sokolov et de Litoměřice lundi et samedi. Deux succès laborieux mais qui permet au VHK Robe de rester à égalité avec la deuxième place. Vsetín s'est effondré à Prostějov est reste donc à portée du quatrième.

Les Jestřábi sont en effet à trois points de la troisième et de la deuxième place. Net vainqueurs face à la lanterne rouge puis contre Vsetín ils ont dévissé complètement à Sokolov et font un e mauvaise opération qui les empêche d'être au coude à coude avec leurs rivaux.

Litoměřice décroche et a été battu à tous ses matchs cette semaine ce qui porte son total à quatre revers d'affilée. Le Stadion n'a récolté qu'un point, lundi, en poussant le Dukla en prolongation avant toutefois de s'incliner. Il s'est ensuite fait durement battre à domicile par les Berani puis s'incline à Vsetín alors qu'il menait 2-0 à la mi-match. Son avance dans la zone protégée n'est plus que de quatre points alors qu'il reste quatre matchs.

Přerov rejoint à égalité la ville hussite mais reste aussi a portée des poursuivants avec deux revers en trois rencontres. Vaincu par Pardubice B, le bison s'est toutefois repris en écrasant le dernier du tableau avec trois points de Macuh, Pechanec et Březina. Le Zubr a rechuté contre son premier poursuivant, Zlín qui n'est plus qu'à quatre points derrière.

Photographe : Libor Kožík poour beranizlin.cz Zlín déjoue Přerov et se rapproche des 6 premiers

Les Berani continuent de carburer pour essayer d'accrocher directement une place en quarts de finale. Leur semaine à mal commencé avec une défaite à domicile contre le leader. Zlín s'est ensuite bien repris en l'emportant nettement à Litoměřice. Dans un match capital contre le dernier des places protégées, les béliers s'imposent 2-1 et reviennent à quatre point de ce groupe privilégié, tout est possible.

Le Slavia Praha continue également de rêver d'une qualification directe pour les quarts mais est encore à 5 points derrière. En effet, le club de la capitale s'est incliné sur le fil à Poruba avant de remporter un probant succès contre un adversaire direct, Frýdek-Místek. Le Slavia s'est ensuite fait des frayeurs sur la glace de Šumperk. Mené au score à trois reprises, les Pragois sont revenus à chaque fois et passent devant en fin de match mais se font égaliser et l'emportent finalement aux tirs au but. Ils laissent donc passer un point important mais peuvent encore tout à fait revenir dans le top 6 d'ici la fin de saison.

Frýdek-Místek perd du terrain sur ces deux là et se retrouve à dix points des places protégées, un gouffre quasi insurmontable en quatre matchs. Les lynx ont pourtant remporté un net succès face à Kolín avec trois points de Hotěk. F-M a été surclassé par le Slavia Praha, adversaire direct. Les Silésiens-Moraves ont cédé aux tirs au but contre Pardubice B, nouveau coup d'arrêt.

Jihlava est dans la même situation à dix points du top 6. Vainqueur en prolongation contre le Stadion, le Dukla a ensuite livré un gros match dans le derby contre le leader mais s'incline aux tirs au but. Cependant les militaires ont un match de moins pour tenter de remonter encore.

Malgré une seule victoire cette semaine, Kolín reste à deux points des séries. Les chèvres ont été battues nettement à Frýdek-Místek et Poruba mais remportent un bon succès contre Pardubice B. Un dernier effort et un ralentissement devant pourrait leur permettre d'accrocher un siège pour les playoffs.

Sokolov est dans la même situation mais possède encore un match en retard. Le mineur s'incline sur le fil à Vsetín avant de remporter un bon succès contre Prostějov. Le Baník peut espérer revenir dans la série, surtout en cas victoire sur Jihlava dans son match en retard (qui se jouera lundi 20).

Pardubice B poursuit sa métamorphose et semble être capable de battre tout le monde en cette fin de saison. La réserve a battu le Bison avec quatre points de Matýs. Mais les chevaux baissent pavillon à Kolín avant de battre Frýdek-Místek en fusillade. Avec six points d'avance sur la dernière place le maintien semble de plus en plus proche.

Šumperk continue de se traîner avec trois revers de plus cette semaine. Les Draci semblent toutefois plus performant à domicile puisqu'ils s'inclinent d'une longueur contre les solides faucons et volent même un point au Slavia Praha. A l'extérieur ils ont marqué cinq buts à Přerov mais en encaissent 8. La relégation se rapproche à moins d'un miracle pour les dragons. Une grosse semaine à trois matchs pour la Chance Liga et son leaderest la seule équipe qui l'a emporté lors de ses trois parties, même si la dernière a été plus complexe.Du coup le SK Horácká Slavia creuse son avance avec 7 longueurs sur ses deux poursuivants. L'étoile blanche assure également sa place en quarts de finale des playoffs, quoi qu'il arrive lors des quatre dernières rencontres. Nette vainqueure à Zlín, elle a remporté le match au sommet contre Poruba (deuxième) avec trois points de. Třebíč l'emporte à Jihlava aux tirs au but dans le derby, un succès complexe notamment après avoir été mené 2-0 à la mi-match.reste second après deux succès sur trois rencontres. Une victoire serrée lundi contre le Slavia avec trois points de. En déplace chez le leader le HC RT Torax s'incline et ne peut refaire son retard, perdant encore du terrain. Poruba a retrouvé ses sensations à domicile en s'imposant nettement contre les chèvres grâce à un doublé et trois points pourcomplète le podium avec également deux succès cette semaine. Les Verts et Jaunes ont peiné pourtant à se défaire de Sokolov et de Litoměřice lundi et samedi. Deux succès laborieux mais qui permet au VHK Robe de rester à égalité avec la deuxième place. Vsetín s'est effondré à Prostějov est reste donc à portée du quatrième.Lessont en effet à trois points de la troisième et de la deuxième place. Net vainqueurs face à la lanterne rouge puis contre Vsetín ils ont dévissé complètement à Sokolov et font un e mauvaise opération qui les empêche d'être au coude à coude avec leurs rivaux.décroche et a été battu à tous ses matchs cette semaine ce qui porte son total à quatre revers d'affilée. Le Stadion n'a récolté qu'un point, lundi, en poussant le Dukla en prolongation avant toutefois de s'incliner. Il s'est ensuite fait durement battre à domicile par les Berani puis s'incline à Vsetín alors qu'il menait 2-0 à la mi-match. Son avance dans la zone protégée n'est plus que de quatre points alors qu'il reste quatre matchs.rejoint à égalité la ville hussite mais reste aussi a portée des poursuivants avec deux revers en trois rencontres. Vaincu par Pardubice B, le bison s'est toutefois repris en écrasant le dernier du tableau avec trois points deet. Le Zubr a rechuté contre son premier poursuivant, Zlín qui n'est plus qu'à quatre points derrière.Lescontinuent de carburer pour essayer d'accrocher directement une place en quarts de finale. Leur semaine à mal commencé avec une défaite à domicile contre le leader.Zlín s'est ensuite bien repris en l'emportant nettement à Litoměřice. Dans un match capital contre le dernier des places protégées, les béliers s'imposent 2-1 et reviennent à quatre point de ce groupe privilégié, tout est possible.Lecontinue également de rêver d'une qualification directe pour les quarts mais est encore à 5 points derrière. En effet, le club de la capitale s'est incliné sur le fil à Poruba avant de remporter un probant succès contre un adversaire direct, Frýdek-Místek. Le Slavia s'est ensuite fait des frayeurs sur la glace de Šumperk. Mené au score à trois reprises, les Pragois sont revenus à chaque fois et passent devant en fin de match mais se font égaliser et l'emportent finalement aux tirs au but. Ils laissent donc passer un point important mais peuvent encore tout à fait revenir dans le top 6 d'ici la fin de saison.perd du terrain sur ces deux là et se retrouve à dix points des places protégées, un gouffre quasi insurmontable en quatre matchs. Les lynx ont pourtant remporté un net succès face à Kolín avec trois points de. F-M a été surclassé par le Slavia Praha, adversaire direct. Les Silésiens-Moraves ont cédé aux tirs au but contre Pardubice B, nouveau coup d'arrêt.est dans la même situation à dix points du top 6. Vainqueur en prolongation contre le Stadion, le Dukla a ensuite livré un gros match dans le derby contre le leader mais s'incline aux tirs au but. Cependant les militaires ont un match de moins pour tenter de remonter encore.Malgré une seule victoire cette semaine,reste à deux points des séries. Les chèvres ont été battues nettement à Frýdek-Místek et Poruba mais remportent un bon succès contre Pardubice B. Un dernier effort et un ralentissement devant pourrait leur permettre d'accrocher un siège pour les playoffs.est dans la même situation mais possède encore un match en retard. Le mineur s'incline sur le fil à Vsetín avant de remporter un bon succès contre Prostějov. Le Baník peut espérer revenir dans la série, surtout en cas victoire sur Jihlava dans son match en retard (qui se jouera lundi 20).poursuit sa métamorphose et semble être capable de battre tout le monde en cette fin de saison. La réserve a battu le Bison avec quatre points de. Mais les chevaux baissent pavillon à Kolín avant de battre Frýdek-Místek en fusillade. Avec six points d'avance sur la dernière place le maintien semble de plus en plus proche.continue de se traîner avec trois revers de plus cette semaine. Les Draci semblent toutefois plus performant à domicile puisqu'ils s'inclinent d'une longueur contre les solides faucons et volent même un point au Slavia Praha. A l'extérieur ils ont marqué cinq buts à Přerov mais en encaissent 8. La relégation se rapproche à moins d'un miracle pour les dragons.



Lundi 13 février (46ème journée)



Zlín - Třebíč : 1-3

Jihlava - Litoměřice : 3-2 ap

Šumperk - Prostějov : 2-3

Poruba - Slavia Praha : 5-4

Frýdek-Místek - Kolín : 5-1

Vsetín - Sokolov : 4-3

Pardubice B - Přerov : 6-4



Mercredi 15 février (47ème journée)



Litoměřice - Zlín : 1-4

Třebíč - Poruba : 5-3

Kolín - Pardubice B : 4-2

Přerov - Šumperk : 8-5

Prostějov - Vsetín : 5-2

Slavia Praha - Frýdek-Místek : 4-1



Samedi 18 février (48ème journée)



Poruba - Kolín : 5-2

Jihlava - Třebíč : 2-3 TAB

Sokolov - Prostějov : 4-2

Šumperk - Slavia Praha : 4-5 TAB

Vsetín - Litoměřice : 3-2

Zlín - Přerov : 2-1

Pardubice B - Frýdek-Místek : 4-3 TAB



Classement :

SK Horácká Slavia Třebíč : 94 pts HC RT Thorax Poruba : 87 pts VHK Robe Vsetín : 87 pts LHK Jestřábi Prostějov : 84 pts HC Stadion Litoměřice : 76 pts HC Zubr Přerov : 76 pts PSG Berani Zlín : 72 pts HC Slavia Praha : 71 pts HC Frýdek-Místek : 66 pts HC Dukla Jihlava : 66 pts SC Marimex Kolín : 64 pts HC Baník Sokolov : 64 pts HC Dynamo Pardubice B : 52 pts Draci Pars Šumperk : 46 pts © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur