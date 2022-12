Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Chance Liga : L'étoile rouge brille Le Slavia Praha rebondit en bas de tableau, Sokolov entre dans les dix. Vsetín reprend la tête du championnat, Přerov et le Dukla assurent leur place au chaud Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 22/12/2022 à 12:06 Tweeter Photographe : Karel Švec, Barbora Goldmannová pour hc-slavia.cz L'étoile rouge du Slavia Praha brille de nouveau

Le Slavia Praha retrouve enfin des couleurs avec deux nettes victoires remportées en cette semaine qui précède Noël. Le Slavia qui traîne toujours en bas de tableau après une saison catastrophique a fait un peu de ménage dans son effectif durant la trêve et embauché des renforts supplémentaires. Métamorphose ou simple feu de paille ? En tout cas le Slavia remporte nettement ses deux matchs à Eden cette semaine. Lundi en écrasant Litoměřice avec pas moins de sept buts marqués. Mrňa, Žejdl et Stehlík comptent deux points dans ce match référence ! Mercredi, le Slavia remporte le match de peur contre Pardubice B dernière équipe qui le suit au général. Klikorka et Žejdl marquent deux points. Praha met un peu d'écart avec la dernière place synonyme de relégation et peut regarder enfin devant malgré la bonne performance de Pardubice B lundi qui a surclassé le Stadion. L'étoile rouge n'a plus qu'un point de retard sur Šumperk vaincu lors de ses deux rencontres hebdomadaires par le Dukla et le SK Horácká. Le club de la capitale n'est quà quatre longueurs des playoffs, rien n'est perdu s'il continue à jouer de cette manière.

Sokolov entre lui dans les places qualificatives à la dixième place grâce à sa victoire aux tirs au but contre Zlín qui s'incline pour la deuxième fois de la semaine et quitte les bonnes places. Le Baník battu chez les lynx réussit à remporter une victoire clé contre les béliers pour leur chiper leur place. De plus il a encore un match en retard sur ses rivaux, l'occasion de conforter sa place en cas de succès.

Kolín se maintient à la neuvième place grâce à un excellent succès à domicile face au troisième, Třebíč. Les chèvres se sont fait complètement balayées par la charge du bison mercredi et restent donc très proches du gouffre.

Frýdek-Místek conserve sa place dans la bonne partie du tableau. Il a remporté un bon succès contre Sokolov lundi grâce à un doublé de Haas. Par contre les lynx n'ont logiquement rien pu faire contre le leader dans la partie disputée hier.

Jihlava a connu une semaine plutôt complexe. Le Dukla s'est imposé difficilement à Šumperk lundi avant d'être logiquement battu à Prostějov hier. Du coup il glisse septième à une longueur derrière ses deux prédécesseurs. Il peut donc espérer remonter rapidement la semaine prochaine.

Přerov remonte sixième grâce à une semaine à 4 points. Le Zubr a lutté de toutes ses forces à Poruba mais il a du s'incliner aux tirs au but. Par contre devant ses partisans, le bisons a fait une démonstration de sa force en écrasant Kolín avec un doublé d' Indrák

hclitomerice.cz Le Stadion Litoměřice gagne en prolongation contre Poruba

Litoměřice occupe la cinquième place, malgré son écrasante défaite dans la capitale on l'a dit, le Stadion a su rebondir en remportant en prolongation un match clé contre Poruba ce qui lui permet de rester dans le haut de tableau.

Prostějov reste quatrième malgré une contre-performance lundi chez la lanterne rouge. Une défaite assez imcompréhensible qui empêche les Jestřábi de monter sur le podium de la chance liga. Mercredi cependant les faucons se sont relancés en remportant le duel contre les militaires de Jihlava et restent à l'embuscade.

Semaine contrastée pour Třebíč battu chez les chèvres lundi pour une mauvaise oppération. Mais le SK Horácká Slavia n'a pas réalisé deux mauvaises sorties de suite et parvient à dominer nettement les Draci à domicile pour conserver leur place sur le podium. Dans cette rencontre, occupe la cinquième place, malgré son écrasante défaite dans la capitale on l'a dit, le Stadion a su rebondir en remportant en prolongation un match clé contre Poruba ce qui lui permet de rester dans le haut de tableau.reste quatrième malgré une contre-performance lundi chez la lanterne rouge. Une défaite assez imcompréhensible qui empêche les Jestřábi de monter sur le podium de la chance liga. Mercredi cependant les faucons se sont relancés en remportant le duel contre les militaires de Jihlava et restent à l'embuscade.Semaine contrastée pourbattu chez les chèvres lundi pour une mauvaise oppération. Mais le SK Horácká Slavia n'a pas réalisé deux mauvaises sorties de suite et parvient à dominer nettement les Draci à domicile pour conserver leur place sur le podium. Dans cette rencontre, Dočekal marque un doublé et cinq points, tandis que Psota réalise un tour du chapeau.

Petite semaine pour le HC RT Thorax qui ne prend que trois points en deux matchs et perd la première place du général. A domicile les automobilistes se sont imposés difficilement contre Přerov grâce à une séance de tirs au but gagnés. Poruba est ensuite allé s'incliné en prolongation chez les Hussites de Litoměřice. Le club de la banlieue d'Ostrava a trois points de retard sur le leader mais a encore un match en retard pour combler cet écart.

Vsetín confirme son excellente forme et s'affirme comme nouveau leader avec deux nettes victoires cette semaine qui porte son total à dix d'affilée ! Zlín et Frýdek-Místek ont été battus sur le même score de 5-2. Jonák a marqué un hat-trick dans le derby contre les béliers tandis que Rob a compté trois points contre les lynx. Le soleil brille fort au dessus du VHK Robe. Leretrouve enfin des couleurs avec deux nettes victoires remportées en cette semaine qui précède Noël. Le Slavia qui traîne toujours en bas de tableau après une saison catastrophique a fait un peu de ménage dans son effectif durant la trêve et embauché des renforts supplémentaires. Métamorphose ou simple feu de paille ? En tout cas le Slavia remporte nettement ses deux matchs à Eden cette semaine. Lundi en écrasant Litoměřice avec pas moins de sept buts marqués.etcomptent deux points dans ce match référence ! Mercredi, le Slavia remporte le match de peur contre Pardubice B dernière équipe qui le suit au général.etmarquent deux points. Praha met un peu d'écart avec la dernière place synonyme de relégation et peut regarder enfin devant malgré la bonne performance delundi qui a surclassé le Stadion. L'étoile rouge n'a plus qu'un point de retard surmarque un doublé et cinq points, tandis queréalise un tour du chapeau.Petite semaine pour lequi ne prend que trois points en deux matchs et perd la première place du général. A domicile les automobilistes se sont imposés difficilement contregrâce à une séance de tirs au but gagnés. Poruba est ensuite allé s'incliné en prolongation chez les Hussites deconfirme son excellente forme et s'affirme comme nouveau leader avec deux nettes victoires cette semaine qui porte son total à dix d'affilée !a marqué un hat-trick dans le derby contre les béliers tandis quea compté trois points contre les lynx. Le soleil brille fort au dessus du VHK Robe.



Dimanche 18 décembre (30ème journée)



Zlín - Vsetín : 2-5



Lundi 19 décembre (30ème journée)



Poruba - Přerov : 2-1 TAB

Frýdek-Místek - Sokolov : 3-1

Kolín - Třebíč : 2-1

Pardubice B - Prostějov : 4-1

Slavia Praha - Litoměřice : 7-2

Šumperk - Jihlava : 1-2



Mercredi 21 décembre (31ème journée)



Litoměřice - Poruba : 2-1 ap

Třebíč - Šumperk : 5-2

Vsetín - Frýdek-Místek : 5-2

Přerov - Kolín : 5-1

Prostějov - Jihlava : 3-2

Slavia Praha - Pardubice B : 5-3

Sokolov - Zlín : 4-3 TAB



Classement :

VHK Robe Vsetín : 62 pts HC RT Thorax Poruba : 59 pts SK Horácká Slavia Třebíč : 56 pts LHK Jestřábi Prostějov : 54 pts HC Stadion Litoměřice : 51 pts HC Zubr Přerov : 51 pts HC Dukla Jihlava : 50 pts HC Frýdek-Místek : 44 pts SC Marimex Kolín : 40 pts HC Baník Sokolov : 40 pts PSG Berani Zlín : 39 pts Draci Pars Šumperk : 37 pts HC Slavia Praha : 36 pts HC Dynamo Pardubice B : 29 pts © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur