Hockey sur glace - Chance Liga : La charge du bélier Les béliers de Zlín reviennent dans les places qualificatives. Le tiercé de tête se maintient suivi par Litoměřice et Přerov qui revient. En bas de tableau, Pardubice B abandonne la dernière place à Šumperk Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 22/01/2023 à 11:58 Photographe : Vojtěch Gargulák pour beranizlin.cz Les béliers de Zlín reviennent dans les bonnes places

Zlín s'offre une belle semaine à deux victoires et signe une série de trois d'affilée. Des points capitaux qui permettent aux béliers de revenir dixièmes donc dans les places qualificatives en vue des playoffs. Les Berani vont crânement s'imposer chez le leader en le blanchissant avec 38 arrêts de Huf. Puis les ex-pensionnaires d'extraliga sont allés l'emporter nettement à Kolín un adversaire direct pour les playoffs avec l'aide d'un doublé et trois points de Kindl. Les béliers respirent et devront poursuivre sur cette voie s'ils veulent composter leur billet.

Poruba se maintient en tête de la ligue mais sans point d'avance avec toutefois un match en moins. Le leader s'est incliné nettement à domicile contre les Berani sans pouvoir marquer avant de rebondir avec brio samedi contre le Dukla qui sombre.

Třebíč s'offre une bonne semaine à quatre points qui lui permet de coller au trône. Le SK Horácká Slavia s'est incliné sur le fil à domicile contre Prostějov en cédant en prolongation. Puis l'étoile blanche s'est offert une sacrée perf en l'emportant serré dans la capitale face à l'épouvantail du Slavia.

Vsetín se maintient sur le podium et enraye enfin sa chute libre, vaincu aux tirs au but à Kolín en début de semaine, les jaunes et verts subissaient leur cinquième défaite d'affilée. Puis pas trop de surprise pour Vsetín qui a retrouvé la victoire en s'imposant assez nettement chez le dernier du classement.

Le Stadion s'empare de la quatrième place avec une victoire serrée mais précieuse chez un concurrent direct, Přerov. Litoměřice ne jouera son deuxième match à Frýdek-Místek que cet après-midi, en cas de succès la ville des frères hussites ne reviendrait qu'à un point du podium.

Le Zubr grimpe au cinquième rang avec un colossal succès emporté 12-4 face à Sokolov avec un hat-trick et 6 points pour Okál, Březina marque également un tour du chapeau et termine à 4 points, même total pour Černý et Dvořák. Mais Přerov n'a pas pu poursuivre sa route à domicile et s'incline face à Litoměřice un adversaire direct.

Les Jestřábi glissent au sixième rang après une semaine compliquée, ils ont remporté une belle partie à Třebíč grâce à un but de Poledna en prolongation. En déplacement à Frýdek-Místek les faucons se sont inclinés pour une bien mauvaise opération au classement général.

Le Slavia Praha se reste en tête des poursuivants mais a ralenti la cadence. Il l'emporte laborieusement à Eden face au Dukla avec un but en prolongation signé Žovinec. Puis dans une partie titanesque à domicile encore, il doit céder d'un but face à Třebíč deuxième du classement. Fin de série victorieuse pour l'étoile rouge après 7 d'affilée. Mais elle est serrée et contre un cador du championnat, rien d'inquiétant pour le club de la capitale qui subit là son premier revers en 2023.

Frýdek-Místek recolle grâce à un bon succès remporté devant ses partisans face à Prostějov. Les lynx jouent leur match en retard de mercredi ce dimanche après-midi à domicile face au Stadion. S'ils l'emportent ils passeront septièmes, l'enjeu est donc important.

Kolín ralenti mais reste au contact des deux places de devant. Les chèvres s'imposent aux tirs au but contre Vsetín avant de subir toujours à domicile la loi d'un autre herbivore, les béliers. Le classement en milieu de tableu est très serré et la moindre défaite peut coûter très cher.

Semaine très contrastée pour Sokolov toujours hors des bonnes places mais a égalité de points. Les mineurs ont explosés à Přerov en encaissant pas moins de douze buts ! Puis ils se sont repris en dominant logiquement Pardubice B adversaire du fond de tableau. Les faucons ont toujours un match de retard qui s'il est remporté leur permettrait d'entrer dans le bon groupe.

hcdynamo.cz Pardubice B domine Šumperk et lui laisse la dernière place

Grosse performance de Pardubice B qui parvient à remporter très nettement le match le plus important pour lui face à Šumperk. Une victoire capitale qui permet à la réserve du Dynamo d'abandonner la dernière place à son adversaire du jour grâce à une série de trois victoires de suite. Svoboda et Matýs marquent trois points chacun pour donner une large victoire aux chevaux face aux dragons. Cependant Pardubice B a vu sa série de victoire s'arrêter face à Sokolov qui l'emporte à Chrudim.

hcdynamo.cz Pardubice B domine Šumperk et lui laisse la dernière place

Grosse performance de Pardubice B qui parvient à remporter très nettement le match le plus important pour lui face à Šumperk. Une victoire capitale qui permet à la réserve du Dynamo d'abandonner la dernière place à son adversaire du jour grâce à une série de trois victoires de suite. Svoboda et Matýs marquent trois points chacun pour donner une large victoire aux chevaux face aux dragons. Cependant Pardubice B a vu sa série de victoire s'arrêter face à Sokolov qui l'emporte à Chrudim.

Šumperk continue à s'enfoncer et a encore perdu deux fois cette semaine pour une série de 8 revers de suite. Les Draci ne sont plus que l'ombre d'eux même, eux qui n'ont remporté qu'une de leur douze dernières rencontres. La défaite contre Pardubice B coûte cher puisqu'elle les plonge au dernier rang. Opposés à Vsetín samedi, les Draci n'ont rien pu faire pour arrêter le troisième du championnat. Derniers de la classe ils doivent vraiment se relancer et vite pour éviter la relégation, ils n'ont qu'un point de retard sur Pardubice B, rien n'est donc perdu. Le Dukla n'a remporté qu'un seul de ses dix derniers matchs. Certes le champion en titre à mieux résisté à Praha et soutire un point au Slavia mais tout de même l'horizon semble encore bien obscur comme le montre sa déroute subit chez le leader sans parvenir à marquer le moindre but.



Mercredi 18 janvier (39ème journée)



Poruba - Zlín : 0-2

Třebíč - Prostějov : 3-4 ap

Kolín - Vsetín : 2-1 TAB

Pardubice B - Šumperk : 5-1

Přerov - Sokolov : 12-4

Slavia Praha - Jihlava : 3-2 ap

Frýdek-Místek - Litoměřice : (dimanche 16h)



Samedi 21 janvier (40ème journée)



Slavia Praha - Třebíč : 1-2

Poruba - Jihlava : 4-0

Frýdek-Místek - Prostějov : 3-2

Kolín - Zlín : 1-3

Přerov - Litoměřice : 1-2

Šumperk - Vsetín : 2-5

Pardubice B - Sokolov : 2-4





Classement : HC RT Thorax Poruba : 75 pts SK Horácká Slavia Třebíč : 75 pts VHK Robe Vsetín : 72 pts HC Stadion Litoměřice : 68 pts HC Zubr Přerov : 65 pts LHK Jestřábi Prostějov : 65 pts HC Slavia Praha : 56 pts HC Frýdek-Místek : 56 pts SC Marimex Kolín : 56 pts PSG Berani Zlín : 54 pts HC Baník Sokolov : 54 pts HC Dukla Jihlava : 54 pts HC Dynamo Pardubice B : 41 pts Draci Pars Šumperk : 40 pts











