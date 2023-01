Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Chance Liga : La course fait rage Poruba repasse premier cette semaine profitant de l'écroulement de Vsetín et des revers de Třebíč. La course aux playoffs fait rage, le Slavia Praha poursuit son incroyable remontée, Kolín se replace également. Le Dukla s'effondre, Sokolov se rapproche, Zlín s'accroche. En bas Pardubice B remonte vite Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/01/2023 à 15:02 Tweeter hcsokolov.cz Sokolov et Kolín bataillent pour une place en playoffs

Sokolov a charbonné toute la semaine et gagne ses trois matchs pour se rapprocher des playoffs avec encore un match de retard. Les mineurs ont remporté une bonne victoire contre le SK Horácká Slavia grâce notamment à deux points de Kofroň. Puis dans une partie à rebondissements le Baník l'emporte à Litoměřice après avoir été mené 4-2 avec trois points de Klejna et Kverka. Les faucons l'emportent de haute lutte contre Kolín grâce à un but en prolongation de Osmík. Sokolov reste onzième mais à deux points des playoffs et toujours avec son match de retard, l'espoir est de mise au pied des monts Métallifères a charbonné toute la semaine et gagne ses trois matchs pour se rapprocher des playoffs avec encore un match de retard. Les mineurs ont remporté une bonne victoire contre le. Puis dans une partie à rebondissements lel'emporte à Litoměřice après avoir été mené 4-2 avec trois points deet. Les faucons l'emportent de haute lutte contre Kolín grâce à un but en prolongation de. Sokolov reste onzième mais à deux points des playoffs et toujours avec son match de retard, l'espoir est de mise au pied des monts Métallifères

Poruba a vécu une semaine plutôt confortable avec deux nettes victoires contre les derniers du classement Pardubice B et les Draci et une très lourde défaite humiliante à Frýdek-Místek. Ces deux succès couplés aux déroutes de ses deux rivaux remet les banlieusards d'Ostrava à la tête de la chance liga.

Třebíč nouveau leader de la Chance liga n'a pas tenu longtemps, deux défaites contre des équipes qui le suivent à fait retomber l'étoile blanche au second rang. Sokolov et Litoměřice se sont offfert la peau des joueurs de la région de Vysočina. Le bon succès contre Vsetín mercredi permet toutefois au SK Horácká Slavia de mettre à trois points son adversaire et de rester à un point du sommet, rien n'est perdu.

Vsetín après avoir atteint le sommet de la ligue s'est effondré aussi vite et a été battu à ses trois matchs cette semaine ce qui fait quatre défaite de rang pour le VHK Robe qui retombe troisième. Battu à domicile par le Zubr lundi, il a batailler fort mais s'incline sur le fil à Třebíč. Le pire ayant été atteint samedi devant ses partisans Vsetín est écrasé 5-2 par le phénomène du moment le Slavia Praha. Il faudra redresser rapidement la barre pour tenter de remonter et de ne pas se faire rejoindre.

Le Stadion est en effet pas très loin grâce à deux victoires cette semaine, à Prostějov et à domicile contre le SK Horácká. La défaite à domicile mercredi contre Sokolov empêche Litoměřice de rejoindre le podium.

Prostějov a connu une semaine compliquée qui l'entraîne à la cinquième place. Nettement battus par le Stadion puis écrasé à Eden par le Slavia, les Jestřábi se sont repris samedi devant leurs partisans en déjouant Přerov avec deux points de Hašek qui les suit ce qui permet de conserver cet ordre au général.

Přerov justement est toujours sixièmes mais à un point du rang du dessus. Le bison a été efficace cette semaine en remportant deux victoires. Ils se sont imposés chez le leader Vsetín avec deux points de Svoboda. Avant de remporter un match serré mais important face aux militaires du Dukla. La défaite de samedi à Prostějov empêche le Zubr de grimper cinquième.

Photographe : Karel Švec pour hc-slavia.cz Le Slavia Praha écrase Prostějov et continue de gagner

Le Slavia Praha a remporté ses trois matchs de la semaine ce qui porte son total à cinq victoires de rang et neuf victoires lors de ses onze dernières sorties. Métamorphosé le club de la capitale remonte à la septième place lui qui était treizième il y a peu. L'étoile rouge devient l'épouvantail de la ligue et personne ne lui résiste, ses victoires sont de plus tonitruantes. Le Slavia inflige lundi un cinglant 4-0 aux Berani avec un blanchissage (30 arrêts) de Málek et trois points de Klikorka et Brož. Mercredi à Eden le Slavia écrase 5-0 les Jestřábi. nouveau leader de la Chance liga n'a pas tenu longtemps, deux défaites contre des équipes qui le suivent à fait retomber l'étoile blanche au second rang. Sokolov etVysočina.Le bon succès contremercredi permet toutefois auaprès avoir atteint le sommet de la ligue s'est effondré aussi vite et a été battu à ses trois matchs cette semaine ce qui fait quatre défaite de rang pour le VHK Robe qui retombe troisième. Battu à domicile par le Zubr lundi, il a batailler fort mais s'incline sur le fil à Třebíč. Le pire ayant été atteint samedi devant ses partisans Vsetín est écrasé 5-2 par le phénomène du moment le Slavia Praha. Il faudra redresser rapidement la barre pour tenter de remonter et de ne pas se faire rejoindre.Leest en effet pas très loin grâce à deux victoires cette semaine, à Prostějov et à domicile contre le SKLa défaite à domicile mercredi contre Sokolov empêche Litoměřice de rejoindre le podium.a connu une semaine compliquée qui l'entraîne à la cinquième place. Nettement battus par le Stadion puis écrasé à Eden par le Slavia, lesse sont repris samedi devant leurs partisans en déjouant Přerov avec deux points dequi les suit ce qui permet de conserver cet ordre au général.justement est toujours sixièmes mais à un point du rang du dessus. Le bison a été efficace cette semaine en remportant deux victoires. Ils se sont imposés chez le leader Vsetín avec deux points de. Avant de remporter un match serré mais important face aux militaires du Dukla. La défaite de samedi à Prostějov empêche le Zubr de grimper cinquième.Lea remporté ses trois matchs de la semaine ce qui porte son total à cinq victoires de rang et neuf victoires lors de ses onze dernières sorties. Métamorphosé le club de la capitale remonte à la septième place lui qui était treizième il y a peu. L'étoile rouge devient l'épouvantail de la ligue et personne ne lui résiste, ses victoires sont de plus tonitruantes. Le Slavia inflige lundi un cinglant 4-0 aux Berani avec un blanchissage (30 arrêts) deet trois points deet. Mercredi à Eden le Slavia écrase 5-0 les Kořenář blanchit avec 28 arrêts, Šmerha marque un doublé. Et enfin samedi, apothéose pour Praha qui surclasse Vsetín pourtant à domicile 5-2. Klikorka marque trois points et Žejdl compte un doublé. Rien ne semble pouvoir arrêter le Slavia qui remonte à toute allure et voit sa place en playoffs de plus en plus assurée.

Derrière le rythme est fort, Kolín récupère 7 points en trois matchs et reste au contact. Les chèvres écrasent Jihlava avec un blanchissage pour Sajdl et un doublé de Piegl. Le SC Marimex s'est fait peur à domicile mais parvient à déjouer les Draci. Dans un autre match clé pour les points, Kolín s'incline à Sokolov en prolongation mais récupère un point.

Frýdek-Místek a gagné deux de ses matchs cette semaine mais glisse à la neuvième place tant le rythme est intense en milieu de tableau. Vainqueurs de Šumperk et surtout brillant contre le leader avec un jeu blanc pour Švančara et un doublé de Svačina, les lynx ont du s'incliner face aux béliers samedi.

Le Dukla n'en finit plus de couler il a été écrasé par Kolín, battu à Přerov et corrigé par le dernier Pardubice B. Jihlava a perdu ses quatre derniers matchs et se retrouve dixième à la dernière place qualificative pour les séries. Le champion en titre devra vite se ressaisir.

Zlín a été bien en difficultés cette semaine et du coup reste à 5 points des playoffs. Il a été laminé par le Slavia mais surtout s'incline nettement face au dernier du championnat, des points bêtement perdus. Les Berani se sont toutefois relancés en l'emportant face à F-M pour limiter l'hémorragie. Les béliers devront vite engranger des points pour revenir sur ses prédecesseurs.

Rien ne va plus pour Šumperk qui a été vaincu aux trois matchs de la semaine ce qui porte son total à six défaites d'affilée et neuf sur les dix dernières rencontres. Frýdek-Místek, Kolín et Poruba ont eu raison des dragons cette semaine. Les Draci n'ont plus que deux points d'avance sur la dernière place synonyme de relégation en 2. liga, il faudra vite serrer les rangs car derrière le Dynamo II revient vite.

Pardubice B continue à performer avec deux bonnes victoires cette semaine, trois sur les quatre dernières rencontres. La réserve du Dynamo a battu nettement Zlín et Jihlava (avec trois points de Rákos ) même si elle a été battu logiquement par le leader Poruba. Pardubice B n'a plus que deux longueurs de retard pour sortir de la zone rouge, tout est possible.

Lundi 9 janvier (36ème journée)



Jihlava - Kolín : 0-5

Poruba - Pardubice B : 4-2

Vsetín - Přerov : 1-3

Zlín - Slavia Praha : 0-4

Prostějov - Litoměřice : 3-5

Sokolov - Třebíč : 3-2

Šumperk - Frýdek-Místek : 2-4



Mercredi 11 janvier (37ème journée)



Litoměřice - Sokolov : 4-6

Třebíč - Vsetín : 2-1

Frýdek-Místek - Poruba : 4-0

Kolín - Šumperk : 3-2

Pardubice B - Zlín : 5-2

Přerov - Jihlava : 4-3

Slavia Praha - Prostějov : 5-0



Samedi 14 janvier (38ème journée)



Jihlava - Pardubice B : 1-4

Litoměřice - Třebíč : 2-1

Prostějov - Přerov : 3-2

Sokolov - Kolín : 3-2 ap

Šumperk - Poruba : 1-6

Vsetín - Slavia Praha : 2-5

Zlín - Frýdek-Místek : 3-2



Classement : HC RT Thorax Poruba : 72 pts SK Horácká Slavia Třebíč : 71 pts VHK Robe Vsetín : 68 pts HC Stadion Litoměřice : 65 pts LHK Jestřábi Prostějov : 63 pts HC Zubr Přerov : 62 pts HC Slavia Praha : 54 pts SC Marimex Kolín : 54 pts HC Frýdek-Místek : 53 pts HC Dukla Jihlava : 53 pts HC Baník Sokolov : 51 pts PSG Berani Zlín : 48 pts Draci Pars Šumperk : 40 pts HC Dynamo Pardubice B : 38 pts











