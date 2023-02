Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Chance Liga : La remontée fantastique Zlín poursuit sa remontée et entre dans les places protégées poursuivi par le Dukla. Třebíč continue de caracoler en tête, suivi par Poruba et Vsetín. Kolín s'accroche pour s'emparer d'un ticket pour les séries tandis que Šumperk est officiellement relégué Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/02/2023 à 10:55 Tweeter Photographe : Libor Kožík pour beranizlin.cz Les Béliers de Zlín enchaînent les victoires et passent 6e

Les Berani poursuivent leur incroyable remontée et alignent deux victoires encore cette semaine. Une quatrième victoire d'affilée et une treizième en quinze matchs pour s'emparer de la sixième place, directement qualificative pour les quarts. Zlín s'est imposé à Eden face à un adversaire direct grâce à un doublé de Lang avant une victoire arrachée contre Pardubice B avec un jeu blanc de Huf. Il reste encore deux matchs pour confirmer cette place au chaud, les béliers pourraient même passer cinquièmes.

Jihlava suit le rythme et s'empare de la huitième place avec trois victoires cette semaine et 8 points récoltés. Le Dukla a vaincu Sokolov en match en retard, puis le SC Marimex en prolongation sur un but de Karabáček. Le club de l'armée s'offre une solide performance samedi en déjouant Přerov. Il peut encore espérer accrocher un siège directement qualificatif pour les quarts mais il ne faudra pas trembler la semaine prochaine.

Přerov est battu sur les deux matchs de la semaine par

Třebíč continue de truster la première place du général. Le SK Horácká Slavia a dominé Sokolov confortablement avant de peiner à Vsetín. Menée 3-1, l'étoile blanche parvient à renverser la donne et a égaliser avant que Bittner ne donne la victoire en prolongation. En dominant son dauphin, la première place est d'ores et déjà assurée quoi qu'il arrive la semaine prochaine.

Poruba profite de ce match au sommet pour repasser deuxième. Le HC RT Torax s'est incliné en prolongation face à Pardubice B dans une bien piètre performance. Poruba s'est relancé à domicile samedi en surclassant Frýdek-Místek.

Vsetín reste sur la dernière marche du podium après un bon succès face au Zubr puis un point soutiré au leader. Mais sa place n'est pas assurée car derrière ça suit.

En effet, Prostějov a remporté quatre points cette semaine et reste à trois points derrière ses deux prédecesseurs. Les Jestřábi ont perdu en aux tirs au buts face à leur poursuivant du Stadion avant d'être malmené par le Slavia mais de réussir à renverser le match en fin de partie et de s'imposer.

Litoměřice met fin à sa disette et remporte ses deux parties de la semaine, 5 points pris qui lui permettent de se maintenir 8ème mais qui l'empêchent définitivement de viser plus haut. Le Stadion l'emportent aux tirs au but face à Prostějov avant de s'imposer sur le fil à Sokolov. Pour l'instant il reste bien placé mais devra se méfier car les Berani ne sont pas loin derrière.

La désillusion de cette semaine est pour le Slavia Praha qui s'incline les deux fois et perd une place. Un ralentissement très dangereux en cette fin d'exercice. Le club de la capitale ne peut plus revenir dans les places protégées, mais même sa place en séries n'est plus garantie, il faudra se relancer au deux derniers matchs la semaine prochaine. Pourtant l'étoile rouge a fait jeu égal mercredi contre Zlín avant de s'effondrer au dernier tiers. Idem samedi, le Slavia menait 3-0 puis 4-2 à Prostějov avant de sombrer en fin de partie et de s'incliner.

Frýdek-Místek peut espérer le rattraper mais aussi être privé de playoffs. Ce sera quitte ou double pour les lynx faciles vainqueurs des Draci avant de s'incliner à Poruba.

Photographe : Věra Václavová pour dracisumperk.cz Kolín reste en course pour les séries en reléguant Šumperk

Kolín charbonne pour arracher un siège en séries. Les chèvres ont résisté au Dukla avant de s'incliner en prolongation. Elles ont ensuite fait le show à Šumperk avec un jeu blanc de Soukup. Kolín n'est quà un point des playoffs et trois de la neuvième place, avec deux matchs à jouer rien n'est encore fait.

Mathématiquement, Sokolov n'est pas encore fichu puisqu'il manque cinq points aux mineurs pour raccrocher la dixième place, mais cela s'annonce bien compliqué. Le match contre son premier prédecesseur, Kolín, lundi sera capital. Cette semaine rien n'a souri au Baník, battu à domicile en match en retard par le Dukla. La défaite chez le leader est plus logique, samedi malgré une belle résistance face au Stadion c'est encore la défaite. Le faucon devra faire des miracles s'il veut continuer sa saison.

Pardubice B continue d'être difficile à manoeuvrer, il s'est offert une belle victoire en prolongation sur un but de Svoboda face à Poruba. La réserve du Dynamo résiste à Zlín et ne perd que d'un petit but. L'essentiel est fait pour le club qui assure son maintien en Chance Liga l'an prochain.

Šumperk devait en effet tout gagner d'ici la fin de saison pour sauver sa peau, mais il a encore tout perdu cette semaine. Les Draci restent sur six défaites de rang et sont relégués quoi qu'il arrive lors de deux prochains matchs. Après trois saisons compliquées au deuxième échelon tchèque, c'est désormais la 2 liga qui attend les dragons.





Lundi 20 février (47ème journée)



Sokolov - Jihlava : 1-2



Mercredi 22 février (49ème journée)



Litoměřice - Prostějov : 4-3 TAB

Třebíč - Sokolov : 3-1

Frýdek-Místek - Šumperk : 6-2

Kolín - Jihlava : 3-4 ap

Pardubice B - Poruba : 5-4 ap

Přerov - Vsetín : 0-2

Slavia Praha - Zlín : 3-5



Samedi 25 février (50ème journée)



Jihlava - Přerov : 2-1

Prostějov - Slavia Praha : 6-4

Sokolov - Litoměřice : 3-4

Šumperk - Kolín : 0-3

Vsetín - Třebíč : 3-4 ap

Poruba - Frýdek-Místek : 4-2

Zlín - Pardubice B : 1-0





Classement :

SK Horácká Slavia Třebíč : 99 pts HC RT Thorax Poruba : 91 pts VHK Robe Vsetín : 91 pts LHK Jestřábi Prostějov : 88 pts HC Stadion Litoměřice : 81 pts PSG Berani Zlín : 78 pts HC Zubr Přerov : 76 pts HC Dukla Jihlava : 74 pts HC Slavia Praha : 71 pts HC Frýdek-Místek : 69 pts SC Marimex Kolín : 68 pts HC Baník Sokolov : 64 pts HC Dynamo Pardubice B : 54 pts Draci Pars Šumperk : 46 pts











