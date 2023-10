Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Chance Liga : Le bas de tableau accélère Le Slavia Praha, Znojmo et Pardubice B accélèrent en bas. Le Dukla, le Stadion et Třebíč sont dans les places protégées. Les herbivores (bisons, béliers et chèvres) squattent le milieu de tableau Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/10/2023 à 21:13 Tweeter Photographe : Karel Švec pour hc-slavia.cz Le Slavia Praha reste sur deux victoires d'affilée

Le Slavia Praha revient un peu dans le bon rythme avec une semaine à six points. A Prostějov il a poussé les locaux jusqu'aux tirs au but avant de céder. L'étoile rouge a ensuite remporté le match de la peur face aux lynx, toujours derniers. Ensuite, le Slavia est allé remporté une belle victoire à Třebíč. Menant la danse tout le match, le club de la capitale s'est fait rejoindre mais l'emporte finalement en fusillade. Praha reste douzième mais à trois points des dernières places qualificatives pour les séries.

Pardubice B a réalisé une belle semaine également avec un large succès à Jihlava, un point pris contre le champion en titre avant une nouvelle victoire en prolongation contre les Orli pour rester dans le sillage des derniers qualifiés.

Znojmo reste devant mais avec un matelas de plus en plus fin. Les Aigles ont subit trois revers cette semaine contre Poruba, Vsetín, et Pardubice B. Mais les deux derniers revers l'ont été en prolongation ce qui permet de récupérer deux points dans l'affaire.

Par contre rien ne va plus pour Frýdek-Místek qui compte désormais 7 longueurs de retard sur son premier prédecesseur. Les lynx ont été battus trois fois cette semaine par Vsetín, le Slavia et Litoměřice. Le HCFM reste désormais sur neuf défaites consécutives et on ne voit aucun espoir pour le moment.

Poruba se maintient au sommet avec deux larges succès contre Znojmo et Sokolov mais ce soir, le leader s'est lourdement incliné à Prostějov. Le HC RT Torax n'a plus aucun point d'avance sur son dauphin et n'a donc plus le droit à l'erreur.

Vsetín en effet colle au train avec trois succès cette semaine, face aux lynx, aux Orli et Kolín. Encore un petit point supplémentaire permettra au VHK Robe de retrouver les sommets.

Prostějov grimpe sur le podium dans une semaine où les faucons ont subit des hauts et des bas. Ils ont peiné pour déjouer le Slavia aux tirs au but, puis se sont lourdement inclinés à Třebíč. Les Jestřábi ont ensuite ébloui en glaçant le leader du championnat avec un jeu blanc (27 arrêts) de Pavelka.

Le Dukla remonte la pente et occupe le quatrième fauteuil avec une semaine à six points. Nettement battus à domicile par Pardubice B, le club de l'armée a pu se ressaisir mercredi en l'emportant confortablement à Přerov. Jihlava s'est imposé ce soir à Sokolov pour dépasser son adversaire du jour.

Photographe : Karolína Štolcová pour hclitomerice.cz Litoměřice remonte à la 5e place avec 4 victoires d'affilée

Litoměřice remonte à grande vitesse après trois victoires cette semaine ce qui porte son total à quatre de suite. La semaine commence pourtant laborieusement pour le Stadion qui a peiné pour arracher un succès aux tirs au but à Zlín. Les joueurs de la ville hussite ont ensuite éte plus tranquille pour les deux autres matchs, ils ont dominé sans difficultés, Kolín puis Frýdek-Místek pour remonter au chaud.

Třebíč a soufflé le chaud et le froid cette semaine mais a pris des points à tous les matchs pour rester dans la bonne partie du général. L'étoile blanche a été battu deux fois en temps supplémentaire cette semaine par des adversaires moins bien classés, Kolín et le Slavia. Le SK Horácká Slavia a remporté cependant une belle victoire contre Prostějov l'épouvantail de ces derniers matchs avec un jeu blanc de Mičán avec 30 arrêts.

Sokolov dégringole au général même s'il a bien commencé la semaine par un net succès contre le Zubr. Ensuite, le mineur s'est retrouvé bloqué dans un puit sans fond. Les aigles se sont fait déplumer chez le leader puis à domicile par Jihlava. Deux revers qui lui font perdre plus de quatre places au classement.

Zlín suit cahin caha avec une semaine laborieuse, deux défaites en trois matchs mais des points pris à toutes les rencontres. En effet les Beranis ont été battus en prolongation par Přerov, aux tirs au but par Litoměřice et une victoire bien difficile en temps supplémentaire contre Pardubice B.

Přerov reste au contact du champion en titre grâce à sa victoire contre celui-ci ce soir. Le Zubr s'était incliné à Sokolov et contre le Dukla en début de semaine.

Kolín reste dans les dix avec un bon succès pris lundi face à Třebíč en prolongation. Deux points qui suffisent pour l'instant car ensuite les chèvres ont perdu contre Litoměřice et Vsetín. Par contre il faudra accélérer car derrière la chasse est lancée.





Lundi 9 octobre



Frýdek-Místek - Vsetín : 1-4

Kolín - Třebíč : 2-1 ap

Prostějov - Slavia Praha : 2-1 TAB

Sokolov - Přerov : 3-0

Znojmo - Poruba : 2-7

Jihalava - Pardubice B : 1-4

Zlín - Litoměřice : 3-4 TAB



Mercredi 11 octobre



Pardubice B - Zlín : 1-2 ap

Poruba - Sokolov : 2-0

Přerov - Jihlava : 1-3

Slavia Praha - Frýdek-Místek : 3-2

Litoměřice - Kolín : 4-2

Třebíč - Prostějov : 3-0

Vsetín - Znojmo : 3-2 ap



Samedi 14 octobre



Frýdek-Místek - Litoměřice : 3-5

Kolín - Vsetín : 2-3

Prostějov - Poruba : 3-0

Sokolov - Jihlava : 1-3

Třebíč - Slavia Praha : 3-4 TAB

Zlín - Přerov : 3-4 ap

Znojmo - Pardubice B : 1-2 ap

Classement : HC RT Thorax Poruba : 28 pts VHK Robe Vsetín : 28 pts LHK Jestřábi Prostějov : 22 pts HC Dukla Jihlava : 22 pts HC Stadion Litoměřice : 21 pts SK Horácká Slavia Třebíč : 20 pts HC Baník Sokolov : 20 pts PSG Berani Zlín : 19 pts HC Zubr Přerov : 19 pts SC Marimex Kolín : 14 pts HC Leram Orli Znojmo : 11 pts HC Slavia Praha : 11 pts HC Dynamo Pardubice B : 10 pts HC Frýdek-Místek : 4 pts











