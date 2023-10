Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Chance Liga : Le champion revient Zlín revient en force dans la compétition avec une semaine carton plein. Vsetín et Poruba mènent toujours la ligue suivis de Sokolov, Jihlava et Třebíč. Prostějov se relance en milieu de tableau tandis que Litoměřice et Kolín s'effondrent. En bas, le Slavia, Znojmo et Pardubice B remontent un peu en enfonçant Frýdek-Místek Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 01/10/2023 à 12:30 Tweeter Photographe : Vojtěch Gargulák pour beranizlin.cz Les Berani Zlín reviennent fort avec trois succès

Semaine de carton plein pour le champion en titre, Semaine de carton plein pour le champion en titre, Zlín, qui a remporté ses trois matchs et collecté 8 points. Les Berani ont également mis la manière avec un net succès à Prostějov avec un hat-trick de Köhler. Ensuite ils l'ont emporté à domicile face aux chèvres sur un score encore plus net. Le champion a ensuite peiné hier dans la capitale face au Slavia mais l'emporte en prolongation sur un but de Šlahař pour conclure en beauté cette semaine. Zlín est sixième à deux points du podium.

Vsetín est toujours leader malgré une lourde défaite face à son dauphin en début de semaine. Les jaunes et verts se sont repris avec deux succès serrés mais important pour maintenir un petit point d'avance.

Poruba colle au train du leader. Les automobilistes l'ont d'ailleurs écrasé avec un tour du chapeau de Šedivý. Mais mercredi, ils ont peiné pour déjouer le Stadion et l'emportent finalement aux tirs au but avant de s'incliner en prolongation à Přerov. Une semaine à six points tout de même pour Poruba qui n'aura pas su profiter de sa belle victoire pour passer premier.

Sokolov grimpe sur le podium avec deux victoires cette semaine, à Praha et Kolín mais les aigles se sont inclinés à domicile.

Le Dukla glisse à la quatrième place avec une mauvaise semaine. Pourtant elle avait bien démarrée avec un succès remporté sur la glace de Třebíč. A domicile ils ont du baisser pavillon contre les faucons avant de sombrer complètement à Litoměřice. L'avance des militaires se réduit comme peau de chagrin.

En effet, Třebíč se rapproche à une longueur malgré sa défaite contre Jihlava. L'étoile blanche a retrouvé son brillant en défaisant Sokolov et Znojmo.

Prostějov continue de remonter au général. Si les faucons n'ont rien pu faire à domicile contre les Berani ils ont su se reprendre. Ils s'imposent à Jihlava avec trois points de Illéš avant de dominer logiquement la lanterne rouge avec deux buts de Fronk. Une semaine à six points qui permet aux Jestřábi d'occuper la septième place.

Le Zubr suit le rythme avec cinq points récupérés dans la semaine. S'il n'a pu déjouer le leader, il s'impose de justesse à Frýdek-Místek puis aux tirs au but à Poruba.

Photographe : Karolína Štolcová pour hclitomerice.cz Le Stadion renoue avec la victoire en corrigeant Jihlava

Litoměřice continue son chemin de croix avec une défaite contre Pardubice B puis contre Poruba où le Stadion récupère un point. Puis il s'est repris de très belle manière en atomisant Jihlava avec quatre points de Sihvonen.

Kolín a complètement dévissé cette semaine. Pourtant les chèvres avaient bien commencé la semaine avec un large succès contre le promu. Mais cela a ensuite mal tourné avec deux nets revers contre les Berani et le Baník. Kolín a donc plongé à la dixième place.

Les Orli continuent leur apprentissage en Chance Liga, ils ont été durement battus par Kolín et Třebíč mais ont su remporter le match qu'il fallait contre les lynx pour rester à distance de la zone rouge.

Le Slavia Praha est enfin sorti du bourbier. Pourtant la semaine démarrait mal avec un net revers à domicile. Mais ensuite l'étoile rouge a éteint Pardubice B avec un blanchissage de Volevecký. Ensuite le Slavia a livré un match titanesque à Eden face au champion en titre mais doit s'incliner en prolongation. Un poiunt sauvé qui lui permet de grimper de deux places.

Pardubice B a gagné sa première victoire et nettement à Litoměřice en début de semaine avec un doublé de Kaplan. Mais ensuite la réserve du Dynamo a du s'incliner face au Slavia et au leader.

Frýdek-Místek descend à la dernière place avec trois nouveaux revers cette semaine ce qui porte son total à quatre défaites de suite.





Lundi 25 septembre



Litoměřice - Pardubice B : 2-5

Třebíč - Jihlava : 1-2

Vsetín - Poruba : 2-6

Frýdek-Místek - Přerov : 3-4

Kolín - Znojmo : 5-0

Prostějov - Zlín : 1-4

Slavia Praha - Sokolov : 1-4



Mercredi 27 septembre



Pardubice B - Slavia Praha : 0-2

Poruba - Litoměřice : 4-3 TAB

Přerov - Vsetín : 1-3

Sokolov - Třebíč : 1-3

Znojmo - Frýdek-Místek : 5-3

Jihlava - Prostějov : 2-4

Zlín - Kolín : 4-1



Samedi 30 septembre



Slavia Praha - Zlín : 2-3 ap

Litoměřice - Jihlava : 7-2

Poruba - Přerov : 1-2 TAB

Prostějov - Frýdek-Místek : 4-1

Vsetín - Pardubice B : 2-1

Třebíč - Znojmo : 4-1

Kolín - Sokolov : 1-3





Classement : VHK Robe Vsetín : 17 pts HC RT Thorax Poruba : 16 pts HC Baník Sokolov : 14 pts HC Dukla Jihlava : 13 pts SK Horácká Slavia Třebíč : 12 pts PSG Berani Zlín : 12 pts LHK Jestřábi Prostějov : 11 pts HC Zubr Přerov : 11 pts HC Stadion Litoměřice : 10 pts SC Marimex Kolín : 9 pts HC Leram Orli Znojmo : 6 pts HC Slavia Praha : 5 pts HC Dynamo Pardubice B : 4 pts HC Frýdek-Místek : 4 pts











