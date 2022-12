Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Chance Liga : Le faucon à tire d'aile Les faucons de Prostějov foncent en haut de tableau tout comme Poruba et Vsetín et Litoměřice. Třebíč, Přerov et Zlín dévissent. En milieu de tableau, Jihlava remonte, Šumperk se maintient. Kolín et Sokolov espèrent encore Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 04/12/2022 à 10:11 Tweeter lhkjestrabi.cz Prostějov s'offre deux grosses équipes cette semaine

La bonne affaire de la semaine a été faite par les faucons de Prostějov ils ont battu successivement les bisons de Přerov grâce à deux buts d'Ostřížek et un blanchissage de Pavelka, puis hier ils ont déjoué Třebíč grâce à un nouveau jeu blanc de Pavelka. Les Jestřábi occupent désormais fièrement la cinquième place. La bonne affaire de la semaine a été faite par les faucons deils ont battu successivement les bisons de Přerov grâce à deux buts d'et un blanchissage de, puis hier ils ont déjoué Třebíč grâce à un nouveau jeu blanc de. Les Jestřábi occupent désormais fièrement la cinquième place. Vsetín poursuit également sur son excellente dynamique avec deux succès cette semaine qui lui permettent d'en engranger quatre de rang et d'occuper la deuxième place ! Il a fallu à chaque fois batailler pour l'emporter à Praha, puis contre Kolín. Les deux matchs les Verts et Jaunes ont été menés mais ils ont réussi à renverser la tendance.

Poruba reste en tête grâce à deux succès, l'un délicat contre les Draci grâce à un but de Hrníčko en prolongation et un second plus confortable à Zlín.

Litoměřice a également fait le carton plein et occuope donc la troisième marche du podium. Solide sur la glace de Třebíč mercredi, le Stadion a eu plus de mal pour se défaire de Frýdek-Místek hier. Šedivý donne finalement la victoire en prolongation. SK Horácká pâlit, vaincu à deux reprises par des adversaires directs, Třebíč glisse au quatrième rang après une troisième défaite de rang. Samedi, le Slavia a été même incapable de marquer le moindre but.

Semaine contrastée pour Frýdek-Místek vainqueur des Berani mercredi mais battu hier sur le fil. Certes les lynx ont pris un point à Litoměřice ce qui leur permet de maintenir la sixième place.

Semaine compliquée par contre pour Přerov qui s'incline deux fois même les bisons prennent un point hier. Du coup le Zubr plonge à la septième place hors du groupe protégé.

Le Dukla a profité de ses matchs contre le bas de tableau pour remporter six points et remonter dans le milieu de tableau.

Nouvelle semaine de déception du côté de Zlín, les béliers s'inclinent à deux reprises et restent moroses. Battus d'une courte tête à Frýdek-Místek, ils n'ont logiquement pas non plus pu arrêter le leader. La perspective de remontée en extraliga se fait de plus en plus hypothétique pour les Berani.

Šumperk maintient son rythme pour rester dans les places qualificatives pour les playoffs. Battus par le leader, les dragons lui ont quand même pris un point avant de peiner à se défaire de la lanterne rouge. Une semaine paradoxale mais tout de même à trois points pour les Draci, qui ne doivent pas mollir car derrière la chasse est lancée.

Photographe : Martin Voltr pour scmarimexkolin.cz Le SC Marimex Kolín à la poursuite d'une place en playoffs

Kolín n'est en effet qu'à deux points, les chèvres se sont offerts une nette victoire face aux mineurs avec un blanchissage de Soukup et un doublé de Veselý. Elles ont même fait douter l'équipe en forme de Vsetín hier avant finalement de capituler.

Sokolov n'est aussi qu'à deux points des places qualificatives. Ecrasés mardi, les aigles ont su rebondir avec un succès arraché aux tirs au but contre le Zubr. Rien n'est donc perdu pour le Baník qui en plus à un match de retard sur les chèvres, et deux sur les dragons.

Le Slavia Praha continue de couler avec deux revers, une crève-coeur contre Vsetín après avoir mené une grande partie du match et une nette et sans bavure contre Jihlava hier. Les deux fois le club de la capitale a explosé en dernière période. Le gouffre se creuse encore.

Pardubice B ferme toujours la marche avec deux nouveaux revers mais il a réussi toutefois à prendre un point dans son match de samedi en poussant Šumperk en prolongation.



Mercredi 30 novembre (25ème journée)



Poruba - Šumperk : 4-3 ap

Třebíč - Litoměřice : 2-4

Frýdek-Místek - Zlín : 2-1

Kolín - Sokolov : 4-0

Pardubice B - Jihlava : 2-4

Přerov - Prostějov : 0-3

Slavia Praha - Vsetín : 4-5



Vendredi 2 décembre (26ème journée)



Zlín - Poruba : 1-3



Samedi 3 décembre (26ème journée)



Jihlava - Slavia Praha : 5-2

Litoměřice - Frýdek-Místek : 2-1 ap

Prostějov - Třebíč : 2-0

Sokolov - Přerov : 2-1 TAB

Šumperk - Pardubice B : 4-3 ap

Vsetín - Kolín : 5-3





Classement : HC RT Thorax Poruba : 48 pts VHK Robe Vsetín : 45 pts HC Stadion Litoměřice : 44 pts SK Horácká Slavia Třebíč : 44 pts LHK Jestřábi Prostějov : 42 pts HC Frýdek-Místek : 41 pts HC Zubr Přerov : 41 pts HC Dukla Jihlava : 41 pts PSG Berani Zlín : 35 pts Draci Pars Šumperk : 34 pts SC Marimex Kolín : 32 pts HC Baník Sokolov : 32 pts HC Slavia Praha : 27 pts HC Dynamo Pardubice B : 22 pts











