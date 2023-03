Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Chance Liga : Le leader et une surprise Třebíč et Zlín rejoignent les demi-finales en quatre matchs Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/03/2023 à 14:05 Tweeter Photographe : DEJFOTO.cz David Peška pour beranizlin.cz les béliers de Zlín renversent Poruba et rejoignent les 1/2

Comme on l'annonçait hier, Zlín a achevé la surprise en éliminant Poruba, troisième de la saison régulière. A domicile les Berani pouvaient conclure en cas de succès. Un premier tiers sans but voit pour autant les locaux rater un penalty. Šoustal ouvre la marque au tiers médiant pour les visiteurs. Mrázek profite d'un powerplay en début de dernier tiers pour égaliser. Poruba est de nouveau pénalisé peu après, Mrázek remet le couvert et donne l'avantage aux locaux. Les béliers poussés par leur formidable public tiennent leur avance et remportent une troisième victoire de suite dans la série. Ils se qualifient pour le dernier carré, où ils affronteront Třebíč. Une fin de saison plutôt décevante pour Poruba qui avait trusté le championnat toute la saison et qui sort dès son premier tour de playoffs.

Třebíč le leader a conclu ses quarts de finale en quatre parties. Après avoir été surpris au premier match il avait redressé la barre avec deux succès d'affilée. A Přerov il pouvait conclure en cas de victoire au match 4, mais le Zubr allait chèrement défendre sa peau. Le premier tiers reste vierge, Vodný ouvre la marque pour le leader au tiers médiant. Profitant de l'indisciline du SK Horácká Slavia, le Bison égalise en powerplay, puis passent devant toujours en suppériorité. Le plus dur semble fait pour les locaux qui tiennent leur match 5 mais à 2'07 du terme, Michálek arrache l'égalisation. Il faut disputer une prolongation, Třebíč obtient un tir de pénalité mais le manque ! Puis Přerov obtient le même avantage mais ne parvient pas non plus à le marquer. Après 20 minutes de temps supplémentaire, les deux équipes sont toujours à égalité. Il faut donc disputer des tirs au but. Třebíč en marque deux contre aucun pour son rival. Le billet pour les demi-finales est composté, le leader affrontera la sensation Zlín et il ne faudra pas bégayer. En revanche, le Zubr voit sa saison s'arrêter là.



Score Match 1

8 mars Match 2

9 mars Match 3

12 mars Match 4

13 mars Match 5

15 mars Třebíč - Přerov (1er-8ème) 3 - 1 1 - 2 ap 3 - 1 2 - 1 3 - 2 TAB - Poruba - Zlín (3ème-6ème) 1 - 3 3 - 0 2 - 5 1-2 1 - 2 - © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











