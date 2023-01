Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Chance Liga : Les étoiles brillent L'étoile blanche de Třebíč et l'étoile rouge du Slavia Praha brillent cette semaine. Prostějov et Litoměřice suivent le tempo. Kolín et Zlín s'affirment dans les bonnes places Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 08/01/2023 à 12:03 Tweeter Vsetín reste leader mais menacé par le rythme de ses poursuivants. En effet si le VHK Robe a brillé mercredi à domicile il a du s'incliner séchement à Litoměřice samedi.

Photographe : Jiří Mokrý pour hstrebic.cz Třebíč déjoue Jihlava et égalise avec la première place

Třebíč remporte deux victoires cette semaine pour passer deuxième à égalité de points avec le leader. Le SK Horácká Slavia a dabord fait une excellente opération en l'emportant à Poruba avec trois buts dans le premier tiers et trois points de Holec. Le HST a ensuite remporté le derby à domicile face au Dukla plus difficilement avec un succès qui s'est dessiné au dernier tiers grâce à un tir de pénalité. L'étoile blanche brille de mille feu et est presque au firmament de la Chance Liga. remporte deux victoires cette semaine pour passer deuxième à égalité de points avec le leader. Le SK Horácká Slavia a dabord fait une excellente opération en l'emportant à Poruba avec trois buts dans le premier tiers et trois points de. Le HST a ensuite remporté le derby à domicile face au Dukla plus difficilement avec un succès qui s'est dessiné au dernier tiers grâce à un tir de pénalité. L'étoile blanche brille de mille feu et est presque au firmament de la Chance Liga.

Poruba complète le podium avec une mauvaise semaine. Une défaite nette à domicile contre le HST un adversaire direct qui le dépasse après ce match. Et un bien icompréhensible revers en temps supplémentaire à Kolín. Le HC RT Torax menait en effet 3-1 au début du dernier tiers mais son indiscipline permet à son adversaire d'égaliser avec deux buts en powerplay avant de s'incliner en prolongation pour une bien mauvaise opération.

Prostějov reste à distance en se heurtant au plafond de verre, une sèche défaite à Vsetín a rappelé l'écart avec le haut de tableau qui existe encore. Mais les Jestřábi se sont fait peur mais ont su rebondir à domicile en s'imposant sur le fil face au Baník. Illéš marque le but de la victoire à 2'30 du terme.

Litoměřice recolle avec une semaine à cinq points. Il a peiné pour l'emporter à Zlín mercredi et Procházka délivre le Stadion en prolongation. Il s'est ensuite offert la grosse victoire de la 35ème journée en surclassant le leader, Vsetín. Král blanchit le patron avec 41 arrêts !

Le Zubr a été inconstant cette semaine, il a remporté une victoire confortable à Šumperk mercredi grâce notamment à un doublé de Březina. Il a du ensuite abdiquer à domicile face aux béliers mais il arrache un point en prolongation ce qui lui permet de se maintenir dans le top 6. Pechanec a égalisé à 47 secondes de la sirène finale.

Semaine également contrastée poue le Dukla vainqueur serré de Sokolov mercredi avec deux points de Jungwirth. Les soldats ont ensuite été vaincus dans le derby à Třebíč mais ils conserve toutefois une petite avance sur leurs poursuivants dans le milieu de tableau.

En effet, Frýdek-Místek a été vaincu lors de ses deux rencontres, d'abord sur le fil par le Slavia mercredi avant une défaite plus nette et plus problématique face au dernier de la classe Pardubice B. L'avance des lynx a complètement fondue et ils n'ont plus que deux points d'avance sur la première place non qualificative pour les playoffs.

Avec cinq points récupérés cette semaine, Kolín assure sa place dans la bonne partie du tableau. Les chèvres sont allées l'emporter chez la lanterne rouge avec des bonnes performances de Koukal et Sklenář. A domicile le SC Marimex s'est offert une victoire de prestige contre Poruba après avoir été mené 3-1. Faisant parfaitement tourner leur powerplay, les chèvres parviennent à égaliser avant que le jeune Ouřada ne marque le but victorieux en prolongation.

Zlín se cale également dans les places qualificatives en réussissant ses deux parties. Certes les Berani ont perdu face au solide Stadion mais ils ont pris un point en prolongation. Les béliers ont ensuite livré un match de titans à Přerov. Ils pensaient avoir fait le plus dur en menant jusqu'à l'ultime minute mais se sont fait rejoindre. Gago donne finalement la victoire en prolongation.

hc-slavia.cz Le Slavia écrase Šumperk et poursuit sa remontée

Nouvelle excellente semaine pour le Slavia Praha qui a remporté ses deux matchs et continue sa remontée fantastique avec 4 succès lors de ses cinq derniers matchs. Le Slavia remporte une victoire serrée mais très importante à Frýdek-Místek. Puis il a écrasé les Draci un adversaire direct à Eden avec notamment deux buts et trois points de Žejdl. L'étoile rouge continue de briller et est revenu a égalité de points avec les playoffs.

Sokolov a subit deux défaites serrées mais glisse en bas de tableau et sort de la zone des points. Certes, le Baník n'est qu'à deux points derrière mais il a manqué des occasions. Après avoir mené deux fois en début de match à Jihlava, les faucons se sont effondrés en deuxième partie de match. Pire encore à Prostějov ils ont mené pendant 50 minutes avant d'être rejoins et de perdre dans les 2 dernières minutes de la partie.

Šumperk enchaîne les revers et se retrouve désormais à cinq longueurs de la dernière place qualificative pour les séries. Les Dragons ne devront pas chômer pour remonter. Ils ont été vaincus à domicile par le Zubr après un effondrement au deuxième tiers où ils ont encaissé quatre buts. En déplacement dans la capitale les Draci ont explosé contre le Slavia pourtant un adversaire direct qui les distance au général.

Pardubice B continue de fermer la marche mais ses renforts lui ont permis de redresser le tir. Battu sans rougir par les chèvres, le Dynamo est ensuite allé l'emporter de manière convaincante à Frýdek-Místek. La sortie du tunnel reste tout de même très loin , à 8 points.





Mercredi 4 janvier (34ème journée) reste leader mais menacé par le rythme de ses poursuivants. En effet si le VHK Robe a brillé mercredi à domicile il a du s'incliner séchement àcomplète le podium avec une mauvaise semaine. Une défaite nette à domicile contre le HST un adversaire direct qui le dépasse après ce match. Et un bien icompréhensible revers en temps supplémentaire àLe HC RT Torax menait en effet 3-1 au début du dernier tiers mais son indiscipline permet à son adversaire d'égaliser avec deux buts en powerplay avant de s'incliner en prolongation pour une bien mauvaise opération.reste à distance en se heurtant au plafond de verre, une sèche défaite àa rappelé l'écart avec le haut de tableau qui existe encore. Mais lesse sont fait peur mais ont su rebondir à domicile en s'imposant sur le fil face aumarque le but de la victoire à 2'30 du terme.recolle avec une semaine à cinq points. Il a peiné pour l'emporter àmercredi etdélivre le Stadion en prolongation. Il s'est ensuite offert la grosse victoire de la 35ème journée en surclassant le leader,blanchit le patron avec 41 arrêts !Lea été inconstant cette semaine, il a remporté une victoire confortable àmercredi grâce notamment à un doublé de. Il a du ensuite abdiquer à domicile face aux béliers mais il arrache un point en prolongation ce qui lui permet de se maintenir dans le top 6.a égalisé à 47 secondes de la sirène finale.Semaine également contrastée poue levainqueur serré de Sokolov mercredi avec deux points de. Les soldats ont ensuite été vaincus dans le derby àmais ils conserve toutefois une petite avance sur leurs poursuivants dans le milieu de tableau.En effet,L'avance des lynx a complètement fondue et ils n'ont plus que deux points d'avance sur la première place non qualificative pour les playoffs.Avec cinq points récupérés cette semaine,assure sa place dans la bonne partie du tableau. Les chèvres sont allées l'emporter chez la lanterne rouge avec des bonnes performances deet. A domicile le SC Marimex s'est offert une victoire de prestige contre Poruba après avoir été mené 3-1. Faisant parfaitement tourner leur powerplay, les chèvres parviennent à égaliser avant que le jeunene marque le but victorieux en prolongation.se cale également dans les places qualificatives en réussissant ses deux parties. Certes les Berani ont perdu face au solide Stadion mais ils ont pris un point en prolongation. Les béliers ont ensuite livré un match de titans àNouvelle excellente semaine pour lequi a remporté ses deux matchs et continue sa remontée fantastique avec 4 succès lors de ses cinq derniers matchs. Le Slavia remporte une victoire serrée mais très importante à. L'étoile rouge continue de briller et est revenu a égalité de points avec les playoffs.a subit deux défaites serrées mais glisse en bas de tableau et sort de la zone des points. Certes, len'est qu'à deux points derrière mais il a manqué des occasions. Après avoir mené deux fois en début de match à Jihlava, les faucons se sont effondrés en deuxième partie de match. Pire encore àils ont mené pendant 50 minutes avant d'être rejoins et de perdre dans les 2 dernières minutes de la partie.enchaîne les revers et se retrouve désormais à cinq longueurs de la dernière place qualificative pour les séries. Les Dragons ne devront pas chômer pour remonter. Ils ont été vaincus à domicile par le Zubr après un effondrement au deuxième tiers où ils ont encaissé quatre buts. En déplacement dans la capitale les Draci ont explosé contre le Slavia pourtant un adversaire direct qui les distance au général.continue de fermer la marche mais ses renforts lui ont permis de redresser le tir. Battu sans rougir par les chèvres, le Dynamo est ensuite allé l'emporter de manière convaincante à, à 8 points.



Jihlava - Sokolov : 4-3

Poruba - Třebíč : 2-4

Vsetín - Prostějov : 4-1

Zlín - Litoměřice : 2-3 ap

Frýdek-Místek - Slavia Praha : 1-2

Pardubice B - Kolín : 3-5

Šumperk - Přerov : 4-6



Samedi 7 janvier (35ème journée)



Slavia Praha - Šumperk : 7-2

Frýdek-Místek - Pardubice B : 2-4

Kolín - Poruba : 4-3 ap

Litoměřice - Vsetín : 3-0

Přerov - Zlín : 3-4 ap

Prostějov - Sokolov : 2-1

Třebíč - Jihlava : 3-1



Classement : VHK Robe Vsetín : 68 pts SK Horácká Slavia Třebíč : 68 pts HC RT Thorax Poruba : 66 pts LHK Jestřábi Prostějov : 60 pts HC Stadion Litoměřice : 59 pts HC Zubr Přerov : 56 pts HC Dukla Jihlava : 53 pts HC Frýdek-Místek : 48 pts SC Marimex Kolín : 47 pts PSG Berani Zlín : 45 pts HC Slavia Praha : 45 pts HC Baník Sokolov : 43 pts Draci Pars Šumperk : 40 pts HC Dynamo Pardubice B : 32 pts © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur