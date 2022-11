Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Chance Liga : Les leaders peinent Poruba, Třebíč et Litoměřice ont connu une semaine compliquée. Du coup Přerov, Vsetín et Frýdek-Místek se rapprochent. Šumperk brille tandis que Jihlava plonge Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/11/2022 à 11:52 Tweeter Semaine compliquée pour les leaders de la chance liga. Poruba hc-vsetin.cz Vsetín impérial avec 2 victoires remonte à toute allure tient encore la corde mais a peiné pour déjouer la lanterne rouge mercredi, avant même de s'incliner en prolongation à domicile face aux lynx. Třebíč reste deuxième avec lui aussi deux matchs compliqués, une victoire arrachée en prolongation contre Sokolov grâce à un tir de pénalité converti par Novák. Le Slavia s'est incliné hier pour son deuxième match de la semaine face à Vsetín, il compte désormais deux points de retard sur le leader avec deux matchs d'avance.

Litoměřice battu à domicile par les Jestřábi mercredi n'a pas joué hier, le Stadion perd donc sa troisième place au profit des Bisons de Přerov, certes durement battus mercredi mais vainqueur hier contre le Dukla.

Vsetín est désormais cinquième après une excellente semaine. Ils ont battu nettement le Zubr mercredi avant de battre le dauphin de la ligue hier grâce à deux buts inscrits dans les 4 premières minutes.

Frýdek-Místek humilié à domicile par les Draci s'est offert la peau du leader hier grâce à un but de Dostálek en prolongation. Les lynx restent donc dans les places protégées.

Jihlava s'est incliné à ses deux parties cette semaine, face aux chèvres et aux bisons. Après trois défaites de suite ils plongent à la neuvième place. Ce qui permet à Zlín et Prostějov qui ont gagné une fois sur deux de grimper.

Photographe : Věra Václavková pour dracisumperk.cz Les Dragons de Šumperk gagnent pour la 3e fois de suite

Šumperk s'est imposé deux fois cette semaine et reste sur trois victoires de rang. Si ils ont facilement déjoué Frýdek-Místek mercredi, ils ont du avoir recours aux tirs au but pour vaincre Kolín samedi.

Les chèvres de Kolín ont justement connu une semaine plutôt efficace avec 4 points en deux matchs, dont une victoire éclatante contre le Dukla avec un hat-trick de Morong. Elles restent donc à portée des playoffs et à distance du gouffre.

Le Slavia Praha nettement battu à Eden par les béliers a su rebondir en l'emportant aux tirs au but à Prostějov. Ce qui permet au club de la capitale de rester à distance de l'équipe B de Pardubice qui après avoir résisté au leader a enfin retrouvé la victoire en déjouant Zlín aux tirs au but.



Mercredi 23 novembre (23ème journée)



Litoměřice - Prostějov : 1-3

Třebíč - Sokolov : 3-2 ap

Frýdek-Místek - Šumperk : 3-5

Kolín - Jihlava : 6-1

Pardubice B - Poruba : 2-3

Přerov - Vsetín : 1-4

Slavia Praha - Zlín : 2-4



Samedi 26 novembre (24ème journée)



Poruba - Frýdek-Místek : 3-4 ap

Jihlava - Přerov : 1-2

Prostějov - Slavia Praha : 3-4 TAB

Sokolov - Litoměřice : Reporté

Šumperk - Kolín : 3-2 TAB

Vsetín - Třebíč : 2-1

Zlín - Pardubice B : 2-3 TAB



Classement : HC RT Thorax Poruba : 46 pts SK Horácká Slavia Třebíč : 44 pts HC Zubr Přerov : 40 pts HC Stadion Litoměřice : 39 pts VHK Robe Vsetín : 39 pts HC Frýdek-Místek : 37 pts LHK Jestřábi Prostějov : 36 pts PSG Berani Zlín : 35 pts HC Dukla Jihlava : 35 pts Draci Pars Šumperk : 32 pts HC Baník Sokolov : 30 pts SC Marimex Kolín : 29 pts HC Slavia Praha : 27 pts HC Dynamo Pardubice B : 21 pts











