Hockey sur glace - Chance Liga : Les places sont chères Litoměřice et Sokolov se rapprochent des deux leaders. En milieu de tableau, les places s'échangent tandis qu'en bas la course s'intensifie de plus en plus Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 22/10/2023 à 10:20

hcsokolov.cz Sokolov s'impose difficilement à Frýdek-Místek et passe 4e

Sokolov réalise une excellente remontée, profitant de ses deux succès et du revers de ses adversaires direct, le Baník s'empare de la quatrième place. Les aigles se sont imposés chez la réserve de Pardubice en début de semaine avant de ramer contre la lanterne rouge et de lui céder un point, mais grâce à un but de Tomeček en prolongation, le mineur s'impose et sauve les meubles.

Poruba reste leader avec deux nouvelles victoires cette semaine et cinq point dans la musette, le tôlier a en effet dû avoir recours aux tirs au but pour déjouer le champion en titre.

Vsetín perd un peu de terrain sur le premier à cause d'un revers face aux Jestřábi mercredi. Le vice-champion en titre se relance hier avec un net succès.

Litoměřice continue d'engranger les succès et grimpe sur le podium. En déjouant les clubs du bas de tableau, Znojmo et le Slavia il est sur une série de six succès consécutifs.

Prostějov dégringole au général, pourtant la semaine avait bien commencé avec un beau succès à Vsetín. Les faucons ont subit une défaite imprévisible face à Pardubice B et cette bien mauvaise opération les fait tomber au cinquième rang.

Le Dukla est lui aussi en chute, il a remporté le derby contre Zlín avec un unique but de Šik et un blanchissage de Beran, mais ensuite il s'incline à Znojmo chez le promu pour réaliser lui aussi un bien mauvais coup.

Třebíč reste dans le ventre mou avec une semaine contrastée, un succès probant contre Přerov adversaire direct puis un revers très net chez le deuxième du général.

Photographe : Michal Struž pour hokejprerov.cz Le Zubr déjoue Kolín pour se maintenir en milieu de tableau

Le Zubr grimpe d'un rang malgré un revers à domicile face au SK Horácká Slavia. Přerov rebondit avec un petit succès contre les chèvres, Hejcman marque l'unique but de la partie tandis que Postava blanchit.

Zlín continue de boire la soupe à la grimace avec deux nouveaux revers cette semaine. Même s'il a réussi à prendre un point au leader du général. Ce qui donne trois revers d'affilée pour les béliers.

Kolín voit ses poursuivants le rattraper car ils se sont inclinés lors des deux matchs de la semaine. Face au Slavia qui le rattrape puis contre les bisons qui les distancent.

Znojmo s'est incliné chez l'épouvantail du championnat à Litoměřice. Puis les Orli rebondissent bien en remportant une belle victoire et précieuse à domicile contre Jihlava. Cela permet au promu de recoller à la dernière place qualificative pour les séries.

La compétition est serrée en bas, le Slavia Praha a remporté une troisième victoire d'affilée contre Kolín adversaire direct. Mais face au Stadion en forme olympique, le club de la capitale n'a rien pu faire et s'incline.

Pardubice B tient le rythme avec un bon succès hier contre Prostějov. Cela lui permet de rester à un point de ses trois prédécesseurs et à 8 points de la dernière place.

Frýdek-Místek continue de perdre et l'a encore fait deux fois sur ses deux matchs de la semaine. Cependant les lynx ont réussi à pousser en prolongation Sokolov et prend enfin un nouveau point. Cependant les Moraves-Silésiens restent bons derniers avec un gouffre à franchir.



Mercredi 18 octobre

Vsetín - Prostějov : 2-3

Jihlava - Zlín : 1-0

Litoměřice - Znojmo : 4-2

Pardubice B - Sokolov : 1-3

Poruba - Frýdek-Místek : 4-2

Přerov - Třebíč : 1-3

Slavia Praha - Kolín : 3-1



Samedi 21 octobre



Litoměřice - Slavia Praha : 3-1

Poruba - Zlín : 3-2 TAB

Přerov - Kolín : 1-0

Sokolov - Frýdek-Místek : 3-2 ap

Vsetín - Třebíč : 5-2

Znojmo - Jihlava : 3-2

Pardubice B - Prostějov :4-2



Classement : HC RT Thorax Poruba : 33 pts VHK Robe Vsetín : 31 pts HC Stadion Litoměřice : 27 pts HC Baník Sokolov : 25 pts LHK Jestřábi Prostějov : 25 pts HC Dukla Jihlava : 25 pts SK Horácká Slavia Třebíč : 23 pts HC Zubr Přerov : 22 pts PSG Berani Zlín : 20 pts SC Marimex Kolín : 14 pts HC Leram Orli Znojmo : 14 pts HC Slavia Praha : 14 pts HC Dynamo Pardubice B : 13 pts HC Frýdek-Místek : 5 pts











