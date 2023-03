Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Chance Liga : Logique mais pas facile Vsetín se qualifie pour la finale en remportant sur le fil le match 6 Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/03/2023 à 12:30 Tweeter Vsetín : 1-2 (0-1, 1-0, 0-1)



Photographe : Martin Vojtěch Víta pour hc-vsetin.cz Vsetín remporte le match 6 à Prostějov et rejoint la finale Prostějov -: 1-2 (0-1, 1-0, 0-1) Prostějov a sauvé sa tête au match 5 en l'emportant à Vsetín et ramène la série à la maison. Un succès à domicile permettrait aux Jestřábi de poursuivre l'aventure et de pousser à la tenue d'un septième match dans cette demi-finale.

Profitant d'un powerplay au premier tiers Říha permet aux visiteurs de mener au score. Les deux équipes se neutralisent et jouent sur un très bon rythme. Au deuxième tiers les faucons accélèrent sans trop de succès. Dans la dernière seconde du tiers Illéš égalise. Vsetín est plus dangereux en dernière période et Smetana lui redonne l'avantage. Prostějov donne tout en fin de partie mais Vošvrda maintient la porte fermée à double tour.

Vsetín remporte le match 6 et se qualifie pour la grande finale de Chance Liga pour y affronter les Berani de Zlín à partir de samedi.



Score Match 1

18 mars Match 2

19 mars Match 3

22 mars Match 4

23 mars Match 5

25 mars Match 6

27 mars Vsetín (2ème) - Prostějov (4ème) 4 - 2 4 - 3 1 - 0 2 - 3 3 - 2 1 - 3 2 - 1

