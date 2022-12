Dimanche 11 décembre (11ème journée)

Photographe : Samuel Rychecký pour hokej.hcf-m.cz Poruba s'impose à Frýdek-Místek en match en retard

Frýdek-Místek - Poruba : 2-5 (1-2, 0-1, 1-2) Frýdek-Místek -: 2-5 (1-2, 0-1, 1-2)

Le HC RT Torax qui a deux matchs en retard sur ses adversaires en disputait un sur la glace de Frýdek-Místek dimanche. Poruba s'est nettement imposé dans le derby et repasse en tête du championnat tandis que les lynx encaissent une cinquième défaite de suite. Zeman ouvre pourtant la marque pour F-M après à peine une minute de jeu. Deux buts à 30 secondes d'intervale au quart d'heure de jeu signé

Šoustal en powerplay et Střondala permettent à Poruba de renverser la donne. Berisha profite d'une nouvelle suppériorité pour creuser l'avance visiteurse au tiers médiant. Les joueurs de la banlieue d'Ostrava alourdissent la mise par deux buts au dernier vingt dont un deuxième pour Berisha.

Lundi 12 décembre (12ème journée)



Sokolov - Kolín : 6-0 (4-0, 1-0, 1-0) puis 0-5 sur tapis vert

La ville du faucon a parfaitement utilisé son match en retard pour confirmer son rang dans les bonnes places en écrasant Kolín. Un début de match parfait permet au Baník d'atomiser son adversaire. Kofroň ouvre la marque en powerplay. A la mi-tiers, Kružík et Švec marquent à 40 secondes d'intervalle. Les chèvres continuent leur naufrage et encaissent un nouveau but 3 minutes plus tard signé une fois encore Švec. Au tiers médiant, Marek Švec complète le hat-trick. Zeman achève la démonstration de Sokolov avec un but au dernier tiers. Michajlov blanchit avec 15 petits arrêts.

Rebondissement dans la semaine, la fédération tchèque sanctionne Sokolov d'un match perdu 0-5 sur tapis vert en raison d'un trop grand nombre de joueurs renforts qui dépasse la limite autorisée. Il s'agit principalement de joueurs d'extraliga qui étaient disponibles pendant la trêve. Kolín remporte donc le match et les trois points à l'issue de cette sanction.

Mardi 13 décembre (10ème journée)



Vsetín - Přerov : 4-3 TAB (1-0, 1-2, 1-1, 0-0, 2-0)



Un match capital pour Vsetín pour tenter de repasser premier. La victoire a été au rendez-vous, mais les Bisons ont tenu jusqu'aux tirs au but, deux points ne suffisent pas à dépasser Poruba qui a en plus encore un match en retard. Malgré la domination du Zubr, Rob ouvre le score pour les locaux. Přerov égalise dès la reprise, mais un nouveau but de Rob remet Vsetín devant. Dans la minute qui suit Březina égalise. Les bisons accélèrent et Hrdinka donne l'avantage aux visiteurs pour la première fois de la partie. Přerov tient sous le bombardement local, mais les efforts des Jaunes et Verts payent et Jonák égalise à 23 secondes de la fin. La prolongation ne donne rien et aux tirs au but, Žajdlík repousse tous les tireurs visiteurs tandis que Klímek et Jonák marquent pour donner la victoire à Vsetín.

Samedi 17 décembre (17ème journée)

Přerov - Pardubice B : 2-1 TAB (0-1, 1-0, 0-0, 0-0, 2-1)

Photographe : Jan Gebauer pour hokejprerov.cz Přerov domine laborieusement Pardubice B

Le Zubr continue sa laborieuse progression dans cet hiver. Il a du avoir recourt aux tirs au but pour s'imposer à domicile contre le dernier du classement et laisse filer un point important. Pardubice B a pu profiter de la trêve pour aligner plusieurs joueurs de l'équipe A dans cette rencontre. Le premier tiers est de bonne facture, et malgré une domination des locaux ce sont les visiteurs qui ouvrent le score en suppériorité par Matýs habitué à l'extraliga. Přerov surdomine le deuxième tiers et finit par égaliser en toute fin de celui-ci par Dvořák. Le rythme baisse au dernier vingt et le score n'évolue plus. Il faut disputer une prolongation pour connaître le nom du vainqueur, mais toujours aucun but n'est inscrit. Aux tirs au but Pechanec marque deux fois pour le bison, Urban est le seul à marquer pour Pardubice B. Přerov l'emporte et remporte 3 points sur ses deux matchs de retard ce qui lui permet de monter à la sixième place du championnat, la dernière place protégée. Le Dynamo Pardubice B reste dernier malgré le point pris en Moravie.



