Poruba devient le nouveau leader de la ligue avec deux nettes victoires cette semaine, à Pardubice tout dabord puis à domicile face au Dukla adversaire direct qui n'a pas fait le poids.

Vsetín passe deuxième malgré une nette défaite mercredi, le vice-champion en titre s'est vengé de la finale perdue la saison passée en déjouant les Berani.

Prostějov grimpe sur le podium avec deux nouveaux succès qui porte le total à quatre d'affilée. Les aigles de Sokolov et de Znojmo sont passés sous les serres des faucons cette semaine.

Le Baník glisse donc au quatrième rang avec sa défaite contre son adversaire direct. Přerov suit avec une troisième victoire d'affilée. Les deux fois à domicile les Bisons ont su se défaire nettement du Stadion et plus difficilement de Pardubice B.

Jihlava poursuit sa dégringolade malgré un bon succès mercredi, le Dukla s'est fait étrillé par le leader et chute au sixième rang.

Třebíč se maintient après une semaine où l'étoile blanche a perdu chez le champion en titre mais sa victoire chez la lanterne rouge lui permet de repasser devant Zlín qui a vu sa série de victoire prendre fin à Vsetín hier.

Litoměřice a connu une fois encore une semaine contrastée avec une lourde défaite avant une belle victoire contre le troisième du général. Un yoyo qui maintient le Stadion à la 9ème place juste devant Kolín. En effet les chèvres ont vaincu laborieusement le dernier du classement avant de s'incliner hier à domicile.

Znojmo vaincu à domicile mercredi a réussi a rebondir en s'imposant à Eden nettement pour mettre de la distance avec le bas de tableau. En bas rien ne bouge, le Slavia, Pardubice B et Frýdek-Místek poursuivent leur chemin de croix avec deux nouveaux revers cette semaine.



Mercredi 4 octobre



Pardubice B - Poruba : 1-5

Přerov - Litoměřice : 3-0

Sokolov - Vsetín : 3-0

Znojmo - Prostějov : 3-5

Jihlava - Slavia Praha : 4-1

Zlín - Třebíč : 3-1

Frýdek-Místek - Kolín : 0-1



Samedi 7 octobre



Slavia Praha - Znojmo : 1-4

Kolín - Prostějov : 1-2

Litoměřice - Sokolov : 4-1

Poruba - Jihlava : 6-2

Přerov - Pardubice B : 4-3

Vsetín - Zlín : 4-2

Třebíč - Frýdek-Místek : 4-2

Classement : HC RT Thorax Poruba : 22 pts VHK Robe Vsetín : 20 pts LHK Jestřábi Prostějov : 17 pts HC Baník Sokolov : 17 pts HC Zubr Přerov : 17 pts HC Dukla Jihlava : 16 pts SK Horácká Slavia Třebíč : 15 pts PSG Berani Zlín : 15 pts HC Stadion Litoměřice : 13 pts SC Marimex Kolín : 12 pts HC Leram Orli Znojmo : 9 pts HC Slavia Praha : 5 pts HC Dynamo Pardubice B : 4 pts HC Frýdek-Místek : 4 pts











