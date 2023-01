Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Chance Liga : Nouveau patron Třebíč vire en tête de la chance liga suivit par Vsetín et Poruba, Prostějov suit bien. Zlín repasse en tête de la course des playoffs suivit par le Slavia Praha, Kolín et Frýdek-Místek Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 29/01/2023 à 11:03 Tweeter Photographe : Samule Rychecký pour hokej.hcf-m.cz Třebíč renverse Frýdek-Místek et passe en tête

Třebíč repasse en tête du championnat avec une bonne semaine de deux succès, un solide à domicile contre le Zubr avec un jeu blanc de Jekel (30 arrêts). L'étoile blanche s'impose de justesse à Frýdek-Místek après avoir été mené 2-0 jusqu'à 5 minutes du terme. Le SK Horácká Slavia inscrit quatre buts en cinq minutes pour complètement renverser la donne.

Vsetín passe deuxième grâce à deux succès solides remportés cette semaine. Une écrasante victoire contre le leader Poruba avec un blanchissage de Vošvrda (28 arrêts) et un doublé de Říha.

Le VHK Robe remporte ensuite un succès plus difficile face à Pardubice B, mais l'essentiel est fait.

Poruba glisse à la troisième place avec deux défaites dans la semaine. Ecrasé à Vsetín sans avoir réussi a marquer le moindre but, le HC RT Torax n'a pas fait mieux à Prostějov avec un net revers. Poruba se retrouve à six points de la première place et trois de la seconde. Même avec son match de retard le club morave-silésien commence à peiner et il ne faudra pas mollir dans la dernière ligne droite avant les séries.

Prostějov revient au quatrième rang avec une solide accélération. Les faucons ont déjoué les chèvres dans un match disputé avant d'écraser Poruba pour un grand bol de confiance. Les Jestřábi reviennent à 4 longueurs du podium.

Litoměřice descend avec une semaine à un seul petit point. A domicile le Stadion s'est incliné aux tirs au but contre Pardubice B dans une contre-performance XXL. En déplacement à Kolín, même camouflet pour les bohémiens du Nord avec un net revers face aux chèvres. Deux défaites contre des équipes du milieu voire du bas de tableau, rien ne va plus pour le Stadion qui reste sur trois défaites de rang. Sa place est de plus en plus menacée.

En effet, Přerov n'est plus qu'à un point derrière, certes le Bison n'a rien pu faire dans la région de Vysočina et s'incline sans marquer de but. En déplacement dans la capitale, le Zubr a remporté une bonne victoire à Eden pour assurer sa place en haut.

Photographe : Libor Kožík pour beranizlin.cz 5ème victoire consécutive pour les Berani Zlín

Ce sont désormais les Berani qui mènent la course aux bonnes places avec deux nouveaux succès cette semaine ce qui porte leur série à cinq de suite. Zlín écrase les Draci avec un hat-trick et quatre points de Kindl. Les béliers ont également remporté un match convaincant à domicile contre Jihlava. Cette série de succès permet à Zlín d'occuper le 7ème rang mais avec un tout petit point d'avance sur les trois suivants, rien n'est donc fait.

Le Slavia Praha a connu une semaine contrastée, logiquement vainqueur à Sokolov avec un hat-trick de Knotek contre un adversaire hors des playoffs pour l'instant, il s'est ensuite incliné à domicile contre Přerov du top 6. Cela montre bien que l'impressionnante remontée de l'étoile rouge ne pourra pas être ultime et atteint une sorte de plaffond.

Kolín repasse neuvième malgré une défaite mercredi en Moravie. Les chèvres ont brillé à domicile avec un hat-trick du jeune Ouřada pour surclasser Litoměřice et revenir dans la course aux playoffs.

Frýdek-Místek glisse au dixième rang avec deux revers cette semaine mais limite la casse puisque ses deux adversaires directs ont connu une défaite également. Les lynx ont explosé à Jihlava et subissent un terrible coup d'arrêt. Ils croyaient tenir leur victoire face à Třebíč alors qu'ils menaient 2-0 à 5 minutes du terme mais ils ont encaissé quatre buts (dont un en cage vide) dans ce court espace pour s'incliner encore.

Le Dukla reste hors des playoffs à deux longueurs. On pensait que les militaires avaient remis les pendules à l'heure après leur écrasant succès contre F-M avec un doublé et trois points de Chlubna. Jihlava a rechuté samedi en s'inclinant à Zlín. Le champion en titre pourrait ne pas se qualifier aux playoffs, une sacrée surprise !

Sokolov ne parvient pas à refaire son retard et voit les séries s'éloigner, même si les mineurs ont encore un match en retard. Le Baník s'incline à domicile face au Slavia qui s'éloigne en direction des séries. Pire encore, le mineur est allé sombré à Šumperk qui n'arrivait plus à gagner et n'a même pas pu marquer un but. Trois défaites en quatre matchs, une crise aux pieds des monts métallifères qui tombe au pire moment tandis que les autres poursuivent leur allure.

Pardubice B maintient sa tête hors de l'eau avec un succès arraché aux tirs au but à Litoměřice avec pas moins de 4 points marqués par Hruška et Svoboda. Malgré une bonne résistance la réserve du Dynamo s'incline contre Vsetín. Elle n'a plus aucun point d'avance sur la relégation et devra continuer de performer pour s'en échapper.

Šumperk s'incline lourdement à repasse en tête du championnat avec une bonne semaine de deux succès, un solide à domicile contre le Zubr avec un jeu blanc de(30 arrêts). L'étoile blanche s'impose de justesse à Frýdek-Místek après avoir été mené 2-0 jusqu'à 5 minutes du terme. Lepasse deuxième grâce à deux succès solides remportés cette semaine. Une écrasante victoire contre le leader Poruba avec un blanchissage de(28 arrêts) et un doublé deLe VHK Robe remporte ensuite un succès plus difficile face à Pardubice B, mais l'essentiel est fait.glisse à la troisième place avec deux défaites dans la semaine. Ecrasé à Vsetín sans avoir réussi a marquer le moindre but, le HC RT Torax n'a pas fait mieux àavec un net revers. Poruba se retrouve à six points de la première place et trois de la seconde. Même avec son match de retard le club morave-silésien commence à peiner et il ne faudra pas mollir dans la dernière ligne droite avant les séries.revient au quatrième rang avec une solide accélération. Les faucons ont déjoué les chèvres dans un match disputé avant d'écraser Poruba pour un grand bol de confiance. Lesreviennent à 4 longueurs du podium.descend avec une semaine à un seul petit point. A domicile le Stadion s'est incliné aux tirs au but contre Pardubice B dans une contre-performance XXL. En déplacement à Kolín, même camouflet pour les bohémiens du Nord avec un net revers face aux chèvres. Deux défaites contre des équipes du milieu voire du bas de tableau, rien ne va plus pour le Stadion qui reste sur trois défaites de rang. Sa place est de plus en plus menacée.En effet,n'est plus qu'à un point derrière, certes le Bison n'a rien pu faire dans la région de Vysočina et s'incline sans marquer de but. En déplacement dans la capitale, le Zubr a remporté une bonne victoire à Eden pour assurer sa place en haut.Ce sont désormais lesqui mènent la course aux bonnes places avec deux nouveaux succès cette semaine ce qui porte leur série à cinq de suite. Zlín écrase les Draci avec un hat-trick et quatre points de. Les béliers ont également remporté un match convaincant à domicile contre Jihlava. Cette série de succès permet à Zlín d'occuper le 7ème rang mais avec un tout petit point d'avance sur les trois suivants, rien n'est donc fait.Lea connu une semaine contrastée, logiquement vainqueur à Sokolov avec un hat-trick decontre un adversaire hors des playoffs pour l'instant, il s'est ensuite incliné à domicile contre Přerov du top 6. Cela montre bien que l'impressionnante remontée de l'étoile rouge ne pourra pas être ultime et atteint une sorte de plaffond.repasse neuvième malgré une défaite mercredi en Moravie. Les chèvres ont brillé à domicile avec un hat-trick du jeunepour surclasser Litoměřice et revenir dans la course aux playoffs.glisse au dixième rang avec deux revers cette semaine mais limite la casse puisque ses deux adversaires directs ont connu une défaite également. Les lynx ont explosé à Jihlava et subissent un terrible coup d'arrêt. Ils croyaient tenir leur victoire face à Třebíč alors qu'ils menaient 2-0 à 5 minutes du terme mais ils ont encaissé quatre buts (dont un en cage vide) dans ce court espace pour s'incliner encore.Lereste hors des playoffs à deux longueurs. On pensait que les militaires avaient remis les pendules à l'heure après leur écrasant succès contre F-M avec un doublé et trois points de. Jihlava a rechuté samedi en s'inclinant à Zlín. Le champion en titre pourrait ne pas se qualifier aux playoffs, une sacrée surprise !ne parvient pas à refaire son retard et voit les séries s'éloigner, même si les mineurs ont encore un match en retard. Les'incline à domicile face au Slavia qui s'éloigne en direction des séries. Pire encore, le mineur est allé sombré à Šumperk qui n'arrivait plus à gagner et n'a même pas pu marquer un but. Trois défaites en quatre matchs, une crise aux pieds des monts métallifères qui tombe au pire moment tandis que les autres poursuivent leur allure.maintient sa tête hors de l'eau avec un succès arraché aux tirs au but à Litoměřice avec pas moins de 4 points marqués paret. Malgré une bonne résistance la réserve du Dynamo s'incline contre Vsetín. Elle n'a plus aucun point d'avance sur la relégation et devra continuer de performer pour s'en échapper.s'incline lourdement à Zlín pour une neuvième défaite de rang. Cependant les Dragons ont enfin retrouvé le goût de la victoire en s'imposant nettement et avec confiance devant leurs partisans contre Sokolov avec un blanchissage à 35 arrêts pour Hamalčík. Les Draci reviennent à égalité de la treizième place synonyme de maintien. L'effort doit se poursuivre pour l'accrocher.

Mercredi 25 janvier (41ème journée) :



Jihlava - Frýdek-Místek : 7-1

Litoměřice - Pardubice B : 5-6 TAB

Třebíč - Přerov : 2-0

Vsetín - Poruba : 5-0

Zlín - Šumperk : 6-2

Prostějov - Kolín : 3-1

Sokolov - Slavia Praha : 3-5



Samedi 28 janvier (42ème journée) :



Slavia Praha - Přerov : 1-3

Prostějov - Poruba : 4-1

Frýdek-Místek - Třebíč : 2-4

Kolín - Litoměřice : 5-2

Šumperk - Sokolov : 4-0

Zlín - Jihlava : 4-1

Pardubice B - Vsetín : 1-3

