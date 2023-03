Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Chance Liga : Pas de surprise en 1/8ème Le Dukla et le Zubr les mieux classés ont passé sans problème les huitièmes de finale des séries 2 victoires à 0. Ils rejoignent donc les quarts Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 05/03/2023 à 19:54 Tweeter hokejprerov.cz Přerov domine Frýdek-Místek et passe en quarts

Pas de surprise dans ces huitième de finale, les deux équipes le mieux classé s'imposent en deux matchs.

Le Dukla Jihlava n'a pas eu la chose facile et a du batailler mais remporte les deux matchs contre le Slavia Praha à chaque fois d'une longueur. Une qualifiction rapide pour le club de l'armée qui affrontera Vsetín au tour suivant.

Le Zubr Přerov a été bien plus à l'aise pour se débarasser en deux matchs de Frýdek-Místek. Deux nets succès. Au premier le Bison marque cinq fois dont deux pour Goiš. Au deuxième match, Postava blanchit avec 23 arrêts, Indrák marque deux buts et Pechanec trois points. Un Zubr en pleine forme qui se qualifie pour les quarts où il devra faire face au redoutable leader, Třebíč.

Vendredi 3 mars



Frýdek-Místek - Zubr Přerov : 2-5

Slavia Praha - Dukla Jihlava : 2-3



Dimanche 5 mars



Zubr Přerov - Frýdek-Místek : 4-0

Dukla Jihlava - Slavia Praha : 2-1





1/8èmes de finales Match 1

(03/03) Match 2

(05/03) Match 3

(06/03) Zubr Přerov (8ème) - Frýdek-Místek (9ème) 5 - 2 4-0 - Dukla Jihlava (7ème) - Slavia Praha (10ème) 3 - 2 2-1 -

