Hockey sur glace - Chance Liga : Poruba revient devant Poruba reprend la tête du championnat en profitant de la fin de série de Vsetín. Le haut de tableau s'éloigne tandis que la course aux places en playoffs fait rage entre Sokolov, Zlín, Kolín, Šumperk et le Slavia Praha Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 30/12/2022 à 10:17 Tweeter hcporuba.cz Poruba s'impose contre Sokolov et passe premier

Pour cette dernière semaine de 2022, Poruba retrouve le fauteuil de leader de Chance Liga. Les Moraves-Silésiens se sont nettement imposés contre deux équipes qui luttent pour les séries. Sokolov et le Slavia Praha. 6 points et de nouveau la tête pour le HC RT Torax qui compte toujours un match de retard sur les autres équipes. Pour cette dernière semaine de 2022,retrouve le fauteuil de leader de Chance Liga. Les Moraves-Silésiens se sont nettement imposés contre deux équipes qui luttent pour les séries. Sokolov et le Slavia Praha. 6 points et de nouveau la tête pour le HC RT Torax qui compte toujours un match de retard sur les autres équipes. Vsetín glisse au second rang, vainqueur mardi les Jaunes et Verts ont cedés le lendemain devant leur partisans en s'inclinant contre Sokolov mettant fin à une série de onze victoires consécutives. Une défaite qui tombe au mauvais moment puisque du coup le VHK Robe ne termine pas 2022 en tête. Třebíč confirme sa place sur le podium avec deux victoires dans la semaine, même si le SK Horácká Slavia a du batailler ferme pour se défaire des Berani jeudi. Prostějov et Litoměřice qui suivent derrière le podium. Les faucons ont été écrasés par Zlín mardi tandis que le Stadion chutait nettement à Šumperk. Les deux équipes ont rebondi jeudi en engrangeant des succès tout à fait convaincants. Les Jestřábi s'imposent confortablement face aux Draci avec deux points pour Burian et Ostřížek. Litoměřice a humilié le Dukla avec un blanchissage de Král (26 arrêts) et 3 points de Svoboda.

Petite semaine dans tous les sens du terme pour le Zubr qui n'a disputé qu'un match et s'incline aux tirs au but contre les lynx.

Jihlava a subit une dernière semaine compliquée avec deux défaites nettes contre le haut de tableau, Vsetín et surtout Litoměřice qui lui est passé dessus. L'avance du Dukla est de plus en plus mince sur le milieu de tableau.

Frýdek-Místek cravache pour recoller, les lynx ont déjoué sur le fil Přerov mardi avant de s'incliner également de justesse jeudi. Trois points récoltés cette semaine, pas assez pour recoller aux meilleures places.

Sokolov revient triomphalement dans les places protégées, vaincus par Poruba mardi les mineurs se sont offert une victoire de prestige en s'offrant le scalp des invincibles joueurs de Vsetín. Vrhel, Kverka et Pohl marquent tous deux points dans cette partie.

beranizlin.cz Les Berani s'inclinent face à Třebíč mais restent 10ème

Zlín peine à sortir de la crise même si elle se maintient, de justesse, dans les places qualificatives. Les Berani ont cartonné mardi en surclassant les faucons grâce notament à un hat-trick et 4 points de Kubiš. Mais comme depuis le début de saison ils ont été incapables de confirmer et on rechuté jeudi à Třebíč.

Kolín reste au contact mais hors des qualifs pour l'instant. Les chèvres ont été tondues à domicile par le Slavia. Elles ont néanmoins su rebondir en déjouant F-M aux tirs au but et recollent à la dixième place.

Šumperk soufflent le chaud et le froid, après une très bonne victoire contre le Stadion ils ont lourdement chuté contre les Jestřábi mais ne sont qu'à deux points de la dixième place, rien n'est donc fait.

Le Slavia Praha revient aussi aux affaires, en écrasant Kolín avec des bones performances de Kern et Brož il a aligné une troisième victoire consécutive et revient à 3 points des places qualificatives. Il a toutefois subit la dure loi du leader à Eden en s'inclinant lourdement sans parvenir à déjouer Bláha.

Pardubice B n'a disputé qu'une recontre cette semaine et s'est incliné lourdement face à Třebíč . La réserve du Dynamo est désormais dernière à dix points de la sortie du tunnel, un retour semble désormais bien impossible.

Mardi 27 décembre (32ème journée)



Frýdek-Místek - Přerov : 3-2 TAB

Jihlava - Vsetín : 1-3

Poruba - Sokolov : 4-2

Zlín - Prostějov : 6-1

Kolín - Slavia Praha : 1-5

Pardubice B - Třebíč : 2-5

Šumperk - Litoměřice : 6-3



Mercredi 28 décembre (33ème journée)



Vsetín - Sokolov : 3-4



Jeudi 29 décembre (33ème journée)



Litoměřice - Jihlava : 5-0

Třebíč - Zlín : 3-2

Kolín - Frýdek-Místek : 2-1 TAB

Prostějov - Šumperk : 4-1

Slavia Praha - Poruba : 0-4





Classement : HC RT Thorax Poruba : 65 pts VHK Robe Vsetín : 65 pts SK Horácká Slavia Třebíč : 62 pts LHK Jestřábi Prostějov : 57 pts HC Stadion Litoměřice : 54 pts HC Zubr Přerov : 52 pts HC Dukla Jihlava : 50 pts HC Frýdek-Místek : 48 pts HC Baník Sokolov : 43 pts PSG Berani Zlín : 42 pts SC Marimex Kolín : 42 pts Draci Pars Šumperk : 40 pts HC Slavia Praha : 39 pts HC Dynamo Pardubice B : 29 pts











