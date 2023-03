Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Chance Liga : Premier finaliste Zlín renverse le leader et rejoint la finale de la Chance Liga. Dans l'autre demi-finale Vsetín mène 3-2 Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/03/2023 à 12:56 Tweeter beranizlin.cz Les Berani Zlín s'imposent en 5 matchs et rejoignent la finale

En demi-finale, Zlín continue d'être la sensation de ces playoffs. Les béliers avaient renversés Poruba, l'une des meilleurs équipes de la saison en quarts. Cette fois opposés au leader Třebíč, ils avaient créer l'exploit au premier match en s'imposant là bas avant d'être vaincus au match 2. Cette semaine, les Berani ont écrasé la concurrence à tous les matchs. Devant leurs partisans, ils s'imposent dans un match équilibré et une ambiance incroyable qui leur permet de reprendre l'avantage dans la série. Le match 4 est surdominé par Zlín, mais le leader arrache l'égalisation en fin de partie. Après une prolongation de 20 minute vierge de tout but, la partie se règle en fusillade et ce sont les béliers qui l'emportent encore. Le match 5 se déroule à Třebíč, les locaux espèrent renverser la donne. Un excellent premier tiers permet aux Berani de mener 2-0. Le SK Horácká Slavia bombarde mais Huf tient bon. Les locaux réduisent l'écart mais ne parviennent pas à égaliser. En demi-finale,continue d'être la sensation de ces playoffs. Les béliers avaient renversés Poruba, l'une des meilleurs équipes de la saison en quarts. Cette fois opposés au leader, ils avaient créer l'exploit au premier match en s'imposant là bas avant d'être vaincus au match 2. Cette semaine, les Berani ont écrasé la concurrence à tous les matchs. Devant leurs partisans, ils s'imposent dans un match équilibré et une ambiance incroyable qui leur permet de reprendre l'avantage dans la série. Le match 4 est surdominé par Zlín, mais le leader arrache l'égalisation en fin de partie. Après une prolongation de 20 minute vierge de tout but, la partie se règle en fusillade et ce sont les béliers qui l'emportent encore. Le match 5 se déroule à Třebíč, les locaux espèrent renverser la donne. Un excellent premier tiers permet aux Berani de mener 2-0. Le SK Horácká Slavia bombarde maistient bon. Les locaux réduisent l'écart mais ne parviennent pas à égaliser. Zlín s'impose une quatrième fois en cinq matchs, envoie le leader au tapis et rejoint la finale. Les béliers pourraient-ils raccrocher l'extraliga, une année seulement après l'avoir quittée ?

Vsetín menait la série 2-0 avant cette semaine avec deux victoires à domicile et restait invaincu dans ces séries. Le premier match à Prostějov change la donne. Malgré une nette domination des visiteurs, Pavelka le portier local tient le fort. Bartko marque deux points et permet la victoire des faucons. Les Jestřábi espéraient égaliser à domicile, mais malgré un excellent match 4 ils s'inclinent et se retrouvent dos au mur avant un cinquième match qui peut être décisif à Vsetín, où personne n'a gagné durant ces playoffs. Prostějov a réussit l'exploit de l'emporter dans ce match 5 et sauve une première balle de match. Un excellent tiers médiant permet aux Jestřábi de marquer trois fois. Malgré leurs efforts, les locaux ne reviendront pas. Prostějov sauve sa tête et ramène la série à domicile lundi. Il faudra encore l'emporter pour poursuivre la lutte en demi-finales.



Mercredi 22 mars



Zlín - Třebíč : 2-1

Prostějov - Vsetín : 3-2



Jeudi 23 mars



Zlín - Třebíč : 3-2 TAB

Prostějov - Vsetín : 2-3



Samedi 25 mars

Třebíč - Zlín : 1-2

Vsetín - Prostějov : 1-3





Score Match 1

18 mars Match 2

19 mars Match 3

22 mars Match 4

23 mars Match 5

25 mars Match 6

27 mars Třebíč (1er) - Zlín (6ème) 1 - 4 3 - 4 4 - 2 1 - 2 2-3 TAB 1 - 2 - Vsetín (2ème) - Prostějov (4ème) 3 - 2 4 - 3 1 - 0 2 - 3 3 - 2 1 - 3

