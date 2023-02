Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Chance Liga : Surprises pour le retard Deux matchs en retard étaient joués pendant cette semaine de trêve Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/02/2023 à 15:24 Tweeter Vendredi 10 février (4ème journée)



Poruba - Přerov : 2-1 TAB hcporuba.cz Poruba s'impose aux tirs au but contre Přerov

Match en retard de la 4ème journée pendant la trêve, Poruba a bien peiné à domicile pour défaire le Zubr. Dans un premier tiers disputé sur un très haut rythme le score reste vierge. Les locaux se mettent à sérieusement dominer le tiers médiant mais sans parvenir à déjouer Postava. Přerov se montre réaliste et Doležal ouvre les compteurs. Le HC RT Torax continue son bombardement au dernier tiers et parvient à égaliser en powerplay grâce à Lednický. Poruba ne peut passer devant et les deux équipes disputent une prolongation stérile aux mains du bison. Finalement les locaux l'emportent aux tirs au but 3-2 après neuf tentatives. Petite victoire pour Poruba qui repasse toutefois deuxième mais à égalité avec le VHK Robe et encore à 5 points du sommet. Přerov se contente d'un bon point dans la banlieue d'Ostrava, il peut mettre à sept points d'écart avec ses pousuivants pour la dernière place protégée.

Samedi 11 février (24ème journée)



Sokolov - Litoměřice : 6-4

hcsokolov.cz Sokolov déjoue Litoměřice et reste en course Le mineur remporte une victoire capitale en match en retard de la 24ème journée. Trois points peu attendus mais important dans la course aux playoffs face à Litoměřice qui est en haut de tableau et réalise une mauvaise opération. Dans un premier tiers laborieux, les deux équipes se neutralisent avec un but partout. Le Stadion prend deux fois l'avantage au tiers médiant notamment grâce à Procházka mais Sokolov égalise à deux reprises. Le Baník lâche les chevaux au dernier tiers en marquant trois buts pour assurer la victoire devant ses partisans. Il revient à un seul point de la qualification en playoffs, le faucon a donc son destin entre ses mains.



Classement :

SK Horácká Slavia Třebíč : 86 pts HC RT Thorax Poruba : 81 pts VHK Robe Vsetín : 81 pts LHK Jestřábi Prostějov : 78 pts HC Stadion Litoměřice : 75 pts HC Zubr Přerov : 73 pts PSG Berani Zlín : 66 pts HC Slavia Praha : 66 pts HC Dukla Jihlava : 63 pts HC Frýdek-Místek : 62 pts SC Marimex Kolín : 61 pts HC Baník Sokolov : 61 pts HC Dynamo Pardubice B : 47 pts Draci Pars Šumperk : 45 pts © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo