Hockey sur glace - Chance Liga : Tour d'horizon Petit tour d'horizon de la Chance Liga, deuxième échelon tchèque après une vingtaine de rencontres Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/11/2022 à 11:35



Dans ce championnat, le rélégué d'extraliga de l'an dernier, Zlín faisait figure de favori. Tout comme Jihlava qui a échoué à monter en barrage l'an passé. Les habituels cadors de la division : Litoměřice, Třebíč ou Vsetín étaient également attendus. Le Slavia Praha était également surveillé tout comme les bisons de Přerov.



Après une vingtaine de matchs disputés, des tendances se dégagent et également des surprises dans cette Chance Liga. Photographe : LukᚠBajgar, hcporuba.cz Le HC RT Thorax Poruba est leader de la Chance Liga

Poruba après une dernière saison dantesque, où elle n'a pu se qualifier pour les playoffs, se retrouve en tête du général avec 15 victoires en 20 parties. Mené par ses troisexcellents compteurs Šlahař (22 points) et Pšurný (21), Šoustal lui compte déjà 10 buts. Ses poursuivants ne sont pas loin qu'à trois points mais possèdent plus de matchs joués.

Litoměřice est deuxième et est bien remonté avec quatre victoires de suite pour en aligner 13 en 22 parties. Son match d'avance sur le troisième ne permettra peut être pas au Stadion de se maintenir. La ville du calice hussite possède la meilleure attaque de la ligue, logique elle a les deux meilleurs compteurs, Válek (24 points) et Kuťák (23 points).

Třebíč est troisième à égalité de point avec le Stadion et un match en moins. Mené par Dočekal déjà auteur de 21 points le Slavia dispute comme souvent les premiers rôles en Chance Liga.

Frýdek-Místek sont bien revenus en enchaînant quatre victoires consécutives. Le Polonais, Lyszczarczyk et Haas se partagent le sommet du classement des pointeurs du club morave-silésien avec 16 points chacun.

Le Dukla Jihlava champion l'an dernier fait plutôt un début décevant avec une sixième place et un parcours un peu en dents de scie. Les grenats marquent peu et encaissent un peu trop. Ils devront gagner en sérénité pour rester dans les places protégées.

La concurence est rude pour entrer dans les places directement qualificatives pour les quarts. Vsetín après cinq victoires aux cinq premiers matchs a subit cinq défaites au cinq matchs suivants. Un début très étrange qui met dans le ventre mou le club morave. Rob est le meilleur vert et jaune avec pas moins de 20 points !

Prostějov suit de près avec un bon début de saison mais a ralenti en cet automne avec notamment des résultats peu encourageants à domicile. Les Jestřábi ne sont pas très loin des places protégées et pourraient tout à fait les réintégrer. Le meilleur faucon est Jáchym qui comptabilise 20 points.

Autre très grosse déception de la saison, le relégué Zlín seulement 9ème après 22 matchs, il n'en a remporté que la moitié d'entre eux. Après un début de saison catastrophique, les béliers ont un peu pris le taureau par les cornes pour remonter mais restent très irréguliers et subissent assez régulièrement de lourds revers. Le PSG s'est bien relancé en cet automne en alignant les victoires mais a explosé au dernier match à Litoměřice. Les Berani sont décevants comme le prouve Illéš leur meilleur compteur qui n'est que 42ème du classement des pointeurs ! Honejsek le meilleur buteur a marqué 6 buts. Photographe : DEJFOTO.cz David Peška pour beranizlin.cz Le Slavia Praha et les Berani Zlín décevants cette saison

Sokolov occupe pour le moment la dernière place qualificative pour les playoffs. Le début de saison a été plutôt bon pour les aigles. Mais ils ont subit une sale période de défaites au mois de novembre ce qui les a fait glisser vers le bas. Le Baník semble reparti en déjouant deux adversaires du haut de tableau lors de ses derniers matchs. Les mineurs sont menés par l'excellent Kverka auteur de 23 points (12 buts, 11 assistances) et sur le podium de la ligue. Vracovský le second est à 16. Sokolov marque donc beaucoup mais encaisse encore plus, la défense est trop juste.

Pendant longtemps ils ont occupé la dernière place avant une accélération à mesure que le thermomètre baissait. Šumperk n'et qu'à trois longueurs des playoffs et rien n'est encore fait.

Kolín est douzième du classement avec un parcours très atypique. En effet les chèvres ont remporté cinq victoires lors des six premiers matchs occupant longtemps la tête du classement. Elles ont ensuite essuyé cinq revers de rang avant de reprendre un peu pied. Mais ces dernières rencontre sont difficiles pour le Marimex qui reste sur cinq défaites lors des six dernières rencontres. Král mène l'offensive avec 22 points, d'une équipe extrêmement imprévisible et qui déçoit par rapport aux attentes du début de saison.

Une autre énorme déception est celle du Slavia qui occupe une bien piètre avant dernière place au classement. Le club de la capitale avait quelques ambitions pour cette saison, force est de constater qu'elles devront être nettement revues à la baisse. Praha n'a remporté que 8 rencontres en 22 matchs et reste sur trois défaites de suite. Après un mois d'octobre très laborieux, le Slavia tombe au dernier rang. Une embellie redresse un peu le tir entre les deux mois mais depuis rien ne va plus de nouveau. L'équipe de la capitale marque peu et est souvent blanchie. Knotek est pourtant à 18 points mais il semble bien seul. Si le Slavia est capable de mieux faire il est désormais peu probable qu'il devienne impressionnant d'ici à la fin de l'exercice.

Comme on pouvait s'y attendre c'est le club B de Pardubice qui termine la marche. L'équipe jeune montée rapidement peine à convaincre et n'a gagné que six petits matchs. Ses quatre derniers se sont soldés par des revers. Plus faible offensive de la ligue et deuxième pire défense, il est peut probable que ce Dynamo remonte et puisse éviter la catastrophe. Qu'à cela ne tienne, l'équipe 1 cartonne tout en extraliga et se montre leader impitoyable, et c'est bien ça le plus important dans la ville des chevaux.

Dernière journée (samedi 19 novembre)



HC RT Thorax Poruba - SC Marimex Kolín : 6-4

VHK Robe Vsetín - HC Stadion Litoměřice : 3-4

Draci Pars Šumperk - HC Slavia Praha : 2-1

HC Baník Sokolov - LHK Jestřábi Prostějov : 3-1

HC Dynamo Pardubice B - HC Frýdek-Místek : 2-4



Match du jour pour compléter cette journée :



HC Dukla Jihlava - SK Horácká Slavia Třebíč (16h30)

Match important pour Třebíč à l'extérieur, s'il l'emporte il pourra grimper à la deuxième place du classement. Le Horácká Slavia reste sur un bon succès contre le leader du championnat et espère confirmer. En face le Dukla a glissé sixième après la victoire de Frýdek-Místek hier. Il doit gagner pour récuperer des places, il pourrait remonter provisoirement quatrième, puisque le Zubr Přerov n'a pas joué et compte donc des matchs en moins. Toujours expatrié à Pelhřimov les grenats et or espèrent confirmer après leur succès à Sokolov lors du dernier match.

Lors du premier match entre les deux équipes début octorbre, c'est Třebíč qui l'avait emporté 4-1.



Hockey Hebdo vous proposera le plus possible des nouvelles de la Chance Liga, si possible une fois par semaine le dimanche matin. Restez connectés !











