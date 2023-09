Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Chance Liga : Un bon groupe de poursuivants Vsetín est premier mais Jihlava et Poruba sont tout près. Un bon groupe de poursuivant tient le milieu de tableau mené par Sokolov. Prostějov, Frýdek-Místek, Zlín et Znojmo remportent leur première victoire Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 24/09/2023 à 19:51 Tweeter Vsetín poursuit sa bonne série avec deux nouvelles victoires et mène toujours le championnat. Si les verts et jaunes ont sans trop de difficultés déjoué le Stadion il aura fallu pousser fort et avoir recours à une prolongation pour l'emporter à Jihlava. Le Dukla a mené la partie un bon moment avant de voir le score se retourner. Jandus marque le but de la victoire en prolongation.

Pourba est deuxième avec deux nouvelles victoires. Une difficile arrachée en prolongation à Třebíč grace à Šoustal. Le HC RT Torax a ensuite confirmé à domicile avec un succès finalement serré face à Praha alors qu'il avait mené 4-1.

Le Dukla est à la dernière marche du podium après une victoire serrée à Kolín et une défaite face au leader mais avec un point récolté en prolongation.

Photographe : Jakub Knap pour hcsokolov.cz Sokolov mène le peloton après une bonne victoire contre Znojmo

Sokolov mène le peloton après une semaine contrastée. Battu assez nettement à Prostějov, les mineurs ont bien rebondi à domicile en blanchissant les Orli. poursuit sa bonne série avec deux nouvelles victoires et mène toujours le championnat. Si les verts et jaunes ont sans trop de difficultés déjoué le Stadion il aura fallu pousser fort et avoir recours à une prolongation pour l'emporter à Jihlava. Le Dukla a mené la partie un bon moment avant de voir le score se retourner.marque le but de la victoire en prolongation.Pourba est deuxième avec deux nouvelles victoires. Une difficile arrachée en prolongation à Třebíč grace à. Le HC RT Torax a ensuite confirmé à domicile avec un succès finalement serré face à Praha alors qu'il avait mené 4-1.Leest à la dernière marche du podium après une victoire serrée à Kolín et une défaite face au leader mais avec un point récolté en prolongation.mène le peloton après une semaine contrastée. Battu assez nettement à Prostějov, les mineurs ont bien rebondi à domicile en blanchissant les Orli.

Kolín occupe la cinquième place malgré avoir assez peu brillé cette semaine. Malgré une bonne résistance à domicile, les chèvres s'inclinent d'une courte tête. En déplacement chez la réserve de Pardubice, Kolín a eu bien du mal à s'imposer mais remportent trois points très importants.

Mauvaise semaine pour Litoměřice qui glisse au milieu de tableau après deux défaites. Une logique face à Vsetín. A domicile, le Stadion doit s'incliner contre Třebíč un adversaire direct qui le rejoint au classement.

Třebíč revient dans la bonne partie du tableau grâce à quatre points glânés cette semaine. A domicile l'étoile blanche a du baisser les crosses face à Poruba mais soutire tout de même un point dans la rencontre. Le Horácká Slavia remporte ensuite une victoire importante à Litoměřice grâce à quatre buts de Dočekal.

Přerov peine à se relancer mais remporte tout de même trois points cette semaine. Le bison arrache une victoire en prolongation à Eden sur un but tardif de Březina. Le Zubr n'a pas eu le même succès à domicile et s'incline cette fois en temps supplémentaire contre les Jestřábi.

Photographe : Jan Gebauer pour hokejprerov.cz Les Jestřábi remportent le derby à Přerov

Prostějov revient dans le coup avec ses deux premières victoires emportées cette semaine. Les Jestřábi ont brillé à domicile en survolant Sokolov avec trois points de Hanousek. Cela a été plus difficile à Přerov où il a fallu attendre la prolongation et le but de Burian pour délivrer les faucons.

Frýdek-Místek a signé son premier succès à domicile face à Pardubice B, une victoire plutôt logique avant de rechuter chez le champion en titre sans pouvoir marquer.

Le début de saison est compliqué pour Zlín, le champion en titre est allé se faire écraser chez le promu ! Finalement après trois revers en trois matchs, les Berani ont enfin décroché leur première victoire à domicile face au HCFM. Huf blanchit avec 19 arrêts. Les béliers sont-ils enfin lancés ?

Znojmo remporte sa première victoire en Chance Liga en écrasant le champion en titre avec quatre points de Karlsson et trois points de Svoboda. Les aigles n'ont pu confirmer et s'inclinent à Sokolov sans parvenir à marquer.

Pardubice B comme on pouvait s'y attendre est à la peine en ce début de saison. La réserve du Dynamo s'est incliné encore deux fois cette semaine face à Frýdek-Místek et Kolín. Toujours aucun succès et un seul petit point depuis l'entame de la saison.

Par contre toujours dernier sans aucune victoire, le Slavia Praha inquiète fortement. Il a semblé plus percutant à domicile mercredi face au Zubr et prend un point en s'inclinant en prolongation. L'étoile rouge a ensuite souffert à Poruba mais en accélérant en fin de match ne tombe que d'une longueur. Le jeu semble mieux mais cependant il reste encore de gros soucis à corriger pour enfin performer. occupe la cinquième place malgré avoir assez peu brillé cette semaine. Malgré une bonne résistance à domicile, les chèvres s'inclinent d'une courte tête. En déplacement chez la réserve de Pardubice, Kolín a eu bien du mal à s'imposer mais remportent trois points très importants.Mauvaise semaine pourqui glisse au milieu de tableau après deux défaites. Une logique face à Vsetín. A domicile, le Stadion doit s'incliner contre Třebíč un adversaire direct qui le rejoint au classement.revient dans la bonne partie du tableau grâce à quatre points glânés cette semaine. A domicile l'étoile blanche a du baisser les crosses face à Poruba mais soutire tout de même un point dans la rencontre. Le Horácká Slavia remporte ensuite une victoire importante à Litoměřice grâce à quatre buts depeine à se relancer mais remporte tout de même trois points cette semaine. Le bison arrache une victoire en prolongation à Eden sur un but tardif de. Le Zubr n'a pas eu le même succès à domicile et s'incline cette fois en temps supplémentaire contre les Jestřábi.revient dans le coup avec ses deux premières victoires emportées cette semaine. Les Jestřábi ont brillé à domicile en survolant Sokolov avec trois points de. Cela a été plus difficile à Přerov où il a fallu attendre la prolongation et le but de Burian pour délivrer les faucons.a signé son premier succès à domicile face à Pardubice B, une victoire plutôt logique avant de rechuter chez le champion en titre sans pouvoir marquer.Le début de saison est compliqué pour, le champion en titre est allé se faire écraser chez le promu ! Finalement après trois revers en trois matchs, les Berani ont enfin décroché leur première victoire à domicile face au HCFM.blanchit avec 19 arrêts. Les béliers sont-ils enfin lancés ?remporte sa première victoire en Chance Liga en écrasant le champion en titre avec quatre points deet trois points de. Les aigles n'ont pu confirmer et s'inclinent à Sokolov sans parvenir à marquer.comme on pouvait s'y attendre est à la peine en ce début de saison. La réserve du Dynamo s'est incliné encore deux fois cette semaine face à Frýdek-Místek et Kolín. Toujours aucun succès et un seul petit point depuis l'entame de la saison.Par contre toujours dernier sans aucune victoire, leinquiète fortement. Il a semblé plus percutant à domicile mercredi face au Zubr et prend un point en s'inclinant en prolongation. L'étoile rouge a ensuite souffert à Poruba mais en accélérant en fin de match ne tombe que d'une longueur. Le jeu semble mieux mais cependant il reste encore de gros soucis à corriger pour enfin performer.

Mercredi 20 septembre



Frýdek-Místek - Pardubice B : 3-1

Třebíč - Poruba : 3-4 ap

Vsetín - Litoměřice : 6-4

Kolín - Jihlava : 1-2

Prostějov - Sokolov : 6-3

Slavia Praha - Přerov : 1-2 ap

Znojmo - Zlín : 5-1



Samedi 23 septembre



Jihlava - Vsetín : 4-5 ap

Litoměřice - Třebíč : 3-5

Poruba - Slavia Praha : 4-3

Přerov - Prostějov : 3-4 ap

Zlín - Frýdek-Místek : 2-0

Pardubice B - Kolín : 2-3



Dimanche 24 septembre



Sokolov - Znojmo : 2-0



Classement :

VHK Robe Vsetín : 11 pts HC RT Thorax Poruba : 10 pts HC Dukla Jihlava : 10 pts HC Baník Sokolov : 8 pts SC Marimex Kolín : 6 pts HC Stadion Litoměřice : 6 pts SK Horácká Slavia Třebíč : 6 pts HC Zubr Přerov : 6 pts LHK Jestřábi Prostějov : 5 pts HC Frýdek-Místek : 4 pts PSG Berani Zlín : 4 pts HC Leram Orli Znojmo : 3 pts HC Dynamo Pardubice B : 1 pt HC Slavia Praha : 0 pt © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur