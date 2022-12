Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Chance Liga : Un nouveau chef Semaine chargée en Chance Liga juste avant la trêve. Vsetín est le nouveau leader du championnat, Třebíč, Prostějov, Litoměřice et Jihlava suivent bien le rythme. Sokolov repasse dans les places qualificatives Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 11/12/2022 à 11:43 Tweeter Photographe : Patrik Žák pour hc-vsetin.cz Vsetín est 1er de la Chance Liga après 5 victoires de suite

Vsetín continue de performer et s'offre une semaine à trois victoires (sept consécutives) dont une contre le leader, Poruba qui permet aux Verts et Jaunes de s'emparer de la première place dimanche soir, certes avec un match supplémentaire.

Poruba qui a peiné pour déjouer le Dukla puis a subit deux défaites face à Vsetín et Prostějov glisse au second rang. Cependant le HC RT Thorax joue aujourd'hui en match en retard à Frýdek-Místek ce qui lui permettrait en cas de victoires de reprendre les commandes. continue de performer et s'offre une semaine à trois victoires (sept consécutives) dont une contre le leader, Poruba qui permet aux Verts et Jaunes de s'emparer de la première place dimanche soir, certes avec un match supplémentaire.qui a peiné pour déjouer le Dukla puis a subit deux défaites face à Vsetín et Prostějov glisse au second rang. Cependant le HC RT Thorax joue aujourd'hui en match en retard à Frýdek-Místek ce qui lui permettrait en cas de victoires de reprendre les commandes. Třebíč est troisième grâce à une semaine où elle a retrouvé ses réflexes avec trois victoires dont deux difficiles glanées dans sa musette. Toutefois ses prédecesseurs et poursuivants ont joué moins de match, le SK Horácká pourrait donc perdre des places à l'issue de ces parties, dont une majorité sera disputée durant la trêve.

Les Jestřábi continuent leur vol tranquille, ils ont remporté trois victoires confortables cette semaine ce qui pousse leur série à cinq succès de suite. Leur plus beau succès a été remporté dimanche sur la glace du leader Poruba grâce notamment à trois points d'Ostřížek.

Litoměřice a enrayé sa descente et remporte deux victoires tout de même compliquées cette semaine .

La concurrence est rude car derrière Jihlava remonte vite. Si le Dukla a du s'incliner aux tirs au but chez le leader mercredi, il s'est imposé confortablement à Frýdek-Místek avant de remporter sur le fil un duel de haute volée contre les béliers. Bref des points à tous les matchs et une sixième place qui regarde vers le haut. Photographe : Nell Dittrichová pour hcdukla.cz Le Dukla Jihlava bien relancé cette semaine

Přerov continue de peiner après deux revers cette semaine face au Stadion et à Le Stadion s'est par contre offert une contre performance de haut vol ent s'inclinant 4-1 contre la lanterne rouge qui n'avait plus gagné en temps réglementaire depuis deux mois !La concurrence est rude car derrièreremonte vite. Si le Dukla a du s'incliner aux tirs au but chez le leader mercredi, il s'est imposé confortablement à Frýdek-Místek avant de remporter sur le fil un duel de haute volée contre les béliers. Bref des points à tous les matchs et une sixième place qui regarde vers le haut.continue de peiner après deux revers cette semaine face au Stadion et à Třebíč. Le Zubr a réussit à redresser la barre en s'imposant face au Slavia avec un blanchissage de Postava. Le bison reste au milieu de tableau avec un peu d'avance sur ses poursuivants, mais sa chute a été rude depuis le podium. Il a cependant deux matchs en retard qui lui permettront en cas de succès de retrouver un rang plus acceptable.

Rien ne va plus pour Frýdek-Místek battu aux trois matchs de la semaine et qui restent sur quatre revers de revers de rang. Les lynx ont dégringolé à la huitième place. Ils disputent un match en retard aujourd'hui à domicile contre Poruba. Une affiche compliquée mais une victoire doit être au rendez-vous pour stopper l'hémorragie.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Zlín enfermé dans la morosité. Les Berani ont bien remporté un match en prolongation mais ensuite ont perdu à Šumperk et à Jihlava (en prenant tout de même un point). Les béliers n'ont plus qu'un point d'avance pour rester dans la zone qualificative en vue des playoffs.

Sokolov a récupéré le dernier fauteuil qualificatif avec une semaine contrastée. Vainqueurs du dernier de la classe puis vaincus dans la capitale, les mineurs ont ensuite déjoué Šumperk pour leur chiper la dixième place. Le faucon a encore 2 matchs de retard dont un qu'il jouera lundi contre les chèvres. S'il l'emporte il pourra creuser son avance.

Šumperk a été battu sur le fil par Vsetín en début de semaine avant de se reprendre en dominant les Berani. Mais les Draci ont perdu le match qu'il ne fallait pas à Sokolov et glisse hors de la zone protégée.

Kolín a vu sa remontée stoppée nette. Certes les chèvres ont pris un point à Zlín mais elles ont été tondues par Prostějov avant de s'incliner aux tirs au but contre le Stadion. Les deux points récoltés laisse Kolín faire du surplace à quatre points du dixième rang.

Semaine également tendue pour le Slavia Praha, battu sur le fil par le SK Horácká Slavia Třebíč avant un bon succès à Eden contre le Baník. Mais le club de la capitale n'a pas su enchaîner comme toujours et s'incline sans marquer de buts à Přerov. Le Slavia compte encore 5 points d'avance sur le dernier mais ce n'est guère brillant.

Pardubice B a logiqueuement été battu à Sokolov et à Vsetín même si le Dynamo n'a pas démérité. Mais il a réussi a enfin l'emporter dans le temps réglementaire en infligeant un camouflet à Litoměřice. Une victoire à trois points, dont la dernière remontait à début octobre ! Toutefois la réserve de Pardubice reste bonne dernière.

Dimanche 4 décembre (27ème journée)



Zlín - Kolín : 4-3 ap

Litoměřice - Přerov : 2-1



Lundi 5 décembre (27ème journée)



Jihlava - Poruba : 2-3 TAB

Třebíč - Slavia Praha : 4-3

Vsetín - Šumperk : 4-3

Prostějov - Frýdek-Místek : 4-2

Sokolov - Pardubice B : 5-3



Mercredi 7 décembre (28ème journée)



Poruba - Vsetín : 2-3

Frýdek-Místek - Jihlava : 1-4

Kolín - Prostějov : 2-6

Pardubice B - Litoměřice : 4-1

Přerov - Třebíč : 0-1

Slavia Praha - Sokolov : 3-1

Šumperk - Zlín : 3-1



Samedi 10 décembre (29ème journée)



Poruba - Prostějov : 1-4

Jihlava - Zlín : 4-3 ap

Litoměřice - Kolín : 2-1 TAB

Přerov - Slavia Praha : 2-0

Sokolov - Šumperk : 2-1

Vsetín - Pardubice B : 3-2

Třebíč - Frýdek-Místek : 4-1



Classement : VHK Robe Vsetín : 54 pts HC RT Thorax Poruba : 53 pts SK Horácká Slavia Třebíč : 53 pts LHK Jestřábi Prostějov : 51 pts HC Stadion Litoměřice : 49 pts HC Dukla Jihlava : 47 pts HC Zubr Přerov : 44 pts HC Frýdek-Místek : 41 pts PSG Berani Zlín : 38 pts HC Baník Sokolov : 38 pts Draci Pars Šumperk : 37 pts SC Marimex Kolín : 34 pts HC Slavia Praha : 30 pts HC Dynamo Pardubice B : 25 pts











