Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Chance Liga : Un trio en tête Vsetín, Litoměřice et Jihlava mènent la danse après les deux premières journées de Chance Liga. Sokolov et Poruba suivent avec également deux succès, Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/09/2023 à 10:49 Tweeter

Un trio se détache en tête du championnat après deux journées, mais cinq équipes sont encore invaincues.

Photographe : Patrik Žák pour hc-vsetin.cz Vsetín est en tête de la Chance Liga après deux nets victoires

Vsetín leader de la saison dernière et finaliste l'an passé a parfaitement démarré la saison avec deux nets succès. Le VHK a dabord blanchi le HST avec 25 arrêts de Zhukov. A domicile les Verts et Jaunes ont brillé en surclassant le club de la capitale avec 5 buts en dix minutes au premier tiers. Vsetín prend les commandes de la Chance Liga après deux journées.

Litoměřice est également parti en fanfare avec deux nets succès. A Eden, le Stadion mené après vingt minutes a su renverser la donne pour l'emporter. A domicile le club de la ville au calice a fait le job pour déjouer les faucons grâce à trois points et deux buts de Svoboda.

Le Dukla est également en pleine forme en ce début de saison avec le plein de points. En déplacement chez le promu, la victoire a été serrée. Jihlava a été plus à l'aise à "domicile" en surclassant les lynx par une domination de tous les instants.

Sokolov suit avec aussi deux victoires mais la première à Frýdek-Místek a été arrachée en prolongation sur un but de Vracovský qui inscrivait son deuxième du match. A domicile les Aigles ont surpris en écrasant les champions en titre, les Berani 5-2 avec trois points pour Kružík et Přikryl. Le mineur reste donc invaincu au pied du podium.

hcporuba.cz Poruba domine les chèvres et reste invaincu après 2 journées

Deux victoires également pour Poruba qui a du avoir recourt aux tirs au but pour l'emporter à Zlín. A domicile le HC RT Torax s'est fait peur, il menait 3-0 contre Kolín mais s'est fait remonter à une longueur qu'il a pu tenir jusqu'au bout.

Kolín justement tient la sixième place avec un bon succès à domicile en ouverture contre le Zubr. Soukup blanchit même avec 21 arrêts.

Přerov blanchit au premier match a su rebondir devant ses partisans en s'imposant dans une victoire serrée face à Znojmo avec deux points de Pechanec.

Třebíč a laborieusement lancé sa saison avec un revers sec à domicile puis avec un succès arraché aux tirs au but face à la réserve de Pardubice. L'étoile blanche espère briller davantage la semaine prochaine.

Pardubice B n'a joué qu'une partie cette semaine, le premier match a rapidement été annulé à cause d'un problème technique à la patinoire. Il a réussit à pousser le SK Horácká Slavia jusqu'aux tirs au but et prend un bon premier point.

Les Berani champions en titre font grise mine avec un seul point en deux parties, idem pour Frýdek-Místek qui n'a guère brillé.

Les Orli ont perdu leurs deux premiers matchs en Chance Liga mais les deux fois le promu ne s'est incliné que d'une longueur, l'espoir demeure donc intact.

Prostějov qui a eu un soucis de glace au premier match à domicile n'en a donc disputé qu'un et l'a perdu face au Stadion. Les Jestřábi attendent encore leur envol.

Le Slavia Praha auteur d'une excellente pré-saison a été balayé sur les deux premiers matchs et occupe le dernier rang. Un revers net à domicile après avoir mené face à Litoměřice avant d'aller exploser à Vsetín avec cinq buts encaissés en dix minutes.



Mercredi 13 septembre



Frýdek-Místek - Sokolov : 3-4 ap

Třebíč - Vsetín : 0-2

Zlín - Poruba : 3-4 TAB

Kolín - Přerov : 2-0

Prostějov - Pardubice B : annulé

Slavia Praha - Litoměřice : 3-5

Znojmo - Jihlava : 2-3



Samedi 16 septembre



Jihlava - Frýdek-Místek : 4-1

Litoměřice - Prostějov : 4-2

Poruba - Kolín : 3-2

Přerov - Znojmo : 3-2

Sokolov - Zlín : 5-2

Vsetín - Slavia Praha : 7-4

Pardubice B - Třebíč : 4-5 TAB



Classement : La chance liga (deuxième échelon tchèque) a repris cette semaine, comme l'an passé Hockey Hebdo vous fait suivre la saison en intégralité une fois par semaine.Un trio se détache en tête du championnat après deux journées, mais cinq équipes sont encore invaincues.leader de la saison dernière et finaliste l'an passé a parfaitement démarré la saison avec deux nets succès. Le VHK a dabord blanchi le HST avec 25 arrêts de. A domicile les Verts et Jaunes ont brillé en surclassant le club de la capitale avec 5 buts en dix minutes au premier tiers. Vsetín prend les commandes de la Chance Liga après deux journées.est également parti en fanfare avec deux nets succès. A Eden, le Stadion mené après vingt minutes a su renverser la donne pour l'emporter. A domicile le club de la ville au calice a fait le job pour déjouer les faucons grâce à trois points et deux buts deLeest également en pleine forme en ce début de saison avec le plein de points. En déplacement chez le promu, la victoire a été serrée. Jihlava a été plus à l'aise à "domicile" en surclassant les lynx par une domination de tous les instants.suit avec aussi deux victoires mais la première à Frýdek-Místek a été arrachée en prolongation sur un but dequi inscrivait son deuxième du match. A domicile les Aigles ont surpris en écrasant les champions en titre, les Berani 5-2 avec trois points pouret. Le mineur reste donc invaincu au pied du podium.Deux victoires également pourqui a du avoir recourt aux tirs au but pour l'emporter à Zlín. A domicile le HC RT Torax s'est fait peur, il menait 3-0 contre Kolín mais s'est fait remonter à une longueur qu'il a pu tenir jusqu'au bout.justement tient la sixième place avec un bon succès à domicile en ouverture contre le Zubr.blanchit même avec 21 arrêts.blanchit au premier match a su rebondir devant ses partisans en s'imposant dans une victoire serrée face à Znojmo avec deux points dea laborieusement lancé sa saison avec un revers sec à domicile puis avec un succès arraché aux tirs au but face à la réserve de Pardubice. L'étoile blanche espère briller davantage la semaine prochaine.n'a joué qu'une partie cette semaine, le premier match a rapidement été annulé à cause d'un problème technique à la patinoire. Il a réussit à pousser le SK Horácká Slavia jusqu'aux tirs au but et prend un bon premier point.Leschampions en titre font grise mine avec un seul point en deux parties, idem pourqui n'a guère brillé.Lesont perdu leurs deux premiers matchs en Chance Liga mais les deux fois le promu ne s'est incliné que d'une longueur, l'espoir demeure donc intact.qui a eu un soucis de glace au premier match à domicile n'en a donc disputé qu'un et l'a perdu face au Stadion. Les Jestřábi attendent encore leur envol.Leauteur d'une excellente pré-saison a été balayé sur les deux premiers matchs et occupe le dernier rang. Un revers net à domicile après avoir mené face à Litoměřice avant d'aller exploser à Vsetín avec cinq buts encaissés en dix minutes.Frýdek-Místek -: 3-4 apTřebíč -: 0-2Zlín -: 3-4 TAB- Přerov : 2-0Prostějov - Pardubice B :Slavia Praha -: 3-5Znojmo -: 2-3- Frýdek-Místek : 4-1- Prostějov : 4-2- Kolín : 3-2- Znojmo : 3-2- Zlín : 5-2- Slavia Praha : 7-4Pardubice B -: 4-5 TAB

VHK Robe Vsetín : 6 pts HC Stadion Litoměřice : 6 pts HC Dukla Jihlava : 6 pts HC Baník Sokolov : 5 pts HC RT Thorax Poruba : 5 pts SC Marimex Kolín : 3 pts HC Zubr Přerov : 3 pts SK Horácká Slavia Třebíč : 2 pts HC Dynamo Pardubice B : 1 pt PSG Berani Zlín : 1 pt HC Frýdek-Místek : 1 pt HC Leram Orli Znojmo : 0 pt LHK Jestřábi Prostějov : 0 pt HC Slavia Praha : 0 pt © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur