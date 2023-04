Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Chance Liga : Une finale serrée Après deux matchs les deux finalistes sont à égalité Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 02/04/2023 à 19:40 Tweeter Vsetín qui semblait favori démarrait les deux premiers matchs à domicile face à l'équipe surprise de Zlín. Photographe : Patrik Žák pour hc-vsetin.cz Vsetín et Zlín sont à égalité après deux matchs de finale

Au premier match les locaux ouvraient le score au premier tiers mais les Berani renversaient la tendance au tiers médiant, marquant à deux reprises pour mener la danse. Kindl permettaient même aux béliers de mener 3-1 à l'entame du dernier vingt. Poussé par leur public, les locaux parvenaient à égaliser en marquant deux fois. Il fallait donc disputer une prolongation. Les visiteurs étaient pénalisés rapidement et Klhůfek assurait la victoire de Vsetín en marquant en powerplay.

Malgré une domination nette de Vsetín au match 2 c'est le PSG Zlín qui l'emportait avec 39 arrêts de Huf. Deux buts signés, Sedláček et Hejcman suffisaient aux béliers pour s'imposer.

Samedi 1er avril



Vsetín - Zlín : 4-3 ap



Dimanche 2 avril



Vsetín - Zlín : 1-2

Finale Série Match 1

1er avril Match 2

