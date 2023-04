Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Chance Liga : Zlín champion ! Les Berani Zlín remportent le match 6 à domicile et décrochent le titre de champion de Chance Liga face à leurs rivaux de Vsetín. Ils devront disputer les barrages pour espérer monter en Extraliga Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 11/04/2023 à 10:00 Tweeter Zlín - Vsetín : 3-2 ap (4-2)



Photographe : DEJFOTO.cz David Peška pour beranizlin.cz Les Berani Zlín sont champions de Chance Liga

Les Berani après avoir raté une première balle de match peuvent conclure à domicile. Vsetín doit l'emporter pour arracher un septième match devant leurs partisans.

La partie démarre bien côté local et Mrázek ouvre le score dès la troisième minute de jeu ! Joie de courte durée dans les travées du Zimní stadion Luďka Čajky car moins de trente seconde plus tard Hořanský égalise. Vsetín domine le jeu mais comme à son habitude Huf impérial repousse tout. Zlín réalise un excellent deuxième tiers et en toute fin de celui-ci, Lang remet les locaux devant. Vsetín pousse au dernier tiers pour revenir et logiquement Jonák égalise.

Les deux équipes se neutralisent jusqu'à la sirène finale, il faut donc disputer une prolongation comme au match 1. Celle-ci avait profité à Vsetín, rapidement les locaux sont pénalisés. La pression est forte mais Huf et sa défense tiennent le choc. Les Berani breakent plusieurs fois de retour à cinq. Sur l'un d'entre eux, Sedlák pressé par le défenseur attend au maximum avant de dévie de l'autre côté où Novotný est le seul à avoir suivit, il envoie un tir parfait juste sous la barre où Vošvrda ne peut rien malgré sa glissade.

Finale Série Match 1

1er avril Match 2

2 avril Match 3

5 avril Match 4

6 avril Match 5

8 avril Match 6

Finale Série Match 1

1er avril Match 2

2 avril Match 3

5 avril Match 4

6 avril Match 5

8 avril Match 6

10 avril Vsetín (2ème) - Zlín (6ème) 2 - 4 4 - 3 ap 1 - 2 1 - 4 2 - 4 5 - 2 3 - 2 ap











