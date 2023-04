Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Chance Liga : Znojmo promu Après avoir surclassé la 2 liga, les Aigles de Znojmo sont champions et rejoignent la Chance Liga Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/04/2023 à 13:52 Tweeter Photographe : TomᚠŽák pour hcorli.cz Les Orli Znojmo sont champions de 2 liga et sont promus

Les Orli Znojmo qui ont très longtemps évolué dans l'élite avant d'en être relégués en 2009. Après deux ans au second échelon tchèque, les Aigles intègrent le championnat élite autrichien qui accueille aussi des Italiens, un club slovène et un club hongrois. Znojmo a évolué dix ans en EBEL (renommée ICEHL en 2020), à l'exception de la saison Covid 2020-21 où les Orli sont revenus en troisième division tchèque. De retour dans le championnat en 2021-22, ils sont sortis en quarts de finale et quittent définitivement la compétition élargie en Europe centrale. Znojmo revient en 2 liga la troisième ligue tchèque.

Surarmés, ils surclassent totalement leur division est cette année avec seulement trois défaites en quarante matchs dont une seule dans le temps réglementaire contre le BK Havlíčkův Brod. Les Orli terminent premiers avec 37 points d'avance sur leur dauphin, Vyškov. La place de leader des Aigles leur esquivait les seizièmes de finales. En huitièmes, les Ďáblové de Nový Jičín huitièmes et derniers qualifiés pour les playoffs ne pouvaient rivaliser avec le tôlier et s'inclinaient en trois manches sèches (6-0, 5-2 et 7-4). En quarts de finales les Orli affrontaient les Bobři Valašské Meziříčí. Comme les diables au tour précédant, les castors n'ont rien pu faire et s'inclinent en trois manches encore plus sèches (7-0, 6-1 et 5-0). Znojmo avançait dans le dernier carré où elle affrontait les Piráti Chomutov, eux aussi ancienne gloire d'extraliga qui ont sombré ruiné par le Covid et qui espéraient remonter en Chance Liga l'année après avoir remonté en 2 liga. Mais les Pirates malgré leur courage et une âpre bataille sur tous les matchs n'ont pu vaincre les Aigles qui passent encore en trois matchs malgré quelques doutes (4-3, 2-1, 5-3). Photographe : neptunisfar pour hcletci.cz Znojmo écrase les Letci Letňany en finale

Les Orli rejoignent donc la finale face aux Letci Letňany. Les Aviateurs ont terminé premier de la poule ouest de la 2 liga. Une finale au sommet. Pourtant celle-ci tourne court, au premier match Znojmo inflige un terrible 10-0 à son adversaire. Au match 2 les Aigles l'emportaient 4-1, le match 3 est interrompu suite à un problème de glace à Letňany. Décalé au lendemain les Orli l'emportent 4-0. Le match 4 ne peut avoir lieu dans la banlieue de Prague et retourne au Sud à Znojmo. Les Letci ne peuvent défendre leur peau devant leurs partisans et s'inclinent une quatrième et dernière fois sur un net 5-0. Les Orli remportent donc la finale 4 matchs à zéro avec 23 buts marqués pour un seul encaissé face aux Aviateurs. Ils n'ont pas perdu un seul match en playoffs et rejoignent donc la Chance Liga pour l'année prochaine à la place des Draci Šumperk relégués en 2 liga. Les Aigles remontent à toute allure dans les championnants et espéreront être performants l'an prochain dans la deuxième division tchèque.











