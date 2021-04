Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey Mineur : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - CHAR Rouen recrute 1 Manager et 1 entraîneur Hockey sur Glace - Club de hockey amateur de Rouen - Recrutement MANAGER GENERAL et ENTRAINEUR HOCKEY SUR GLACE - MINEUR Source : Annonces Rouen Amateur La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 24/04/2021 à 11:30 Tweeter POSTE DE MANAGER GENERAL

Créé le 22 janvier 1997, le Club de Hockey Amateur de Rouen, en abrégé C.H.A.R. est une association « Loi

1901 » qui a pour but de faire découvrir et de former des joueurs de Hockey sur glace dès l'âge de 4 ans. De l'école de hockey à la catégorie U17 en passant par le Pôle Espoir U17, l'équipe réserve en Division 2 et les différentes sections loisirs dont une section handisport lancée en 2015, c'est presque 500 licenciés qui composent le Club des Dragons résidant à la patinoire du Centre Guy Boissière, l'Ile Lacroix. En un peu plus de 20 ans, le C.H.A.R s’est constitué le plus beau palmarès du hockey mineur français de ces dernières années avec 24 titres de Champion de France dans les catégories U15, U17 et U20.

Le Club de Hockey Amateur de Rouen recrute son manager général. En tant que manager général du Club de Hockey Amateur de Rouen, vous assurerez le management du

club tant au niveau opérationnel que dans son développement futur en lien avec le projet associatif et

sportif.

Vos missions consistent à : - Être le lien entre le bureau directeur et les salariés.

Accompagner le comité directeur dans l’élaboration du projet associatif, et assurer sa mise en place.

Superviser et faire appliquer le projet sportif du Char.

Encadrer, animer, évaluer l’ensemble des salariés et proposer le recrutement de collaborateurs.

Superviser et valider les plannings internes du club, ainsi que les plannings saisonniers en partenariat avec les autres clubs.

Assurer des entrainements sur la glace et hors glace et encadrer une équipe ou catégorie.

Proposer la communication interne et externe.

Monter des projets et animer des actions.

Renforcer la cohésion et le sentiment d’appartenance des adhérents, des bénévoles, et de l’ensemble des salariés au club.

Nouer et entretenir de bonnes relations avec les pouvoirs publics et les institutions éducatives.

Développer les liens et le partenariat avec la structure professionnelle du Rouen Hockey Elite 76.

Être l’interlocuteur principal du club auprès de la FFHG et de toutes autres instances sportives interagissant avec le hockey sur glace. Profil Recherché : Vous êtes titulaire d’un diplôme BE, DEJEPS et plus

Détenteur du Permis B

Maîtrise des outils informatiques

Vous avez obligatoirement une expérience dans l’entraînement d’équipes de Hockey sur glace

Une expérience dans le management est souhaitable.

Enthousiaste et fédérateur, vous savez faire preuve de diplomatie et de pédagogie pour accompagner votre équipe vers l’atteinte de ses objectifs

Vous avez la capacité à motiver et à mobiliser les collaborateurs et partenaires

Vous êtes autonome, dynamique et avez un excellent relationnel

Vous êtes rigoureux avec un bon sens de l'organisation Statut et rémunération : Contrat à Durée Indéterminée.

Statut cadre classe D de la convention collective nationale du sport.

Salaire en fonction du profil et de l’expérience. CV et lettre de motivation à envoyer par mail au Président Mr BENOIST Jérôme :

j.benoist@char76.fr

POSTE ENTRAINEUR HOCKEY SUR GLACE - MINEUR Dans le cadre de son développement et de son projet sportif 2021 – 2026, le Club de Hockey

Amateur de Rouen recrute un entraineur pour rejoindre son équipe technique.

Missions : Mise en application du projet sportif 2021/2026.

Préparation et animation des séances d’entrainement des catégories définies par le manager général, coaching des équipes attribuées, participation aux stages et tournois. Profil : Passionné par le métier d’entraineur mineur, dynamique, rigoureux et ambitieux, vous cherchez un vrai challenge professionnel dans le hockey sur glace.

Autonome dans vos actions et doté d’un bon relationnel, vous apporterez vos idées et votre enthousiasme au sein de l’équipe encadrante et des membres du club.

Titulaire du permis de conduire B.

Vous maîtrisez les outils informatiques.

Titulaire d’un DEJEPS ou d’un BE avec de l’expérience souhaitée. Contrat : CDD d’un an avec possibilité à terme d’un CDI.

Rémunération à discuter en fonction du profil. CV et lettre de motivation à envoyer par mail au Président Mr BENOIST Jérôme :

j.benoist@char76.fr Dans le cadre de son développement et de son projet sportif 2021 – 2026, le Club de HockeyAmateur de Rouen recrute un entraineur pour rejoindre son équipe technique. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo