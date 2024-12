Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : 1/4 fin des matchs aller Zurich renverse Berlin Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 05/12/2024 à 00:01 Tweeter Zurich Lions : 3-4



Eisbären Berlin -: 3-4 Les Lions renversent tardivement leur adversaire et remportent le match aller à Berlin avant un retour à la maison la semaine prochaine. Les ours polaires mènent 1-0 après un tiers, puis 3-0 au début du second, le plus dur semble fait. Zurich parvient à réduire le score à deux reprises avant la deuxième sirène. Les locaux sombrent au dernier tiers en encaissant deux nouveaux buts qui les font s'incliner.











